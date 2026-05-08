中大入學攻略2026｜CUHK聯招JUPAS 5大「神科」＋5大新興科目一覽 附最新收分/計分方法
發佈時間：14:58 2026-05-08 HKT
中大CUHK入學攻略2026｜坊間普遍認為大學「神科」是一些入學門檻高、出路較佳的學科，畢業後可投身專業行業，因此不少學生都對「神科」趨之若鶩，將之訂立為升學目標。《星島教育》今日將介紹香港中文大學（下稱中大）5科「神科」，除了醫科、法律和商科等傳統專業科目，近年科技、人工智能等課程亦躋身「神科」行列。
中大CUHK入學攻略2026｜「神科」排名高 新興科目應對社會需要
此外，中大過去數年開辦多個新課程，以應對社會對多元人才日益增長的需求，本文會按學科特色、畢業生出路等，介紹5個新興科目，包括Band A申請人數、課程計分方法及2025年收生分數，助同學了解收生趨勢，為考入心儀學科做好部署。
中大在「QS世界大學排名2026」中位列全球第32位，創下歷史新高，而被視為「神科」的個別學術領域，表現亦相當出色。根據「泰晤士高等教育世界大學學科排名2025」，中大在「醫療與健康」領域位列全球第26位。另外，根據「QS世界大學學科排名2026」，醫學課程排名全球第37位；數據科學與人工智能排全球第28位。此外，中大在「美國新聞與世界報道學科排名2025-2026」年中，人工智能學科排在全球第7位。
中大CUHK入學攻略2026｜中文大學分數換算方法
絕大部分中大課程的分數轉換方式如下：
|級別
|分數
|5**
|8.5
|5*
|7
|5
|5.5
|4
|4
|3
|3
|2
|2
|1
|1
唯內外全科醫學士及內外全科醫學士環球醫學領袖培訓專修組別，採用5**=7；5*=6；5=5；4=4；3=3；2=2；1=1的換算方法。
中大CUHK入學攻略2026｜中文大學5個「神科」 附2025年聯招JUPAS收分
1．中大「神科」2026︱內外全科醫學士學位課程–環球醫學領袖培訓專修組別
2026年基本資訊
- JUPAS課程編號：JS4502
- 課程簡介：課程為6年制，除了提供內外全科醫學士的專業醫學培訓，亦提供領導技能培訓，透過海外交流、研究生學習，提升全球視野及領導能力。醫學院將於2026/27學年推出新課程模式 CU Medicine Plus，透過系統化的三層架構，裝備學生掌握專業知識，同時培養創科精神、領導能力及人文關懷。
- 學額：30-50（與JS4501內外全科醫學士課程合計學額為300）
- 計分方法：6科（中文、英文、數學、最佳生物／化學及最佳2科）
- 加權科目：無
- 課程詳細資料：>>按此<<
2025年申請/收生數據
- Band A申請人數：76
- 上四分位數：41.5
- 中位數：40.5
- 下四分位數：40
2．中大「神科」2026︱工商管理學士（工商管理學士綜合課程）及法律博士雙學位課程
2026年基本資訊
- JUPAS課程編號：JS4264
- 課程簡介：課程為5年制，是跨學科精英課程，提供商業和法律專業知識與實務技能。畢業生如有意投身法律專業，可再報考法學專業證書課程（PCLL），從而取得本地執業律師資格。
- 學額：25
- 計分方法：中文＋英文＋數學＋最佳2科
- 加權科目：英文x2
- 課程詳細資料：>>按此<<
2025年申請/收生數據
- Band A申請人數：62
- 上四分位數：37.5
- 中位數：37.5
- 下四分位數：36
3．中大「神科」2026︱計量金融學
2026年基本資訊
- JUPAS課程編號：JS4252
- 課程簡介：開辦於1998年，是全港首個計量金融課程，涵蓋金融、應用數學、統計、人工智能和信息技術等。課程提供研討會、分享會等體驗式學習機會，亦有強大的校友網絡，有助學生從業內人士認識到更多行業最新發展。
- 學額：37
- 計分方法：最佳5科
- 加權科目：英文x2；數學x2；最佳M1/M2/化學/物理/經濟x1.5
- 課程詳細資料：>>按此<<
2025年申請/收生數據
- Band A申請人數：154
- 上四分位數：54.75
- 中位數：52.5
- 下四分位數：51.75
4．中大「神科」2026︱金融科技學
2026年基本資訊
- JUPAS課程編號：JS4428
- 課程簡介：金融科技是新興的工程學科，課程提供多學科培訓，包括工程創新技術及金融科技的商業和法律環境，讓學生接觸和深入了解尖端金融應用，如投資、風險管理和創新等。
- 學額：30
- 計分方法：最佳5科
