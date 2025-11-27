嶺大入學攻略2026︱LU 10個最多人申請/競爭最激烈聯招JUPAS課程 第一位逾50人爭1學位 附最新收分

嶺大入學攻略2026︱大學聯合招生計劃（JUPAS）現已開放申請。《星島教育》綜合了本港8所教資會資助大學2025年的收生資料，整理出各課程的競爭情況，協助同學掌握入學機會。今日將介紹嶺南大學（下稱嶺大／LU）10個最多人申請/競爭最激烈的聯招課程。

嶺大入學攻略2026︱研究型博雅大學 課程多元化

嶺南大學致力為學生提供豐盛的優質教育，近年正強化研究工作，目標是成為一所領先的研究型博雅大學。該校課程設計廣泛及跨學科，提供涵蓋人文、工商及社會科學等領域的課程，校方亦鼓勵學生參與舍堂生活和課外活動，投入社區服務及多元化的工作體驗。

嶺大今年首次參與2026年度《泰晤士高等教育》（THE）的「世界大學排名」，位列全球第301至350位，其中在「國際展望」評審指標中，高踞全球第47位。此外，嶺大在2025年度THE「世界大學影響力排名」中，於聯合國可持續發展目標「SDG 4：優質教育」排全球第一，反映該校在實踐優質教育及推動聯合國可持續發展目標備受國際肯定。

嶺大在2026學年將提供23個JUPAS課程，根據嶺大提供的數據，《星島教育》整合出該校最多人申請的5個課程（以Band A計算），及競爭最激烈的5個課程（以2025年的Band A申請人數對比同年的學額計算），文中亦列出相關課程的計分方法及2025年收生分數，助同學掌握最新收生趨勢，考入心儀學系。值得注意的是，嶺大在2026/27學年推出全新的「彈性收生安排」，凡將嶺大相關課程置於Band A選擇，且整體學業成績優異，但其中一個核心科目（中文或數學）成績低於一般入學要求一級的申請人，將獲大學作特別考慮，擇優取錄。

嶺大入學攻略2026︱嶺大分數換算方法

級別 分數 5** 7 5* 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1

嶺大入學攻略 2026︱嶺南大學5個最多人申請課程

嶺大在2025學年最多申請者選擇的5個課程（以Band A計算），依次為工商管理（榮譽）學士 - 市場學與社交媒體（JS7215）、中文（榮譽）文學士（JS7101）、工商管理（榮譽）學士 - 風險及保險管理（JS7216）、社會科學（榮譽）學士 - 心理學（JS7303）及歷史（榮譽）文學士（JS7709）。

第5位：歷史（榮譽）文學士 (可選專修: 亞洲史/全球史)

2026年入學資訊：

課程編號： JS7709

JS7709 課程簡介： 課程涵蓋從古代至今的世界歷史，內容包括中國、香港、日本、韓國、歐洲、美洲等地的歷史，讓學生更全面地認識當今世界的狀況，並依個人興趣選修更專門的課程。

課程涵蓋從古代至今的世界歷史，內容包括中國、香港、日本、韓國、歐洲、美洲等地的歷史，讓學生更全面地認識當今世界的狀況，並依個人興趣選修更專門的課程。 學額： 31

31 計分方法： 最佳5科

最佳5科 加權科目： 中文x1.5；英文x2；中史x1.2；歷史x1.2

中文x1.5；英文x2；中史x1.2；歷史x1.2 課程詳細資料：>>按此<<

2025年申請/收分資料：

Band A申請人數： 486

486 中位數： 26.2

26.2 下四分位數：26

第4位：社會科學(榮譽)學士-心理學 (可選專修：輔導心理學/工業與組織心理學)

2026年入學資訊：

課程編號： JS7303

JS7303 課程簡介： 學生將學習心理學導論、生物心理學、社會心理學、認知心理學等科目，透過理論與實踐的訓練，畢業生能在日常生活中以批判性的態度運用心理學知識。

學生將學習心理學導論、生物心理學、社會心理學、認知心理學等科目，透過理論與實踐的訓練，畢業生能在日常生活中以批判性的態度運用心理學知識。 學額： 20

20 計分方法： 最佳5科

最佳5科 加權科目： 英文x2；數學x1.5

英文x2；數學x1.5 課程詳細資料：>>按此<<

2025年申請/收分資料：

Band A申請人數： 512

512 中位數： 25

25 下四分位數：24.5

第3位：工商管理（榮譽）學士 - 風險及保險管理(可選專修：保險科技)(課程特色: 專業國際資格認證/專屬師友計劃)

