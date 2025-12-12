國際學校入學2026｜5間熱門國際學校 12月及1月舉辦開放日

國際學校一向深受家長歡迎，其英普雙語或第三語言教學、多元化課程，能有效開拓學生的視野。近日，不少國際學校陸續舉辦實體開放日，讓家長與子女親身體驗校園氛圍，深入了解學校的教育理念與課程內容，為升學規劃早日作出準備。

耀中國際學校

耀中國際學校（下稱耀中）提供幼兒、小學、中學的課程，初中學生需修讀雙語國際課程，高中學生可因應個人興趣可選修IB或A Level課程。而藝人陳小春及應采兒的兒子Jasper曾是耀中的學生，香港劍擊運動員朱嘉望、歌手陳偉霆等都是耀中的校友。另外，明天（12月13日）該校將舉辦「耀中國際學校開放日」，屆時將一次過提供幼兒教育部、小學部及中學部的課程簡介會，家長可參與尚未滿額的「中學簡介會」，會後可參觀校園及與教職員互相交流資訊，該活動將在耀中（中學部）九龍塘分校舉行。

Stamford American School Hong Kong

Stamford American School Hong Kong專為5至18歲學生提供美式教育，2017年在香港開設分校，今年更在西九龍開設新校舍，校長祈新校舍可以給學生「大學化」的校園。此外，該校的課程融合美國教育拓展計畫 (AERO) 和通用核心標準 (Common Core Plus) 框架，並採用探究式學習方法，希望促進學生積極參與學習，挑戰學術難題。畢業生將獲得史丹佛高中畢業文憑，並可選擇繼續攻讀國際文憑大學預科課程 (IBDP)。該校將於下周四（12月18日）舉辦開放日，家長屆時可認識學校的課程體系，並可與教師團隊見面，更深入了解學校的教育理念。

日期：12月18日（周四）

時間：9:30至10:30

地點：何文田文福道25號

備註：限學前至Year 8學生及其家長參加

網上報名：按此

蒙特梭利國際學校

作為全球規模最大的蒙特梭利學校之一，蒙特梭利國際學校（IMS）提供從親子啟蒙 、基礎班、幼稚園直至初中的教育課程，並設有4所校園。今年，赤柱分校更開辦首個初中課程，為12至14歲學生提供「一條龍」模式的香港蒙特梭利教育。此外，該校通過沉浸式雙語課程，提供蒙特梭利學習環境。赤柱分校將舉行校園導覽，以兩人小組形式進行，分為英語及普通話兩組。屆時該校專家將領帶家長深入認識雙語蒙特梭利課程的特色，且實地參觀蒙特梭利的教學環境。在導覽過程中，家長可近距離觀察6至14歲學生的日常學習活動，更能親身體驗IMS特有的沉浸式中文環境氛圍。

香港美國學校

香港美國學校（American School Hong Kong）是香港少有提供「一條龍」美國學制的國際學校，由全球最大的美國國際學校運營商Esol Education負責營運。該校的小學預備班至Year 10採用美國學制，其中小學預備班至Year 5透過STEAM課堂學習，以提升學生的創意及協作能力；而Year 11至12則採用國際文憑大學預科課程（IBDP），為升讀大學建立基礎。喜歡美式教育的家長可在明年1月15日參加由該校舉辦校園導覽與課程簡介會，屆時家長可詳細了解該校課程及理念，另設有單對單的咨詢。

英基智新書院

有「IB狀元搖籃」之稱的英基學校協會旗下的英基智新書院於2008年創立，位於愉景灣，去年該校亦出產一名「IB狀元」。該校提供Year 1年至Year 13國際文憑課程 (IB)，課程以學生為本，採用基於探究的學習模式，引導學生展現自己最好的一面。有興趣的家長可於1月17日參加該校舉辦的「Prospective Parent Open Day」，屆時可參觀校園之餘，更可可在活動中認識學校團隊，了解該校的理念；參觀及介紹結束後，學校將提供茶點予參觀者，讓家長、學生輕鬆地與教職員交流。

資料來源：各大校網