- 加權科目：英文x1.25；中文x1.25；數學x1.75；M1/M2 x1.75；生物、化學、物理、經濟、資訊及通訊科技、企業、會計與財務概論x1.5
- 課程詳細資料：>>按此<<
2025年申請/收生數據
- Band A申請人數：118
- 上四分位數：48.75
- 中位數：47.375
- 下四分位數：45.625
5．中大「神科」2026︱人工智能：系統與科技
2026年基本資訊
- JUPAS課程編號：JS4468
- 課程簡介：全球就業市場對人工智能專家求才若渴，課程旨在為不同行業培養優秀的人工智能工程師/科學家，包括生物醫學工程/科學、信息和計算技術等。
- 學額：30
- 計分方法：最佳5科
- 加權科目：英文x1.25；中文x1.25；數學x1.75；M1/M2 x1.75；生物、化學、物理、資訊與通訊科技x1.5
- 課程詳細資料：>>按此<<
2025年申請/收生數據
- Band A申請人數：81
- 上四分位數：55.75
- 中位數：52.375
- 下四分位數：50.375
中大CUHK入學攻略2026｜中文大學5個新興課程 附2025年聯招JUPAS收分
中大過去5年在各學院推出多個新學科，發展科創、文創及體育等，培養具備前瞻視野和專業技能的人才，本文將介紹2026年新開辦的「外交與國際事務」、2025年開辦的「人體運動科學與健康研究」及「公共人文學」、分別於2023及2022年開辦的「跨學科數據分析及Ｘ雙主修課程」、「生物科技、創業與醫療管理」。
1．中大新興科目2026︱外交與國際事務
2026年基本資訊
- JUPAS課程編號：JS4898
- 課程簡介：2026學年新開學科，採用跨學科課程設計，涵蓋社會科學及法律領域，學生可於大使館、領事館及國際機構，如世界衛生組織（WHO）和國際貨幣基金組織（IMF）實習，還可於外交學院接受以必修暑期科目進行的專業培訓。
- 學額：15
- 計分方法：最佳5科
- 加權科目：無
- 課程詳細資料：>>按此<<
2025年申請/收生數據
- Band A申請人數：不適用
2．中大新興科目2026︱人體運動科學與健康研究
2026年基本資訊
- JUPAS課程編號：JS4320
- 課程簡介：中大教育學院在2025年推出的新課程，旨在為對人體運動科學、醫學、教練、健康和康復以及研究活動感興趣的學生，提供跨學科的學習體驗。學生可申請修讀與北京體育大學合辦的雙學位課程，分別於兩所大學各修讀兩年，畢業後可獲兩所學府的學士學位。
- 學額：20
- 計分方法：最佳5科
- 加權科目：無
- 課程詳細資料：>>按此<<
2025年申請/收生數據
- Band A申請人數：159
- 上四分位數：27.5
- 中位數：26
- 下四分位數：24.5
3．中大新興科目2026︱公共人文學
2026年基本資料
- JUPAS課程編號：JS4100
- 課程簡介：2025學年新開科目，課程結合文化研究的批判思考和文化管理的實務知識，培育新一代文化中介者、製作人和專業人才，畢業生可投身人文學科教育及研究，或成為文化藝術領域專業人才。
- 學額：37
- 計分方法：最佳5科
- 加權科目：無
- 課程詳細資料：>>按此<<
2025年申請/收生數據
- Band A申請人數：195
- 上四分位數：24.5
- 中位數：23.5
- 下四分位數：23
4．中大新興科目2026︱跨學科數據分析及Ｘ雙主修課程
2026年基本資料
- JUPAS課程編號：JS4760
- 課程簡介：這是由中大及中大（深圳）推出全港首個「大灣區 2+2」雙主修學位課程，涵蓋與商務、工程和科學相關的知識及技能，將大數據及商務分析應用於創新發展。
- 學額：28
- 計分方法：最佳5科
- 加權科目：數學x1.5；M1/M2 x2；經濟/資訊及通訊科技x1.5
- 課程詳細資料：>>按此<<
2025年申請/收生數據
- Band A申請人數：105
- 上四分位數：37
- 中位數：35
- 下四分位數：34.75
5．中大新興科目2026︱生物科技、創業與醫療管理
2026年基本資料
- 課程編號：JS4725
- 課程簡介：課程由理學院、醫學院和工商管理學院合辦，專為有志在生物技術科創、商業分析或醫療保健管理領域發展的學生而設。畢業生可投身生命科學、環境解決方案等領域，擔當科創企業顧問或分析師等。
- 學額：15
- 計分方法：最佳5科
- 加權科目：無
- 課程詳細資料：>>按此<<
2025年申請/收生數據
- Band A申請人數：45
- 上四分位數：29
- 中位數：27.5
- 下四分位數：27.5
註：各課程的收生資訊，以院校公布為準。
資料來源：JUPAS及中大網頁
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