2026年入學資訊：

課程編號： JS7216

JS7216 課程簡介： 課程讓學生深入了解行業實務及市場趨勢，以滿足香港、中國內地以至海外銀行及保險業潛在僱主的需求。畢業生可從事核保師、理賠主任、保險產品開發人員、銀行家等工作。

課程讓學生深入了解行業實務及市場趨勢，以滿足香港、中國內地以至海外銀行及保險業潛在僱主的需求。畢業生可從事核保師、理賠主任、保險產品開發人員、銀行家等工作。 學額： 30

30 計分方法： 最佳5科

最佳5科 加權科目： 英文x2；數學x2；M1 x1.5；M2 x1.5；企業、會計與財務概論x1.5；經濟x1.5；資訊及通訊科技x1.5

英文x2；數學x2；M1 x1.5；M2 x1.5；企業、會計與財務概論x1.5；經濟x1.5；資訊及通訊科技x1.5 課程詳細資料：>>按此<<

2025年申請/收分資料：

Band A申請人數： 529

529 中位數： 27

27 下四分位數：26

第2位：中文（榮譽）文學士 (課程特色：中國語言與文學/創意寫作/數字人文)

2026年入學資訊：

課程編號： JS7101

JS7101 課程簡介： 課程涵蓋文學、專業寫作等範疇，學生可以選修中國古典文學、中國語言學等科目，另外亦有新聞寫作、傳媒寫作等實用及職業導向的科目。

課程涵蓋文學、專業寫作等範疇，學生可以選修中國古典文學、中國語言學等科目，另外亦有新聞寫作、傳媒寫作等實用及職業導向的科目。 學額： 42

42 計分方法： 最佳5科

最佳5科 加權科目： 中文x1.5；英文x1.5；中史/中國文學x1.5

中文x1.5；英文x1.5；中史/中國文學x1.5 課程詳細資料：>>按此<<

2025年申請/收分資料：

Band A申請人數： 579

579 中位數： 25.845

25.845 下四分位數：25.27

第1位：工商管理(榮譽)學士-市場學及社交媒體 (課程特色：綜合行銷/社交媒體與數字行銷/消費者行為與市場調研)

2026年入學資訊：

課程編號： JS7215

JS7215 課程簡介： 課程旨在培養學生在競爭激烈的商業環境中具備適應力、分析能力與創造力，畢業生在多個領域擔任重要領導職位，包括銀行與金融、行銷傳訊、酒店與旅遊業等。

課程旨在培養學生在競爭激烈的商業環境中具備適應力、分析能力與創造力，畢業生在多個領域擔任重要領導職位，包括銀行與金融、行銷傳訊、酒店與旅遊業等。 學額： 36

36 計分方法： 最佳5科

最佳5科 加權科目： 英文x2；數學x2；M1 x1.5；M2 x1.5；企業、會計與財務概論x1.5；經濟x1.5；資訊及通訊科技x1.5

英文x2；數學x2；M1 x1.5；M2 x1.5；企業、會計與財務概論x1.5；經濟x1.5；資訊及通訊科技x1.5 課程詳細資料：>>按此<<

2025年申請/收分資料：

Band A申請人數： 718

718 中位數： 28.5

28.5 下四分位數：27.05

嶺大入學攻略2026︱嶺南大學5個競爭最激烈的課程

嶺大競爭最激烈的課程（以2025年Band A申請人數對比同年學額），第一位是社會科學（榮譽）學士 - 健康及社會服務管理（JS7305），平均逾50人爭1個學位；其次是社會科學（榮譽）學士 - 政府與國際事務學（JS7302），平均近30人爭1個學位。第三至第五位分別是社會科學（榮譽）學士 - 心理學（JS7303）、社會科學（榮譽）學士 - 社會學（JS7304）及工商管理（榮譽）學士 - 商業分析與創新（JS7212）。

