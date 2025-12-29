小一統一派位2026｜拆解派位機制 校長親授填表技巧 乙部首5志願如何排？

2026學年的小一統一派位即將接受申請，想子女入讀官津小學的家長，就可在1月19至25日，透過「小一入學電子平台」遞交統一派位「選擇學校表格」；如想遞交實體表格，或在24至25日，前往指定的統一派位中心辦理選校手續，並會因應申請途徑，在6月3至4日，知道派位結果。

甚麼是小一統一派位？

隨着適齡學童人口下降，近年派位的成功率屢創新高，其中去年6月的統一派位放榜，共19,489名兒童參加小一統一派位，獲派首三個志願學校的兒童共15,538人，自行分配學位及統一派位階段獲派首三個志願學校的兒童數目合計，整體滿意率為90%。雖然近年的派位結果理想，但家長仍要掌握選校填表技巧，才可增加子女入心儀小學的機會。

統一派位俗稱「大抽獎」，電腦派位主要根據4大因素，分別是學校網、學額、學童的隨機編號，以及家長的選校排序，而前3項基本上為先天因素，無法改變；唯有家長的選校排序，或有機會影響派位結果。《星島教育》為家長綜合了統一派位的電腦派位機制及訪問了小學校長分享填表技巧。

隨着適齡學童人口下降，近年派位的成功率屢創新高。根據教育局數字，2026學年有37,581名學童參加小一自行分配學位，較去年大減約4,200人，申請人數創下自2001年的新低，然而，自行分配學位的成功率卻升至52.3%，創20年新高，可見家長如掌握選校填表技巧，有機會增加子女入心儀小學的機會。

升小的電腦派位機制是甚麼？

要提高獲派心儀小學的機會，家長應先了解電腦的派位方法，才能明白當中的竅妙。各校在統一派位階段的學額，約佔小一學額的5成，當中1成學額用作選校表甲部，即不受校網限制的分配之用；至於其餘9成學額，則用於乙部派位，並只限於校網內的學生選擇。家長選校時，甲部可選3所小學，乙部則可選最多30所小學，而派位的程序是先派甲部，再派乙部。

校長陳裕均：為叩門面試必填「1-1-1」

聖公會青衣主恩小學校長陳裕均指出，家長應在甲部及乙部首志願填寫最心儀的學校。（資料圖片）

一般來說，由於乙部「中獎」的機會，理應比甲部高，故家長選校時，就要決定最心儀的小學，是在校網外，還是校網內；此外，還要留意各校的學額，評估子女獲派學位的機會。聖公會青衣主恩小學校長陳裕均指出，由於很多學校會視乎申請人的「1-1-1」（意指在自行分配學位、統一派位甲部和乙部首志願，均揀選同一學校）選擇，而在叩門時優先考慮該學童進行面試，故家長應在甲部及乙部首志願填寫最心儀的學校。

陳裕均補充，如果家長很心儀網內一間學校，建議甲部第2及第3志願可以不填。「因為在乙部第一志願可以繼續填這間學校，增加派入機會。如果甲部填了第2及第3志願，其實也有機會派到的，除非家長在網內也有其他心儀學校，就可以在甲部填自己的次選及3選。」

在填寫乙部時，陳裕均也提供了一些技巧。「我不建議家長在乙部只填1至2間學校，最少要填8至10間網內的心儀學校。」他表示，如果家長在乙部第2及第3志願，揀選網內次熱門學校，第4及第5志願，就要揀選一些不太熱門的學校，而大原則是，「家長不喜歡或不想子女入讀的學校，應盡量不要填在乙部表格內。」

延伸閱讀：

小一入學26/27｜小一自行分配學位/統一派位機制+計分方法+申請流程+小一入學行事曆懶人包

小一入學26/27│小一統一派位2026交表攻略 家長實戰分享：「Portfolio咪到叩門先做」