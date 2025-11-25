浸大入學攻略2026︱BU 10個最多人申請/競爭最激烈聯招JUPAS課程 首兩位均逾千人報讀 附最新收分

浸大入學攻略2026︱大學聯合招生辦法（聯招／JUPAS）現正接受申請。為方便應屆香港中學文憑試（DSE）考生部署心儀大學及學科，《星島教育》綜合香港8所教資會資助大學2025年的收生資料，特別整理各院校課程競爭激烈程度及收生分數等資訊。今日將介紹香港浸會大學（浸大／HKBU）10個報讀人數最多、競爭最激烈的聯招課程，幫助同學評估入讀機會，及早調整選科策略。

浸大入學攻略2026︱大學排名呈升勢

浸大近年在創意媒體、健康與藥物研發、人文和文化，及數據分析與人工智能等領域，積極開拓重點研究。該校近年在全球大學排名中有上升趨勢，其中泰晤士高等教育（THE）「大學影響力排名」，從2024年度的101-200位，躍升2025年度的第69位；浸大在2026的「QS亞洲大學排名」中，亦從去年的第71位，上升至第53位。

根據浸大提供的數據，《星島教育》整合出該校最多人申請的5個課程（以Band A計算），及競爭最激烈的5個課程（以2025年的Band A申請人數對比同年的學額計算），文中亦列出相關課程的計分方法、2025年收生分數，助同學掌握最新收生趨勢，考入心儀學系。

浸大入學攻略2026︱浸會大學分數換算方法

級別 分數 5** 7 5* 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1

浸大入學攻略2026︱浸會大學5個最多人申請課程

浸會大學5個最多人申請的課程，依次為理學士(榮譽)（JS2510）、工商管理學士(榮譽)（JS2120）、文學士(榮譽) / 社會科學學士(榮譽) (歐洲研究 [法文/德文] / 地理 / 全球及中國研究 / 政治及國際關係學 / 歷史 / 社會學)（JS2610）、創新醫療及社會健康社會科學學士(榮譽) / 理學士(榮譽) （JS2940）及社會工作學士(榮譽)（JS2660）。

第5位：社會工作學士(榮譽)

2026年基本資訊

課程編號： JS2660

JS2660 課程簡介： 課程旨在培養具專業知識、技巧及價值的社工，令畢業生能夠以靈活、求是、創新、專業及關懷的精神，滿足大眾對社會服務的需要。學生畢業後，可以申請成為註冊社工。

課程旨在培養具專業知識、技巧及價值的社工，令畢業生能夠以靈活、求是、創新、專業及關懷的精神，滿足大眾對社會服務的需要。學生畢業後，可以申請成為註冊社工。 學額： 30

30 計分方法： 最佳5科

最佳5科 課程詳細資料：>>按此<<

2025年申請/收分資料

Band A申請人數： 751

751 入學平均分數：25.5

第4位：創新醫療及社會健康社會科學學士(榮譽) / 理學士(榮譽)

2026年基本資訊

課程編號： JS2940

JS2940 課程簡介： 這是一個跨學科課程，學生可選擇「健康及社會康健」或「健康科技及資訊學」作為專修。課程協助學生裝備必要的技能，運用科技改善醫療及社會健康。

這是一個跨學科課程，學生可選擇「健康及社會康健」或「健康科技及資訊學」作為專修。課程協助學生裝備必要的技能，運用科技改善醫療及社會健康。 學額： 35

35 計分方法： 最佳5科

最佳5科 課程詳細資料：>>按此<<

2025年申請/收分資料

Band A申請人數： 824

824 入學平均分數：25.54

第3位：文學士(榮譽) / 社會科學學士(榮譽) (歐洲研究 [法文/德文] / 地理 / 全球及中國研究 / 政治及國際關係學 / 歷史 / 社會學)

2026年基本資訊

課程編號： JS2610

JS2610 課程簡介： 學生可在第一學年探索不同範疇，在該學年接近完結時，他們將在歐洲研究 [法文/德文] 、地理、全球及中國研究、政治及國際關係學、歷史及社會學之中，選擇自己希望主修的課程。

學生可在第一學年探索不同範疇，在該學年接近完結時，他們將在歐洲研究 [法文/德文] 、地理、全球及中國研究、政治及國際關係學、歷史及社會學之中，選擇自己希望主修的課程。 學額： 122

122 計分方法： 最佳5科

最佳5科 課程詳細資料：>>按此<<

2025年申請/收分資料

Band A申請人數： 902

902 入學平均分數：24.88

第2位：工商管理學士(榮譽)

