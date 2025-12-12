中一自行分配學位下月展開 校長籲選校勿「過分進取」 因應子女能力了解收生準則

中一自行分配學位2026｜下學年的升中「自行分配學位」即將展開，若家長計劃讓子女在26年9月，入讀官津中學的中一，就須在明年1月2至16日，向全港任何2間官津中學遞交申請。香港津貼中學議會主席李伊瑩表示，家長選校須因應子女能力，切忌2個志願均「過分進取」。聖若瑟書院校長郭廸民則提醒家長，選校除關注學術水平，亦要留意該校的品德培育；聖士提反女子中學校長林麗容就認為，選校過程應讓子女參與其中，共同商量和分析，有助他們獲取錄後更認同學校。

中一自行分配學位2026｜明年1月2至16日接受申請

下學年官津學校的升中「自行分配學位」，由明年1月2至16日接受申請，參加派位的中學，可預留最多3成的中一學位，用作自行收生。家長在這段期間，可直接向全港任何2間官津中學及參加派位的直資中學遞交申請表，經學校評核及面試等程序後，如果校方覺得申請者適合就讀該校，就會把他們納入為正取生，並於3月31日通知家長；若家長在當日沒有收到校方通知，子女就要參加5月初的「統一派位」，派位結果將於7月7日公布。

在「自行分配學位」階段，由於家長可向全港任何2間有參與派位的中學報名，部分家長會讓子女「越級挑戰」，嘗試申請知名度高的傳統名校。本身是九龍真光中學校長的香港津貼中學議會主席李伊瑩表示，家長為子女選校時，必須配合他們的興趣和能力。「選校的原則，應是了解學校的特色和發展方向，其學術能力和子女接近，並可發揮到他們的潛力。」她強調，不論在「自行分配學位」或其後的「統一派位」階段，家長也不宜「過分進取」，用盡志願揀選受歡迎的中學，「必須取得平衡。」

中一自行分配學位2026｜留意學校品德培育

提到近年「高才通」等人才計劃的受養人可申請本港的中學，李伊瑩指有關學童的整體人數是有增加，但由於未能掌握他們主要申請哪個年級，或申請哪類學校，因此未能評估是否會增加來年「自行分配學位」的競爭，認為現階段家長只能按子女情況，選擇合適的學校就好。

至於早前舉行了中一入學講座的聖若瑟書院，校長郭廸民接受本報查詢時就提到，家長選校往往關注3個問題，包括學校的學術成就、學術以外的強項及如何培育學生等，他建議家長了解學校的同時，應關注子女的學術水平、喜歡的活動和強項，是否和心儀中學配合、學校又如何培育學生品格等等。「家長可以瀏覽學校網頁，除可看到學校舉行甚麼活動外，亦可留意校方上載的教育局視學報告，從中了解學校教學質素。」

中一自行分配學位2026｜孩子參與選校討論

聖士提反女子中學校長林麗容就提醒家長，在選校階段，家長應陪同子女一同選擇，過程中讓子女認識所揀選的學校之餘，亦可共同商量和分析，是否適合子女的能力和發展方向，「當子女將來入讀該校之後，認為這間學校是自己有份選擇的，會更認同學校。」另外，她指，選校要因應子女特色和學校理念，看兩者是否配合。

由於在「自行分配學位」階段，參與派位的中學可自訂收生準則，故各校會因應其辦學特色、學術水平、發展方向等因素擬訂準則，主要包括申請者的學業成績（可分為校內成績及教育局「學生成績次第」）、面試表現、課外活動表現、獎項等等，各佔不同比重，視乎學校特色而定，所以家長選校前，可先了解心儀中學的收生準則，揀選配合子女特性的學校，或可提升子女在「自行分配學位」階段被取錄的機會。《星島教育》輯錄了54間「全開英文班」中學的收生準則（見下表），方便家長參考。

記者：陳艷玲 圖：受訪者提供、星島圖片庫

延伸閱讀：

英中名單2026｜全港115間英文中學一覽 中一自行分配學位攻略

英中名單2026｜九龍區英文中學資訊 即睇自行分配學額/面試日期/收生準則