英國升學｜Sherborne School 「人工智能之父」母校 提供一對一升學支援

英國男子寄宿中學Sherborne School作為英國享負盛名的24大公學之一，有逾400年歷史，不僅是英國傳統名校聯盟「伊頓集團」（Eton Group）的成員，更是英國私立學校校長會（HMC）的創始學校之一，多年來一直深受香港精英家庭與名校生青睞。

為預科生辦職業展覽

Sherborne School學生在公開考試中持續取得優異成績，絕大多數畢業生均能升讀牛津、劍橋等頂尖學府，以及羅素集團大學；近年亦越來越多學生選擇赴美國深造。

學校鼓勵學生樹立高遠目標，並透過提供充足的資訊與個別化建議，協助每位學生規劃最適合自己的升學及職業路徑。

學校為學生報考大學的「個人陳述」（Personal Statement）提供一對一、度身訂造的指導，並與學術及宿舍團隊緊密協作，全面關顧每位學生的發展需求。

升學及就業部門會定期訪問近兩屆的畢業生，了解他們的大學生活與工作經驗；同時亦為預科學生舉辦職業展覽，幫助他們在探索中明確未來方向。

Alan Turing是Sherborne School的其中一位傑出校友。 (網上圖片)

學校歷屆畢業生中有許多影響世界的傑出人物，其中最為人熟知的，莫過於被譽為「人工智能之父」的數學家與電腦科學家Alan Turing。其他知名校友還包括：前香港首席大法官Sir Geoffrey Briggs、馬來西亞彭亨州王子Tengku Hassanal Ibrahim，以及全球知名樂隊Coldplay主唱Chris Martin。

Sherborne School的學生積極參與各類課外活動，其中以音樂項目尤為突出，詩歌班、管弦樂團及各類樂器課程均深受歡迎。學生更有機會在Winchester Cathedral及倫敦St John's Smith Square等著名場地公開演出，從中培養自信與團隊協作精神。

聯校活動拓視野

學校與同區知名女校Sherborne School for Girls保持緊密聯繫，定期合辦各類聯校活動，讓學生充分體驗男女校教育的互動優勢。這些活動涵蓋藝術與體育多個領域，包括聯合音樂會、音樂劇、樂團演出，以及網球、袋棍球、攀石等競技項目，甚至包含軍事訓練等特色活動。透過廣泛的交流與合作，學生得以拓展社交視野，提升綜合素養。

「Oh!爸媽」授權轉載

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