2026年基本資訊

課程編號：JS2120

課程簡介： 課程設計具彈性，學生在首年先了解各專修內容，在第一學年完結前，自由從7個學科中選定專修課程，包括經濟學及數據分析、財務學、人力資源管理學等。課程強調體驗式學習，最少120小時的體驗學習活動，包括海外交流、實習及服務學習。

課程設計具彈性，學生在首年先了解各專修內容，在第一學年完結前，自由從7個學科中選定專修課程，包括經濟學及數據分析、財務學、人力資源管理學等。課程強調體驗式學習，最少120小時的體驗學習活動，包括海外交流、實習及服務學習。 學額： 185

185 計分方法： 最佳5科

最佳5科 課程詳細資料：>>按此<<

2025年申請/收分資料

Band A申請人數： 1123

1123 入學平均分數：22.07

第1位：理學士(榮譽)

2026年基本資訊

課程編號： JS2510

JS2510 課程簡介： 這是大類收生課程，學生在第一年修讀不同科學領域的科目，在第一年完結前選擇入讀的主修課程，例如應用生物學、生物化學及檢測科學、計算機科學等。

這是大類收生課程，學生在第一年修讀不同科學領域的科目，在第一年完結前選擇入讀的主修課程，例如應用生物學、生物化學及檢測科學、計算機科學等。 學額： 197

197 計分方法： 最佳5科

最佳5科 課程詳細資料：>>按此<<

2025年申請/收分資料

Band A申請人數：1309

入學平均分數：20.15

浸大入學攻略2026︱浸會大學5個競爭最激烈的課程

浸大競爭最激烈的課程（以2025年的Band A申請人數對比同年的學額），第一位是環球螢幕演技藝術學士(榮譽)（JS2340），第二及第三位分別為社會工作學士(榮譽)（JS2660），及創新醫療及社會健康社會科學學士(榮譽) / 理學士(榮譽)（JS2940），而傳理學學士(榮譽) - 遊戲設計與動畫主修（JS2370）及工商管理文學士(榮譽)(全球娛樂)（JS2930）則並列第四。

第4位(並列)：工商管理文學士(榮譽)(全球娛樂)：22.6人爭1個學位

2026年基本資訊

課程編號： JS2930

JS2930 課程簡介： 學生須修讀創意、文化理解、倫理及傳意等核心單元，並能與娛樂產業、藝術、文化等領域的教授及業界專家組成團隊合作。畢業生將具備跨學科技能，能夠投身娛樂、藝術、創意產業等行業。

學生須修讀創意、文化理解、倫理及傳意等核心單元，並能與娛樂產業、藝術、文化等領域的教授及業界專家組成團隊合作。畢業生將具備跨學科技能，能夠投身娛樂、藝術、創意產業等行業。 學額： 25

25 計分方法： 最佳5科

最佳5科 課程詳細資料：>>按此<<

2025年申請/收分資料

Band A申請人數： 565

565 申請人對比學額比例： 22.6

22.6 入學平均分數：19.5

第4位(並列)：傳理學學士(榮譽) - 遊戲設計與動畫主修：22.6人爭1個學位

2026年基本資訊

課程編號： JS2370

JS2370 課程簡介： 課程聚焦遊戲設計和數字動畫領域，涵蓋繪畫、動畫原理、視覺敘事、編程、生成式AI等。畢業生可從事遊戲設計師、遊戲程式員、動畫師等職位，或其他媒體行業的內容創作者。

課程聚焦遊戲設計和數字動畫領域，涵蓋繪畫、動畫原理、視覺敘事、編程、生成式AI等。畢業生可從事遊戲設計師、遊戲程式員、動畫師等職位，或其他媒體行業的內容創作者。 學額： 20

20 計分方法： 最佳5科

最佳5科 課程詳細資料：>>按此<<

2025年申請/收分資料

Band A申請人數： 452

452 申請人對比學額比例： 22.6

22.6 入學平均分數：21.85

第1位：環球螢幕演技藝術學士(榮譽)：約27.88人爭1個學位

2026年基本資訊

課程編號： JS2340

JS2340 課程簡介： 課程融合演技訓練與表演藝術的實踐，重視科技應用及對當代文化反思，滿足電影、舞台、媒體科技及社交媒體對演技的需求，目標成為最具競爭力的螢幕演技本科課程。

課程融合演技訓練與表演藝術的實踐，重視科技應用及對當代文化反思，滿足電影、舞台、媒體科技及社交媒體對演技的需求，目標成為最具競爭力的螢幕演技本科課程。 學額： 8

8 計分方法： 最佳5科

最佳5科 課程詳細資料：>>按此<<

2025年申請/收分資料

Band A申請人數： 223

223 申請人對比學額比例： 約27.88

約27.88 入學平均分數：18.55

各課程的收生資訊，以院校公布為準。

資料來源：院校提供、JUPAS及浸大網頁

