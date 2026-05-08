中大入學攻略2026｜CUHK聯招JUPAS 5大「神科」＋5大新興科目一覽 附最新收分/計分方法

中大CUHK入學攻略2026｜坊間普遍認為大學「神科」是一些入學門檻高、出路較佳的學科，畢業後可投身專業行業，因此不少學生都對「神科」趨之若鶩，將之訂立為升學目標。《星島教育》今日將介紹香港中文大學（下稱中大）5科「神科」，除了醫科、法律和商科等傳統專業科目，近年科技、人工智能等課程亦躋身「神科」行列。

中大CUHK入學攻略2026｜「神科」排名高 新興科目應對社會需要

此外，中大過去數年開辦多個新課程，以應對社會對多元人才日益增長的需求，本文會按學科特色、畢業生出路等，介紹5個新興科目，包括Band A申請人數、課程計分方法及2025年收生分數，助同學了解收生趨勢，為考入心儀學科做好部署。

中大在「QS世界大學排名2026」中位列全球第32位，創下歷史新高，而被視為「神科」的個別學術領域，表現亦相當出色。根據「泰晤士高等教育世界大學學科排名2025」，中大在「醫療與健康」領域位列全球第26位。另外，根據「QS世界大學學科排名2026」，醫學課程排名全球第37位；數據科學與人工智能排全球第28位。此外，中大在「美國新聞與世界報道學科排名2025-2026」年中，人工智能學科排在全球第7位。

中大CUHK入學攻略2026｜中文大學分數換算方法

絕大部分中大課程的分數轉換方式如下：

級別 分數 5** 8.5 5* 7 5 5.5 4 4 3 3 2 2 1 1

唯內外全科醫學士及內外全科醫學士環球醫學領袖培訓專修組別，採用5**=7；5*=6；5=5；4=4；3=3；2=2；1=1的換算方法。

中大CUHK入學攻略2026｜中文大學5個「神科」 附2025年聯招JUPAS收分

1．中大「神科」2026︱內外全科醫學士學位課程–環球醫學領袖培訓專修組別

2026年基本資訊

JUPAS課程編號： JS4502

JS4502 課程簡介： 課程為6年制，除了提供內外全科醫學士的專業醫學培訓，亦提供領導技能培訓，透過海外交流、研究生學習，提升全球視野及領導能力。醫學院將於2026/27學年推出新課程模式 CU Medicine Plus，透過系統化的三層架構，裝備學生掌握專業知識，同時培養創科精神、領導能力及人文關懷。

課程為6年制，除了提供內外全科醫學士的專業醫學培訓，亦提供領導技能培訓，透過海外交流、研究生學習，提升全球視野及領導能力。醫學院將於2026/27學年推出新課程模式 CU Medicine Plus，透過系統化的三層架構，裝備學生掌握專業知識，同時培養創科精神、領導能力及人文關懷。 學額： 30-50（與JS4501內外全科醫學士課程合計學額為300）

30-50（與JS4501內外全科醫學士課程合計學額為300） 計分方法： 6科（中文、英文、數學、最佳生物／化學及最佳2科）

6科（中文、英文、數學、最佳生物／化學及最佳2科） 加權科目： 無

無 課程詳細資料：>>按此<<

2025年申請/收生數據

Band A申請人數： 76

76 上四分位數： 41.5

41.5 中位數： 40.5

40.5 下四分位數：40

2．中大「神科」2026︱工商管理學士（工商管理學士綜合課程）及法律博士雙學位課程

2026年基本資訊

JUPAS課程編號： JS4264

JS4264 課程簡介： 課程為5年制，是跨學科精英課程，提供商業和法律專業知識與實務技能。畢業生如有意投身法律專業，可再報考法學專業證書課程（PCLL），從而取得本地執業律師資格。

課程為5年制，是跨學科精英課程，提供商業和法律專業知識與實務技能。畢業生如有意投身法律專業，可再報考法學專業證書課程（PCLL），從而取得本地執業律師資格。 學額： 25

25 計分方法： 中文＋英文＋數學＋最佳2科

中文＋英文＋數學＋最佳2科 加權科目： 英文x2

英文x2 課程詳細資料：>>按此<<

2025年申請/收生數據

Band A申請人數： 62

62 上四分位數： 37.5

37.5 中位數： 37.5

37.5 下四分位數：36

3．中大「神科」2026︱計量金融學

2026年基本資訊

JUPAS課程編號： JS4252

JS4252 課程簡介： 開辦於1998年，是全港首個計量金融課程，涵蓋金融、應用數學、統計、人工智能和信息技術等。課程提供研討會、分享會等體驗式學習機會，亦有強大的校友網絡，有助學生從業內人士認識到更多行業最新發展。

