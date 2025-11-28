教大入學攻略2026︱EdUHK 10個最多人申請/競爭最激烈聯招JUPAS課程 首三位平均逾30人爭1學位 附最新收分
發佈時間：06:30 2025-11-28 HKT
教大入學攻略2026︱大學聯合招生計劃（聯招／JUPAS）現正開放申請。《星島教育》綜合了本港8所教資會資助大學2025年的收生資料，整理出各課程的競爭情況。今日將介紹香港教育大學（教大／EdUHK）10個報讀人數最多、競爭最激烈的聯招課程，協助同學掌握入學機會，為選科策略作好準備。
教大入學攻略2026︱教育及教育研究方面表現出色
教大在教育及教育研究方面表現出色，2025年「QS世界大學學科排名」中，教大的教育學科位列全球第12位，該校亦於《美國新聞與世界報道》「2025-26年全球最佳大學排名」中，教育與教育研究方面排全球第3名。除了教育學系外，教大亦提供心理學、語言學、社會學、藝術與人文學科等多元學科。
教大在2026學年將提供26個JUPAS課程，根據教大提供的數據，《星島教育》整合出該校在2025學年最多人申請的5個課程（以Band A計算），及競爭最激烈的5個課程（以2025年的Band A申請人數對比同年學額計算），文中亦列出相關課程的計分方法及2025年收生分數，助同學掌握最新收生趨勢，考入心儀學系。
教大入學攻略2026︱教育大學分數換算方法
|級別
|分數
|5**
|7
|5*
|6
|5
|5
|4
|4
|3
|3
|2
|2
|1
|1
教大入學攻略2026︱教育大學5個最多人申請課程
教大最多人申請的課程，依次為心理學榮譽社會科學學士及幼兒教育榮譽學士（JS8006）、運動科學及教練榮譽理學士及體育教育榮譽學士（JS8010）、運動科學及教練榮譽理學士（JS8726）、社會學與社區研究榮譽社會科學學士及小學人文科教育榮譽學士（JS8013），及數碼中國文化與傳意榮譽文學士及中文教育榮譽學士（JS8003）。
第5位：數碼中國文化與傳意榮譽文學士及中文教育榮譽學士
2026年入學資訊
- 課程編號：JS8003
- 課程簡介：這是五年制雙學位課程，旨在培養學生具備學科知識、專業及數碼技能，使學生能勝任中小學中文教學工作，或投身其他與中文數碼傳意相關的專業領域。
- 學額：64
- 計分方法：最佳5科
- 加權科目：中文x1.5；英文x1.5；中國文學x1.5；資訊及通訊科技x1.5
- 課程詳細資料：>>按此<<
2025年申請/收分資料
- Band A申請人數：583
- 中位數：27.5
- 下四分位數：26
第4位：社會學與社區研究榮譽社會科學學士及小學人文科教育榮譽學士
2026年入學資訊
- 課程編號：JS8013
- 課程簡介：課程為五年制，提供與小學人文科教學相關的學科知識及教學訓練，及全面的社會學訓練，培養學生的人文素質和價值觀，畢業生可獲雙學位。
- 學額：20
- 計分方法：最佳5科
- 加權科目：中史/經濟/地理/歷史的最佳一科，及特定應用學習科目x1.5 (詳見教大網站)
- 課程詳細資料：>>按此<<
2026年參考分數
- 中位數：22
- 下四分位數：21.8
2025年申請/收分資料
- Band A申請人數：658
- 中位數：25.3
- 下四分位數：24.5
第3位：運動科學及教練榮譽理學士
2026年入學資訊
- 課程編號：JS8726
- 課程簡介：課程融合運動科學、教練學、科技和生命教育，培訓學生成為運動教練或運動科技專業人士。學生可於海外、大灣區和香港體育組織進行實習培訓，為職場生涯打好基礎。
- 學額：29
- 計分方法：最佳5科
- 加權科目：生物x2；體育x2；英文x1.5；數學/M1/M2 x1.5；設計與應用科技X1.5；資訊及通訊科技x1.5；特定應用學習科目x1.5 (詳見教大網站)
2025年申請/收分資料
- Band A申請人數：829
- 中位數：28.5
- 下四分位數：27.5
- 課程詳細資料：>>按此<<
第2位：運動科學及教練榮譽理學士及體育教育榮譽學士
2026年入學資訊
- 課程編號：JS8010
- 課程簡介：五年制課程提供教師培訓，讓有意投身體育教育的學生，掌握與中小學體育教學相關的學科知識和教學法，並提供運動科學、教練學和教育等範疇的綜合培訓。
- 學額：25
- 計分方法：最佳5科
- 加權科目：體育x1.5
- 課程詳細資料：>>按此<<
2025年申請/收分資料
- Band A申請人數：889
- 中位數：22
- 下四分位數：20.8
第1位：心理學榮譽社會科學學士及幼兒教育榮譽學士
