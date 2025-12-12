中一自行分配學位2026｜聖若瑟面試英文考數 聖士提反女中重真性情

中一自行分配學位2026｜在「自行分配學位」階段，學業成績和面試表現往往是比重最高的部分，其中學業成績多會計算小五及小六的表現，現階段申請者較難再有大突破，反而在面試環節，如有滿意發揮，或可取得不錯的分數，隨時因此獲取錄。其中聖若瑟書院的面試表現就佔收生準則的5成，校長郭廸民提醒申請者，面試前可留意如何用英文表達數學概念；聖士提反女子中學校長林麗容就建議申請者要了解自己強項，把真實一面呈現。

郭廸民指，聖若瑟書院的面試有4部分，包括中、英、數及小組討論，中英數以科本問題為主，數學題亦以英語提問；小組討論同樣須以英文討論，內容有關申請者日常生活，例如建議小食部可增加售賣甚麼食物，並就其營養價值作討論。郭廸民建議申請者，面試前可練習以英文表達數學概念，「數學題有些要心算，過往有些申請者不懂以英文表達分數或小數，或以英文解難，當時也很無奈。」另外，他指該校重視品德，提醒申請人要注意禮貌。

林麗容指，該校的面試，除着重申請者的中英文能力外，亦重視創意思維、解難能力和批判思考，老師會因應申請者呈交的資料提問，例如曾參加甚麼活動，亦有時事題、情境題、英語會話、朗讀英文篇章等部分，「申請者面試前，不妨先了解自己，包括強項、專長，思考有甚麼地方可改善等，答案沒有對錯，所以申請者要多表達，讓老師可以了解你。」

