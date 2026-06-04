JUPAS改選2026︱香港大學HKU 10個最多人申請/競爭最激烈課程 有2個熱門課程逾千人申請！
發佈時間：09:00 2026-06-04 HKT
香港大學JUPAS改選2026︱大學聯合招生辦法(JUPAS)首輪改選在5月27日結束，《星島教育》早前向8所教資會資助大學查詢，了解首輪改選後的課程競爭情況，並整理有關資訊，方便同學評估在7月15日的中學文憑試（DSE）放榜後，是否需要作最後改選。今日講香港大學(港大/HKU)的情況。《星島教育》根據港大數據，介紹該校改選後5個最多人申請(以Band A計算)的課程，及5個學位競爭最激烈課程(以Band A申請人數對比學額計算)，並整理相關課程2026年的計分方法、加權科目及2025年收生分數等資訊，助同學了解港大課程的競爭情況。
香港大學JUPAS改選2026︱港大分數換算
港大的DSE分數換算方式如下：
|級別
|分數
|5**
|8.5
|5*
|7
|5
|5.5
|4
|4
|3
|3
|2
|2
|1
|1
香港大學JUPAS改選2026︱港大5個最多人申請課程
JUPAS首輪更新課程選擇結束後，根據香港大學提供的數據，5個最多人申請的課程（僅以Band A計算）和去年相同，依次為護理學學士及護理學學士菁英領袖培育專修組別、內外全科醫學士、文學士、理學士及工商管理學學士。
第5位：工商管理學學士
- 課程編號：JS6755
- 課程簡介：課程囊括多元化的學術知識及商業訓練，更包括教授傳意技巧、電腦應用、社會科學及理科知識等，並透過互動學習汲取商學知識和提升管理技能。學生可從企業「開發、設計及創新」、「金融學」、「人力資源管理」、「資訊系統及分析」，以及「市場學」5個範疇選取一個主修科目，亦可選擇第二主修或副修。
2026年收生資料/數據：
- Band A申請人數：517
- 學額：226 (數字為課程「JS6755工商管理學學士」、「JS6767經濟學學士 / 經濟金融學學士」 及「JS6781工商管理學學士（會計及財務）/工商管理學學士（會計數據分析）」的共設學額。)
- 計分方法：英文＋數學＋最佳3科＋最佳第6科
- 加權科目：英文x1.5、數學x1.5、最佳第6科x0.2
- 課程詳細資訊：>>按此<<
2025年收生分數：
- 上四分位數：37
- 中位數：37
- 下四分位數：36
第4位：理學士
- 課程編號：JS6901
- 課程簡介：課程讓學生有紮實的科學知識基礎，同學可選擇11個理科主修、7個精研主修課程及選擇其他學院的課程。7個精研主修課程包括生物科學、化學、生態學及生物多樣性、地質學、數學、分子生物及生物科技及物理學。
2026年收生資料/數據：
- Band A申請人數：680
- 學額：253
- 計分方法：英文+數學+最佳生物/化學/物理+最佳2科
- 加權科目：數學x1.5；最佳生物/化學/物理 x1.5；生物、化學、物理、M1/M2 x1.5
- 課程詳細資訊：>>按此<<
2025年收生分數：
- 上四分位數：39
- 中位數：37
- 下四分位數：36
延伸閱讀：JUPAS改選2026︱中文大學CUHK 10個最多人申請/競爭最激烈課程 邊科38人爭1學額？附2026年預計收生分數
第3位：文學士
- 課程編號：JS6054
- 課程簡介：在首學年，學生將從學院不同範疇的基礎科目中，揀選修讀的科目，而學生修讀與主修相關的科目時，也能同時修讀由文學院或其他學院所提供的學科。此外，文學院也為學生提供「文學士雙學位」課程，學生可在香港以及法國或美國完成課程。
2026年收生資料/數據：
- Band A申請人數：699
- 學額：217
- 計分方法：英文+最佳4科
- 加權科目：英文x 2；中文x1.5
- 課程詳細資訊：>>按此<<
2025年收生分數：
- 上四分位數：37
- 中位數：35
- 下四分位數：34
第2位：內外全科醫學士
- 課程編號：JS6456
- 課程簡介：課程旨在培育優秀的醫生，為社會提供高質素、具人道精神和合乎道德的醫療服務。他們追求終身學習，並為將來的專科訓練作好準備。課程為6年制，共12個學期，圍繞著四個主題發展，分別為「健康與患病情況下的人類生物學」、「專業技巧：診斷、解決疑難、溝通和臨床管理」、「人口健康、醫療服務、經濟與政策」及「醫學倫理、專業態度和行為」。
2026年收生資料/數據：
- Band A申請人數：1094
- 學額：300 (數字為課程「JS6456內外全科醫學士」及「JS6626內外全科醫學士-傑出醫科學人」的共設學額。)
- 計分方法：最佳6科
- 加權科目：無
- 課程詳細資訊：>>按此<<
2025年收生分數：
- 上四分位數：47
- 中位數：44
- 下四分位數：42
第1位：護理學學士（JS6468）及護理學學士菁英領袖培育專修組別（JS6418）
- 課程編號：JS6468及JS6418
