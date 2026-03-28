Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英國升學｜Sherborne School 「人工智能之父」母校 提供一對一升學支援

升學攻略
更新時間：12:00 2026-03-28 HKT
發佈時間：12:00 2026-03-28 HKT

英國男子寄宿中學Sherborne School作為英國享負盛名的24大公學之一，有逾400年歷史，不僅是英國傳統名校聯盟「伊頓集團」（Eton Group）的成員，更是英國私立學校校長會（HMC）的創始學校之一，多年來一直深受香港精英家庭與名校生青睞。

為預科生辦職業展覽

Sherborne School學生在公開考試中持續取得優異成績，絕大多數畢業生均能升讀牛津、劍橋等頂尖學府，以及羅素集團大學；近年亦越來越多學生選擇赴美國深造。

學校鼓勵學生樹立高遠目標，並透過提供充足的資訊與個別化建議，協助每位學生規劃最適合自己的升學及職業路徑。

學校為學生報考大學的「個人陳述」（Personal Statement）提供一對一、度身訂造的指導，並與學術及宿舍團隊緊密協作，全面關顧每位學生的發展需求。

升學及就業部門會定期訪問近兩屆的畢業生，了解他們的大學生活與工作經驗；同時亦為預科學生舉辦職業展覽，幫助他們在探索中明確未來方向。

Alan Turing是Sherborne School的其中一位傑出校友。 (網上圖片)
Alan Turing是Sherborne School的其中一位傑出校友。 (網上圖片)

學校歷屆畢業生中有許多影響世界的傑出人物，其中最為人熟知的，莫過於被譽為「人工智能之父」的數學家與電腦科學家Alan Turing。其他知名校友還包括：前香港首席大法官Sir Geoffrey Briggs、馬來西亞彭亨州王子Tengku Hassanal Ibrahim，以及全球知名樂隊Coldplay主唱Chris Martin。

Sherborne School的學生積極參與各類課外活動，其中以音樂項目尤為突出，詩歌班、管弦樂團及各類樂器課程均深受歡迎。學生更有機會在Winchester Cathedral及倫敦St John's Smith Square等著名場地公開演出，從中培養自信與團隊協作精神。

聯校活動拓視野

學校與同區知名女校Sherborne School for Girls保持緊密聯繫，定期合辦各類聯校活動，讓學生充分體驗男女校教育的互動優勢。這些活動涵蓋藝術與體育多個領域，包括聯合音樂會、音樂劇、樂團演出，以及網球、袋棍球、攀石等競技項目，甚至包含軍事訓練等特色活動。透過廣泛的交流與合作，學生得以拓展社交視野，提升綜合素養。

「Oh!爸媽」授權轉載

延伸閱讀：

英國升學｜Gordonstoun School 學生接受航海訓練 有「皇家教育搖籃」美譽

英國升學｜Charterhouse School 英首批公學培育精英 重視藝術教育


 

↓即睇DSE2026專頁↓

↓即睇DSE2026專頁↓

最Hit
伊朗局勢｜美媒：萬斯電話中斥內塔尼亞胡誤導美國 遭以色列設局報復
伊朗局勢｜美媒：萬斯電話中斥內塔尼亞胡誤導美國 遭以色列設局報復
即時國際
3小時前
中電消費券2026｜2類合資格家庭獲派$100消費券 長者電費優惠客戶有份！4,000餐廳/零售店適用 附領取方法/期限/商戶名單
中電消費券2026｜2類合資格家庭獲派$100消費券 長者電費優惠客戶有份！4,000餐廳/零售店適用 附領取方法/期限
生活百科
23小時前
05:24
星島申訴王 | 女工投訴欠供強積金即涉「盜竊」被炒 連鎖茶餐廳CCTV相揭「偷雞」真相
申訴熱話
4小時前
獲派40年舊公屋以為「中伏」 點知「執到寶」 網民：最緊要睇呢樣嘢！｜Juicy叮
獲派40年舊公屋以為「中伏」 點知「執到寶」 網民：最緊要睇呢樣嘢！｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-26 13:32 HKT
卡斯米路稱不會改變離開曼聯決定。路透社
英超│卡斯米路稱不會改變離開曼聯決定 點出在卡域克手下重生關鍵原因
足球世界
16小時前
就業寒冬「鐵飯碗」？網民力薦1工種不怕被AI取代+無學歷月入1.7萬起：起碼有飯食！
就業寒冬「鐵飯碗」？網民力薦1工種不怕被AI取代+無學歷月入1.7萬起：起碼有飯食！
飲食
19小時前
「最美港姐遺珠」徐淑敏跟老公罕公開同框 遊Art Basel 撞樣當家花旦 網民嘆「同臉不同命」
「最美港姐遺珠」徐淑敏跟老公罕公開同框 遊Art Basel撞樣當家花旦 網民嘆「同臉不同命」
影視圈
15小時前
中山旅遊好去處2026｜中山8大商場食玩買攻略 坐摩天輪/Outlet一折起/張凌赫代言店/夜市美食 深中通道一日遊
中山旅遊好去處2026｜中山8大商場食玩買攻略 坐摩天輪/Outlet一折起/張凌赫代言店/夜市美食 深中通道一日遊
旅遊
12小時前
「張國榮女友」誤當小三誕女極不幸 晒母女合照如餅印 女兒完美承襲基因當模特兒
「張國榮女友」誤當小三誕女極不幸 晒母女合照如餅印 女兒完美承襲基因當模特兒
影視圈
23小時前
跳樓自殺未遂下身癱瘓-西班牙25歲女子與父打官司勝訴-獲准安樂死
01:22
跳樓自殺未遂下身癱瘓 西班牙25歲女子與父打官司勝訴 獲准安樂死
即時國際
22小時前