第5位：工商管理（榮譽）學士 - 商業分析與創新 (課程特色：電子商務/信息系統/運營管理/數據科學/人工智能)：約20.43人爭1個學位

2026年入學資訊：

課程編號： JS7212

JS7212 課程簡介： 課程涵蓋電子商務、資訊系統、營運管理、數據科學和人工智慧等廣泛的專業知識，提供實踐培訓，培養學生的創業精神，鼓勵他們制訂創業計劃。

課程涵蓋電子商務、資訊系統、營運管理、數據科學和人工智慧等廣泛的專業知識，提供實踐培訓，培養學生的創業精神，鼓勵他們制訂創業計劃。 學額： 7

7 計分方法： 最佳5科

最佳5科 加權科目： 英文x2；數學x2；M1 x1.5；M2 x1.5；企業、會計與財務概論x1.5；經濟x1.5；資訊及通訊科技x1.5

英文x2；數學x2；M1 x1.5；M2 x1.5；企業、會計與財務概論x1.5；經濟x1.5；資訊及通訊科技x1.5 課程詳細資料：>>按此<<

2025年申請/收分資料：

Band A申請人數： 143

143 申請人對比學額比例： 約20.43

約20.43 中位數： 27

27 下四分位數：25.05

第4位：社會科學（榮譽）學士 - 社會學 (可選專修：社會創新與社會研究)：約20.83人爭1個學位

2026年入學資訊：

課程編號： JS7304

JS7304 課程簡介： 課程幫助學生洞察社會問題的根源，並提出切實可行的解決方案及政策建議，畢業生將可勝任政府部門、非政府組織及社會企業等工作。

課程幫助學生洞察社會問題的根源，並提出切實可行的解決方案及政策建議，畢業生將可勝任政府部門、非政府組織及社會企業等工作。 學額： 18

18 計分方法： 最佳5科

最佳5科 加權科目： 英文x2；數學x1.5

英文x2；數學x1.5 課程詳細資料：>>按此<<

2025年申請/收分資料：

Band A申請人數： 375

375 申請人對比學額比例： 約20.83

約20.83 中位數： 25

25 下四分位數：24.5

第3位：社會科學（榮譽）學士 - 心理學：25.6人爭1個學位

2026年入學資訊：

課程編號： JS7303

JS7303 課程簡介： 學生將學習心理學導論、生物心理學、社會心理學、認知心理學等科目，透過理論與實踐的訓練，畢業生能在日常生活中以批判性的態度運用心理學知識。

學生將學習心理學導論、生物心理學、社會心理學、認知心理學等科目，透過理論與實踐的訓練，畢業生能在日常生活中以批判性的態度運用心理學知識。 學額： 20

20 計分方法： 最佳5科

最佳5科 加權科目： 英文x2；數學x1.5

英文x2；數學x1.5 課程詳細資料：>>按此<<

2025年收分：

Band A申請人數： 512

512 申請人對比學額比例： 25.6

25.6 中位數： 25

25 下四分位數：24.5

第2位：社會科學（榮譽）學士 - 政府與國際事務學：約29.36人爭1個學位

2026年入學資訊：

課程編號： JS7302

JS7302 課程簡介： 課程涵蓋多個領域，包括中港政治，亞洲的國際關係與區域安全，讓學生認識權力如何被塑造、分享、獲取與分配，及掌握理論與實務並重的地緣政治知識。

課程涵蓋多個領域，包括中港政治，亞洲的國際關係與區域安全，讓學生認識權力如何被塑造、分享、獲取與分配，及掌握理論與實務並重的地緣政治知識。 學額： 14

14 計分方法： 最佳5科

最佳5科 加權科目： 英文x2；數學x1.5；M1 x1.5；M2 x1.5；中史x1.5；地理x1.5；歷史x1.5

英文x2；數學x1.5；M1 x1.5；M2 x1.5；中史x1.5；地理x1.5；歷史x1.5 課程詳細資料：>>按此<<

2025年收分：

Band A申請人數： 411

411 申請人對比學額比例： 約29.36

約29.36 中位數： 28

28 下四分位數：26.9

第1位：社會科學（榮譽）學士 - 健康及社會服務管理：約50.88人爭1個學位

2026年入學資訊：

課程編號： JS7305

JS7305 課程簡介： 課程提供健康和社會服務領域的最新理論和實踐，並為學生提供實習機會。學生將具備領導團隊、管理社會企業、批判性地分析政策、撰寫報告等技能。

課程提供健康和社會服務領域的最新理論和實踐，並為學生提供實習機會。學生將具備領導團隊、管理社會企業、批判性地分析政策、撰寫報告等技能。 學額： 8

8 計分方法： 最佳5科

最佳5科 加權科目： 英文x1.5；健康管理與社會關懷科x1.5

英文x1.5；健康管理與社會關懷科x1.5 課程詳細資料：>>按此<<

2025年收分：

Band A申請人數： 407

407 申請人對比學額比例： 約50.88

約50.88 中位數： 21.5

21.5 下四分位數：21

各課程的收生資訊，以院校公布為準。

資料來源：院校提供、JUPAS及嶺大網頁