2026年入學資訊
- 課程編號：JS8006
- 課程簡介：課程結合心理學及幼兒教育兩門學科，助學生成為具備心理學專業知識的教育者，同時支援學生在臨床心理學、輔導心理學、教育心理學等領域的專業發展。畢業生可註冊成為幼稚園教師、幼兒工作員及幼兒中心主管。
- 學額：45
- 計分方法：最佳5科
- 加權科目：中文x1.5；英文x1.5；特定應用學習科目x1.5 (詳見教大網站)
2025年申請/收分資料
- Band A申請人數：998
- 中位數：24
- 下四分位數：23.5
- 課程詳細資料：>>按此<<
教大入學攻略2026︱教育大學5個競爭最激烈的課程
教大競爭最激烈的課程（以Band A申請人數對比學額），第一位是運動科學及教練榮譽理學士及體育教育榮譽學士（JS8010），平均36人爭1個學位，第二及第三位分別是文化傳承教育與藝術管理榮譽文學士及中國歷史教育榮譽學士（JS8005），及社會學與社區研究榮譽社會科學學士及小學人文科教育榮譽學士（JS8013），均逾30人爭1個學位。第四位則為運動科學及教練榮譽理學士（JS8726）、第五位是創意藝術與數碼藝術榮譽文學士（視覺藝術）（JS8686）。
第5位：創意藝術與數碼藝術榮譽文學士（視覺藝術）：26.1人爭1個學位
2026年入學資訊
- 課程編號：JS8686
- 課程簡介：課程涵蓋理論與實踐，亦會提及獨特及受歡迎的實習機會，培養學生在音樂及視覺藝術方面的數字創意。學生也能學到藝術管理等技能與知識，有助他們進入文化及創意產業。
- 學額：10
- 計分方法：最佳5科
- 加權科目：視覺藝術x1.5；特定應用學習科目x1.5 (詳見教大網站)
- 課程詳細資料：>>按此<<
2025年申請/收分資料
- Band A申請人數：261
- 申請人對比學額比例：26.1
- 中位數：22
- 下四分位數：21.8
第4位：運動科學及教練榮譽理學士：約28.59人爭1個學位
2026年入學資訊
- 課程編號：JS8726
- 課程簡介：課程融合運動科學、教練學、科技和生命教育，培訓學生成為運動教練或運動科技專業人士。學生可於海外、大灣區和香港體育組織進行實習培訓，為職場生涯打好基礎。
- 學額：29
- 計分方法：最佳5科
- 加權科目：生物x2；體育x2；英文x1.5；數學/M1/M2 x1.5；設計與應用科技X1.5；資訊及通訊科技x1.5；特定應用學習科目x1.5 (詳見教大網站)
- 課程詳細資料：>>按此<<
2025年申請/收分資料
- Band A申請人數：829
- 申請人對比學額比例：28.59
- 中位數：28.5
- 下四分位數：27.5
第3位：社會學與社區研究榮譽社會科學學士及小學人文科教育榮譽學士：32.9人爭1個學位
2026年入學資訊
- 課程編號：JS8013
- 課程簡介：課程為五年制，提供與小學人文科教學相關的學科知識及教學訓練，及全面的社會學訓練，培養學生的人文素質和價值觀，畢業生可獲雙學位。
- 學額：20
- 計分方法：最佳5科
- 加權科目：中史/經濟/地理/歷史的最佳一科，及特定應用學習科目x1.5 (詳見教大網站)
- 課程詳細資料：>>按此<<
2026年參考分數
- 中位數：22
- 下四分位數：21.8
2025年申請/收分資料
- Band A申請人數：658
- 申請人對比學額比例：32.9
- 中位數：25.3
- 下四分位數：24.5
第2位：文化傳承教育與藝術管理榮譽文學士及中國歷史教育榮譽學士：34.75人爭1個學位
2026年入學資訊
- 課程編號：JS8005
- 課程簡介：課程培養學生具專業道德、創造力、生動教學能力及全球視野，以便在中學教授中國歷史。課程也提供文化傳承和博物館教育知識，畢業生將獲得雙學位。
- 學額：12
- 計分方法：最佳5科
- 加權科目：中史x1.5；歷史x1.5
- 課程詳細資料：>>按此<<
2025年申請/收分資料
- Band A申請人數：417
- 申請人對比學額比例：34.75
- 中位數：26.3
- 下四分位數：26
第1位：運動科學及教練榮譽理學士及體育教育榮譽學士：35.56人爭1個學位
2026年入學資訊
- 課程編號：JS8010
- 課程簡介：五年制課程提供教師培訓，讓有意投身體育教育的學生，掌握與中小學體育教學相關的學科知識和教學法，並提供運動科學、教練學和教育等範疇的綜合培訓。
- 學額：25
- 計分方法：最佳5科
- 加權科目：體育x1.5
- 課程詳細資料：>>按此<<
2025年申請/收分資料
- Band A申請人數：889
- 申請人對比學額比例：35.56
- 中位數：22
- 下四分位數：20.8
各課程的收生資訊，以院校公布為準。
資料來源：院校提供、JUPAS及教大網頁
