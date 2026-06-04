JUPAS改選2026︱香港大學HKU 10個最多人申請/競爭最激烈課程 有2個熱門課程逾千人申請！

香港大學JUPAS改選2026︱大學聯合招生辦法(JUPAS)首輪改選在5月27日結束，《星島教育》早前向8所教資會資助大學查詢，了解首輪改選後的課程競爭情況，並整理有關資訊，方便同學評估在7月15日的中學文憑試（DSE）放榜後，是否需要作最後改選。今日講香港大學(港大/HKU)的情況。《星島教育》根據港大數據，介紹該校改選後5個最多人申請(以Band A計算)的課程，及5個學位競爭最激烈課程(以Band A申請人數對比學額計算)，並整理相關課程2026年的計分方法、加權科目及2025年收生分數等資訊，助同學了解港大課程的競爭情況。

香港大學5個最多人申請課程

香港大學5個競爭最激烈課程

香港大學JUPAS改選2026︱港大分數換算

港大的DSE分數換算方式如下：

級別 分數 5** 8.5 5* 7 5 5.5 4 4 3 3 2 2 1 1

JUPAS首輪更新課程選擇結束後，根據香港大學提供的數據，5個最多人申請的課程（僅以Band A計算）和去年相同，依次為護理學學士及護理學學士菁英領袖培育專修組別、內外全科醫學士、文學士、理學士及工商管理學學士。

第5位：工商管理學學士

2026年收生資料/數據：

Band A申請人數： 517

517 學額： 226 (數字為課程「JS6755工商管理學學士」、「JS6767經濟學學士 / 經濟金融學學士」 及「JS6781工商管理學學士（會計及財務）/工商管理學學士（會計數據分析）」的共設學額。)

226 (數字為課程「JS6755工商管理學學士」、「JS6767經濟學學士 / 經濟金融學學士」 及「JS6781工商管理學學士（會計及財務）/工商管理學學士（會計數據分析）」的共設學額。) 計分方法： 英文＋數學＋最佳3科＋最佳第6科

英文＋數學＋最佳3科＋最佳第6科 加權科目： 英文x1.5、數學x1.5、最佳第6科x0.2

英文x1.5、數學x1.5、最佳第6科x0.2 課程詳細資訊：>>按此<<

2025年收生分數：

上四分位數： 37

37 中位數： 37

37 下四分位數：36

第4位：理學士

2026年收生資料/數據：

Band A申請人數： 680

680 學額： 253

253 計分方法： 英文+數學+最佳生物/化學/物理+最佳2科

英文+數學+最佳生物/化學/物理+最佳2科 加權科目： 數學x1.5；最佳生物/化學/物理 x1.5；生物、化學、物理、M1/M2 x1.5

數學x1.5；最佳生物/化學/物理 x1.5；生物、化學、物理、M1/M2 x1.5 課程詳細資訊：>>按此<<

2025年收生分數：

上四分位數： 39

39 中位數： 37

37 下四分位數：36

延伸閱讀：JUPAS改選2026︱中文大學CUHK 10個最多人申請/競爭最激烈課程 邊科38人爭1學額？附2026年預計收生分數

第3位：文學士

2026年收生資料/數據：

Band A申請人數： 699

699 學額： 217

217 計分方法： 英文+最佳4科

英文+最佳4科 加權科目： 英文x 2；中文x1.5

英文x 2；中文x1.5 課程詳細資訊：>>按此<<

2025年收生分數：

上四分位數： 37

37 中位數： 35

35 下四分位數：34

第2位：內外全科醫學士

2026年收生資料/數據：

Band A申請人數： 1094

1094 學額： 300 (數字為課程「JS6456內外全科醫學士」及「JS6626內外全科醫學士-傑出醫科學人」的共設學額。)

300 (數字為課程「JS6456內外全科醫學士」及「JS6626內外全科醫學士-傑出醫科學人」的共設學額。) 計分方法： 最佳6科

最佳6科 加權科目： 無

無 課程詳細資訊：>>按此<<

2025年收生分數：

上四分位數： 47

47 中位數： 44

44 下四分位數：42

第1位：護理學學士（JS6468）及護理學學士菁英領袖培育專修組別（JS6418）

課程編號： JS6468及JS6418

JS6468及JS6418 課程簡介：護理學學士課程內容，主要涵蓋核心護理課程、特定人口護理、護理理論基礎、護理學研究基礎、護理選修科、護理實習、生命科學、臨床藥理學及行為科學；此外，課程設有菁英領袖培育專修組別，為有志向專科護理或護理醫生事業發展的優秀學生而設，以更短時間完成專業課程。