開辦於1998年，是全港首個計量金融課程，涵蓋金融、應用數學、統計、人工智能和信息技術等。課程提供研討會、分享會等體驗式學習機會，亦有強大的校友網絡，有助學生從業內人士認識到更多行業最新發展。 學額： 37

37 計分方法： 最佳5科

最佳5科 加權科目： 英文x2；數學x2；最佳M1/M2/化學/物理/經濟x1.5

英文x2；數學x2；最佳M1/M2/化學/物理/經濟x1.5 課程詳細資料：>>按此<<

2025年申請/收生數據

Band A申請人數： 154

154 上四分位數： 54.75

54.75 中位數： 52.5

52.5 下四分位數：51.75

4．中大「神科」2026︱金融科技學

2026年基本資訊

JUPAS課程編號： JS4428

JS4428 課程簡介： 金融科技是新興的工程學科，課程提供多學科培訓，包括工程創新技術及金融科技的商業和法律環境，讓學生接觸和深入了解尖端金融應用，如投資、風險管理和創新等。

金融科技是新興的工程學科，課程提供多學科培訓，包括工程創新技術及金融科技的商業和法律環境，讓學生接觸和深入了解尖端金融應用，如投資、風險管理和創新等。 學額： 30

30 計分方法： 最佳5科

最佳5科 加權科目： 英文x1.25；中文x1.25；數學x1.75；M1/M2 x1.75；生物、化學、物理、經濟、資訊及通訊科技、企業、會計與財務概論x1.5

英文x1.25；中文x1.25；數學x1.75；M1/M2 x1.75；生物、化學、物理、經濟、資訊及通訊科技、企業、會計與財務概論x1.5 課程詳細資料：>>按此<<

2025年申請/收生數據

Band A申請人數： 118

118 上四分位數： 48.75

48.75 中位數： 47.375

47.375 下四分位數：45.625

5．中大「神科」2026︱人工智能：系統與科技

2026年基本資訊

JUPAS課程編號： JS4468

JS4468 課程簡介： 全球就業市場對人工智能專家求才若渴，課程旨在為不同行業培養優秀的人工智能工程師/科學家，包括生物醫學工程/科學、信息和計算技術等。

全球就業市場對人工智能專家求才若渴，課程旨在為不同行業培養優秀的人工智能工程師/科學家，包括生物醫學工程/科學、信息和計算技術等。 學額： 30

30 計分方法： 最佳5科

最佳5科 加權科目： 英文x1.25；中文x1.25；數學x1.75；M1/M2 x1.75；生物、化學、物理、資訊與通訊科技x1.5

英文x1.25；中文x1.25；數學x1.75；M1/M2 x1.75；生物、化學、物理、資訊與通訊科技x1.5 課程詳細資料：>>按此<<

2025年申請/收生數據

Band A申請人數： 81

81 上四分位數： 55.75

55.75 中位數： 52.375

52.375 下四分位數：50.375

中大CUHK入學攻略2026｜中文大學5個新興課程 附2025年聯招JUPAS收分

中大過去5年在各學院推出多個新學科，發展科創、文創及體育等，培養具備前瞻視野和專業技能的人才，本文將介紹2026年新開辦的「外交與國際事務」、2025年開辦的「人體運動科學與健康研究」及「公共人文學」、分別於2023及2022年開辦的「跨學科數據分析及Ｘ雙主修課程」、「生物科技、創業與醫療管理」。

1．中大新興科目2026︱外交與國際事務

2026年基本資訊

JUPAS課程編號：JS4898

課程簡介： 2026學年新開學科，採用跨學科課程設計，涵蓋社會科學及法律領域，學生可於大使館、領事館及國際機構，如世界衛生組織（WHO）和國際貨幣基金組織（IMF）實習，還可於外交學院接受以必修暑期科目進行的專業培訓。

2026學年新開學科，採用跨學科課程設計，涵蓋社會科學及法律領域，學生可於大使館、領事館及國際機構，如世界衛生組織（WHO）和國際貨幣基金組織（IMF）實習，還可於外交學院接受以必修暑期科目進行的專業培訓。 學額： 15