- 課程簡介：護理學學士課程內容，主要涵蓋核心護理課程、特定人口護理、護理理論基礎、護理學研究基礎、護理選修科、護理實習、生命科學、臨床藥理學及行為科學；此外，課程設有菁英領袖培育專修組別，為有志向專科護理或護理醫生事業發展的優秀學生而設，以更短時間完成專業課程。
2026年收生資料/數據：
- Band A申請人數：1243（JS6468）；133（JS6418）
- 學額：210 (數字為課程「JS6468護理學學士」及「JS6418護理學學士菁英領袖培育專修組別」的共設學額)
- 計分方法：最佳5科+最佳第6科
- 加權科目：最佳第6科x 0.5
- 課程詳細資訊：>>按此<<
2025年收生分數：
- 上四分位數：28（JS6468）；37（JS6418）
- 中位數：27（JS6468）；37（JS6418）
- 下四分位數：26（JS6468）；36（JS6418）
香港大學JUPAS改選2026︱港大5個競爭最激烈的課程
如以學額競爭情況計算，港大5個競爭最激烈的課程（以Band A申請人數對比學額），排名榜首的課程和去年同期相同，都是文學士及教育學士（語文教育）- 英文教育，去年約12人爭1個學位，今年競爭率微跌，約11人爭1個學位；其餘競爭率最高的4個課程，依次為社會工作學學士，第3為文學士（全球創意產業），第4為教育學士（幼兒教育及特殊教育），排名第5的是中醫全科學士。
第5位：中醫全科學士：約10人爭1個學位
- 課程編號：JS6482
- 課程簡介：課程為6年制，旨在培育具備中醫藥和生物醫學知識，並掌握臨床技巧和終身學習能力的新一代中醫專業人才。
2026年收生資料/數據：
- Band A申請人數：251
- 學額：25
- 申請人對比學額比例：10
- 計分方法：最佳5科+最佳第6科
- 加權科目：最佳第6科x 0.5
- 課程詳細資訊：>>按此<<
2025年收生分數：
- 上四分位數：34
- 中位數：33
- 下四分位數：31
第4位：教育學士（幼兒教育及特殊教育）：約10人爭1個學位
- 課程編號：JS6092
- 課程簡介：課程結合幼兒教育及特殊教育，學員將具備能力教育及支援不同發展需要的幼兒；修畢課程的學員將可申請註冊為合格幼稚園教師、幼兒工作員、幼兒中心主管。學員亦會獲社會福利署認可為已完成1年特殊幼兒工作員的在職培訓。畢業生同時亦符合教育局對註冊幼稚園校長的學歷要求。
2026年收生資料/數據：
- Band A申請人數：166
- 學額：16
- 申請人對比學額比例：10.4
- 計分方法：英文+最佳4科
- 加權科目：英文x1.5
- 課程詳細資訊：>>按此<<
2025年收生分數：
- 上四分位數：27
- 中位數：27
- 下四分位數：26
延伸閱讀：JUPAS改選2026︱首輪改選數據出爐 運動與航天相關科目受青睞 邊科競爭最激烈？
第3位：文學士（全球創意產業）：約11人爭1個學位
- 課程編號：JS6274
- 課程簡介：課程提供一個跨學科探索，深入研究全球商業與文化之間的微妙關係。透過四個專業方向：電影與媒體傳播；遊戲與數位人文；視覺藝術、文化遺產與博物館學；音樂與表演藝術，讓學生既能深耕專業知識，亦能理解各個領域之間的互動。課程理論與實踐並重，提供指導實習和行業體驗等多種職場體驗機會。
2026年收生資料/數據：
- Band A申請人數：212
- 學額：20
- 申請人對比學額比例：10.6
- 計分方法：英文+最佳4科
- 加權科目：英文x2；中文x1.5
- 課程詳細資訊：>>按此<<
2025年收生分數：
- 上四分位數：33
- 中位數：33
- 下四分位數：32
第2位：社會工作學學士：約11人爭1個學位
- 課程編號：JS6731
- 課程簡介： 課程涵蓋廣泛的核心領域，包括社會福利和社會政策、專業的社會工作理論和實踐、人類行為和社會環境、研究、法律、社會學和心理學。學生可透過技巧實驗科目和問題導向學習，將理論加以融會貫通，並有機會在香港或外地實習。完成課程後，畢業生可獲得專業認可的社會工作者資格。
2026年收生資料/數據：
- Band A申請人數：385
- 學額：35
- 申請人對比學額比例：11
- 計分方法：最佳5科
- 加權科目：無
- 課程詳細資訊：>>按此<<
2025年收生分數：
- 上四分位數：28
- 中位數：28
- 下四分位數：26
第1位：文學士及教育學士（語文教育）- 英文教育：約11人爭1個學位
- 課程編號：JS6066
- 課程簡介：課程由文學院及教育學院合辦，學生可在5年內獲得英國語文及語言學的文學士及英文教育的教育學士學位。畢業生符合本港中、小學英文教師要求。此外，學員於跨領域學習，修讀文學及教育學，以獲取雙學位。
2026年收生資料/數據：
- Band A申請人數：191
- 學額：17
- 申請人對比學額比例：11.2
- 計分方法：英文+最佳4科
- 加權科目：英文x1.5
- 課程詳細資訊：>>按此<<
2025年收生分數：
- 上四分位數：34
- 中位數：32
- 下四分位數：32
註：各課程的收生資訊，以院校公布為準。
資料來源：院校提供、JUPAS及港大網頁
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