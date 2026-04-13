大學暑假課程2026｜盤點港大/中大/科大 中學生暑期課程 邊間U可免費讀？

漫長的暑假若不想虛度光陰，中學生可以把握機會提前「試讀」大學！本地多間大學已陸續推出2026年的暑期課程及實習計劃，讓中學生提前感受大學學術氛圍。例如教大推出免費夏日體驗營；港大的「HKU Summer Institute」提供跨學科沉浸式學習；中大的Summer Institute涵蓋藝術與中醫等多元內容；科大的「Summer Bootcamp for Polymath」集中AI與ESG創新；理大Summer Institute更結合了學分課程與住宿舍體驗。課程範疇橫跨人工智能（AI）、工程、商業及醫學等領域，部分設有宿舍住宿，適合中四至中五學生報讀，讓同學在探索興趣之餘，亦為未來升學銜接打好基礎。

大學暑假課程2026｜香港教育大學

香港教育大學於6月至8月期間舉辦一系列免費「教大夏日體驗營2026」，邀請中三至中六學生親身體驗大學學習環境。體驗營分為「1日營」及「3日營」，涵蓋各學院的特色課程，例如博文及社會科學學院的「數智之旅：探索AI與數學的奧秘」3日課程、人文學院的「數碼中國文化與傳意」3天體驗課程，以及教育及人類發展學院的「幼兒教育高級文憑暑期日營」等。學生可依興趣報名，屆時可與大學教授面對面交流。申請人需留意課程報名採先到先得方式，部分熱門科目或已額滿。

教大夏日體驗營2026

大學暑假課程2026｜香港大學

香港大學的「HKU Summer Institute」自2015年成立以來，致力為本地及海外中學生提供探索學術興趣與職涯方向。今年的暑期課程，由6月15日至7月31日舉行，包括商業經濟、藝術、AI、數據科學、法律、可持續發展、STEAM及公共衞生等領域，適合中一至中六、Year 9至Year 13、或Grade 7至Grade 12學生參與。所有課程均以英語授課。

報讀有關課程的申請人，在英語方面也有要求，其中母語為英語或就讀全英文中學的申請人，可上傳相關聲明書及成績表副本；其他申請人則需提交英語能力證明（如IELTS總分6.5或以上）。

此外，HKUSI與學生發展及資源中心、李國賢堂亦有合辦「香港大學沉浸式體驗：跨學科與社區探索」課程，為期5天（7月9至13日），包含宿舍住宿。課程將學術探索與真實校園生活結合，涵蓋醫學、牙科、法律、社會學及工程等跨學科領域，讓學生深度融入港大社群。

HKU Summer Institute

大學暑假課程2026｜香港中文大學

香港中文大學分別於7月14至17日，及7月20至21日，推出「CUHK Summer Institute」，課程專為16歲以上、就讀中四及中五（或同等學歷）的同學而設。每位學生最多可選修兩個課程（每個約15時數）。成功完成課程並達標者，最多可獲2個學分，日後若入讀中大本科課程，可申請學分計入（須符合相關條款）。課程涵蓋藝術、商業管理、教育、社會科學、法律及醫學等範疇。重點課程包括「人文導論：倫理辯論」，探討科技未來的爭議性議題；以及熱門的「中醫概論」，內容涵蓋針灸、按摩及中藥診斷，學生更有機會練習基礎技術並與講師深度互動。

CUHK Summer Institute

大學暑假課程2026｜香港科技大學

香港科技大學暑假期間推出「HKUST Pre-University Program」，分別有「Summer Bootcamp for Polymath」、「Summer Institute Credit-bearing Courses」及「Thematic-based Programs」三個不同課程，提供給中四至中五、Year 11至12或 Grade 10至11學生報讀。

「Summer Bootcamp for Polymath」為期10天（7月19至28日）的課程包含住宿，採取跨學科模式，融合商業管理、工程、科學、跨學科研究與人文社會科學，並加入AI及ESG（環境、社會及管治）等議題，着重培訓領導力。

此外，為期8天（7月20至27日）的「Summer Institute Credit-bearing Courses」，有社會學與日常生活、高效率的決策者等7個課程。以及為期5天（7月20至24日）的「Thematic-based Programs」，內容包括「創業與創新」及「AI工作流程設計」等。三個課程的英語要求與港大相若，非全英授課學校之申請人需具備IELTS 6.0或以上證明。

HKUST Pre-University Program

申請截止日期：5月31日(本地學生)

課程費用：$8000（Summer Institute Credit-bearing Courses/ Thematic-based Programs、不包住宿）；

$13800（Summer Bootcamp for Polymath、包含住宿）

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大學暑假課程2026｜香港理工大學

香港理工大學「PolyU Summer Institute」專為中四及中五學生設計，分為「Academic Subjects（學術科目）」與「Residential Camp （住宿營）」兩部分。「Academic Subjects」於8月3至7日舉行，學生可修讀會計、財務或創新創業等學分課程，學生若日後入讀理大可申請學分轉移；另設有工程、現代科學等非學分課程供選擇。

「Residential Camp」則於7月27至31日舉行，即5日4夜，提供宿舍體驗。參加者可參與各學院，如商學院、理學院、人文學院等的一整天實習課程，並可出席AI、數據分析及創業思維講座，更有機會參觀企業。申請者須提交最近兩學期的校內成績，並建議附上英文自我介紹、報讀原因及對課程期望等。

PolyU Summer Institute

申請截止日期：5月31日（本地學生）

課程費用：Academic Subjects由$4000至$4800不等（視乎學分與否而定）；

Residential Camp $3000

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資料來源：各大學院網頁

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