2026年收生資料/數據：

Band A申請人數： 1243（JS6468）；133（JS6418）

1243（JS6468）；133（JS6418） 學額： 210 (數字為課程「JS6468護理學學士」及「JS6418護理學學士菁英領袖培育專修組別」的共設學額)

210 (數字為課程「JS6468護理學學士」及「JS6418護理學學士菁英領袖培育專修組別」的共設學額) 計分方法： 最佳5科+最佳第6科

最佳5科+最佳第6科 加權科目： 最佳第6科x 0.5

最佳第6科x 0.5 課程詳細資訊：>>按此<<

2025年收生分數：

上四分位數： 28（JS6468）；37（JS6418）

28（JS6468）；37（JS6418） 中位數： 27（JS6468）；37（JS6418）

27（JS6468）；37（JS6418） 下四分位數：26（JS6468）；36（JS6418）

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如以學額競爭情況計算，港大5個競爭最激烈的課程（以Band A申請人數對比學額），排名榜首的課程和去年同期相同，都是文學士及教育學士（語文教育）- 英文教育，去年約12人爭1個學位，今年競爭率微跌，約11人爭1個學位；其餘競爭率最高的4個課程，依次為社會工作學學士，第3為文學士（全球創意產業），第4為教育學士（幼兒教育及特殊教育），排名第5的是中醫全科學士。

第5位：中醫全科學士：約10人爭1個學位

2026年收生資料/數據：

Band A申請人數： 251

251 學額： 25

25 申請人對比學額比例： 10

10 計分方法： 最佳5科+最佳第6科

最佳5科+最佳第6科 加權科目： 最佳第6科x 0.5

最佳第6科x 0.5 課程詳細資訊：>>按此<<

2025年收生分數：

上四分位數： 34

34 中位數： 33

33 下四分位數：31

第4位：教育學士（幼兒教育及特殊教育）：約10人爭1個學位

2026年收生資料/數據：

Band A申請人數： 166

166 學額： 16

16 申請人對比學額比例： 10.4

10.4 計分方法： 英文+最佳4科

英文+最佳4科 加權科目： 英文x1.5

英文x1.5 課程詳細資訊：>>按此<<

2025年收生分數：

上四分位數： 27

27 中位數： 27

27 下四分位數：26

延伸閱讀：JUPAS改選2026︱首輪改選數據出爐 運動與航天相關科目受青睞 邊科競爭最激烈？

第3位：文學士（全球創意產業）：約11人爭1個學位

2026年收生資料/數據：

Band A申請人數： 212

212 學額： 20

20 申請人對比學額比例： 10.6

10.6 計分方法： 英文+最佳4科

英文+最佳4科 加權科目： 英文x2；中文x1.5

英文x2；中文x1.5 課程詳細資訊：>>按此<<

2025年收生分數：

上四分位數： 33

33 中位數： 33

33 下四分位數：32

第2位：社會工作學學士：約11人爭1個學位

2026年收生資料/數據：

Band A申請人數： 385

385 學額： 35

35 申請人對比學額比例： 11

11 計分方法： 最佳5科

最佳5科 加權科目： 無

無 課程詳細資訊：>>按此<<

2025年收生分數：

上四分位數： 28

28 中位數： 28

28 下四分位數：26

第1位：文學士及教育學士（語文教育）- 英文教育：約11人爭1個學位

2026年收生資料/數據：

Band A申請人數： 191

191 學額： 17

17 申請人對比學額比例： 11.2

11.2 計分方法： 英文+最佳4科

英文+最佳4科 加權科目： 英文x1.5

英文x1.5 課程詳細資訊：>>按此<<

2025年收生分數：

上四分位數： 34

34 中位數： 32

32 下四分位數：32

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註：各課程的收生資訊，以院校公布為準。

資料來源：院校提供、JUPAS及港大網頁

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