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英國升學｜Clifton College 4諾貝爾獎得主母校

升學攻略
更新時間：15:00 2026-05-04 HKT
發佈時間：15:00 2026-05-04 HKT

英國西南部Bristol的知名學府Clifton College，成立於1862年，是一間著名的男女寄宿學校。學校曾孕育4名諾貝爾獎得主，其圖書館更被列為國家二級歷史文物，完整保留了19世紀維多利亞式建築的典雅風格。

圖書館屬二級文物

Percival Library。學校FB圖片
Percival Library。學校FB圖片

Clifton是英國少數培養出多名諾貝爾獎得主的學校之一，至今已孕育4名諾貝爾獎校友，包括：1962年諾貝爾化學獎得主John Kendrew、1972年諾貝爾經濟學獎得主John Hicks、1977年諾貝爾物理學獎得主Nevill Francis Mott，以及2024年諾貝爾物理學獎得主Geoffrey Hinton。

由於Clifton College創立於維多利亞時期，因此校舍至今仍保留該時期的建築風格，處處流露古典韻味。校舍主要採用紅磚建造，外觀典雅莊重。值得一提的是，校內教堂僅開放給Clifton舊生舉辦婚禮，成為學生專屬的特別福利。

此外，學校的Percival Library被列為國家二級歷史文物，藏書量高達15000冊，涵蓋歷史刊物、小說、非小說及各種電子資源，旨在培養學生資料搜集與研究能力。圖書館擁有古典尖頂設計與實木書架，營造出沉浸式理想閱讀環境。

重運動及戲劇創作

Clifton College坐落於市郊，擁有得天獨厚的自然環境，非常適合開展各類戶外活動。學生可參與野外求生課程、激流挑戰、愛丁堡獎勵計劃（Duke of Edinburgh's Award）、海陸空三軍訓練（Combined Cadet Force），以及青少年遠足挑戰（Ten Tors）等項目，透過親身體驗，學習團隊協作與自我挑戰。

學校亦極重視體育發展，尤其在欖球及女子曲棍球項目上表現卓越。欖球隊於2023年獲選為3支代表英國出戰國際學界盃的校隊之一；女子曲棍球隊則於2022年贏得U14地區冠軍，躋身全國8強，過去10年更培育出8名女子曲棍球國家隊代表，展現學校在運動領域的深厚實力。

Clifton College亦是全國少數擁有專屬劇院的寄宿學校之一，劇院可容納320名觀眾；每年並舉辦社際戲劇周（House Drama Festival Week），所有劇目皆由學生主導與創作，成為學生展現才華的重要舞台。

「Oh!爸媽」授權轉載

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