15 計分方法： 最佳5科

最佳5科 加權科目： 無

無 課程詳細資料：>>按此<<

2025年申請/收生數據

Band A申請人數：不適用

2．中大新興科目2026︱人體運動科學與健康研究

2026年基本資訊

JUPAS課程編號： JS4320

JS4320 課程簡介： 中大教育學院在2025年推出的新課程，旨在為對人體運動科學、醫學、教練、健康和康復以及研究活動感興趣的學生，提供跨學科的學習體驗。學生可申請修讀與北京體育大學合辦的雙學位課程，分別於兩所大學各修讀兩年，畢業後可獲兩所學府的學士學位。

中大教育學院在2025年推出的新課程，旨在為對人體運動科學、醫學、教練、健康和康復以及研究活動感興趣的學生，提供跨學科的學習體驗。學生可申請修讀與北京體育大學合辦的雙學位課程，分別於兩所大學各修讀兩年，畢業後可獲兩所學府的學士學位。 學額： 20

20 計分方法： 最佳5科

最佳5科 加權科目： 無

無 課程詳細資料：>>按此<<

2025年申請/收生數據

Band A申請人數： 159

159 上四分位數： 27.5

27.5 中位數： 26

26 下四分位數：24.5

3．中大新興科目2026︱公共人文學

2026年基本資料

JUPAS課程編號： JS4100

JS4100 課程簡介： 2025學年新開科目，課程結合文化研究的批判思考和文化管理的實務知識，培育新一代文化中介者、製作人和專業人才，畢業生可投身人文學科教育及研究，或成為文化藝術領域專業人才。

2025學年新開科目，課程結合文化研究的批判思考和文化管理的實務知識，培育新一代文化中介者、製作人和專業人才，畢業生可投身人文學科教育及研究，或成為文化藝術領域專業人才。 學額： 37

37 計分方法： 最佳5科

最佳5科 加權科目： 無

無 課程詳細資料：>>按此<<

2025年申請/收生數據

Band A申請人數： 195

195 上四分位數： 24.5

24.5 中位數： 23.5

23.5 下四分位數：23

4．中大新興科目2026︱跨學科數據分析及Ｘ雙主修課程

2026年基本資料

JUPAS課程編號： JS4760

JS4760 課程簡介： 這是由中大及中大（深圳）推出全港首個「大灣區 2+2」雙主修學位課程，涵蓋與商務、工程和科學相關的知識及技能，將大數據及商務分析應用於創新發展。

這是由中大及中大（深圳）推出全港首個「大灣區 2+2」雙主修學位課程，涵蓋與商務、工程和科學相關的知識及技能，將大數據及商務分析應用於創新發展。 學額： 28

28 計分方法： 最佳5科

最佳5科 加權科目： 數學x1.5；M1/M2 x2；經濟/資訊及通訊科技x1.5

數學x1.5；M1/M2 x2；經濟/資訊及通訊科技x1.5 課程詳細資料：>>按此<<

2025年申請/收生數據

Band A申請人數： 105

105 上四分位數： 37

37 中位數： 35

35 下四分位數：34.75

5．中大新興科目2026︱生物科技、創業與醫療管理

2026年基本資料

課程編號： JS4725

JS4725 課程簡介： 課程由理學院、醫學院和工商管理學院合辦，專為有志在生物技術科創、商業分析或醫療保健管理領域發展的學生而設。畢業生可投身生命科學、環境解決方案等領域，擔當科創企業顧問或分析師等。

課程由理學院、醫學院和工商管理學院合辦，專為有志在生物技術科創、商業分析或醫療保健管理領域發展的學生而設。畢業生可投身生命科學、環境解決方案等領域，擔當科創企業顧問或分析師等。 學額： 15

15 計分方法： 最佳5科

最佳5科 加權科目： 無

無 課程詳細資料：>>按此<<

2025年申請/收生數據

Band A申請人數： 45

45 上四分位數： 29

29 中位數： 27.5

27.5 下四分位數：27.5

註：各課程的收生資訊，以院校公布為準。

資料來源：JUPAS及中大網頁

延伸閱讀：

中大CUHK入學攻略2026｜10個最多人申請/競爭最激烈聯招JUPAS課程 邊科23人爭1學位？附最新收分數據

JUPAS 2026︱全方位選科攻略 一文睇盡八大收分/報名注意事項/專家技巧

JUPAS報名2026︱哪些聯招課程一定要放Band A？專家教從3個層面選科 (附建立account注意事項)

