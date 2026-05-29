JUPAS改選2026︱首輪改選數據出爐 運動與航天相關科目受青睞 邊科競爭最激烈？

大學聯招（JUPAS）首輪改選日前結束，在運動盛會與全城掀起航天熱潮之下，各大學院校的體育運動、航空航天工程等科目競爭激烈。學友社學生輔導顧問吳寶城分析，相關行業發展蓬勃、吸引更多應屆文憑試考生報讀，但呼籲考生在放榜前認真思考升學方向，制定相關選科策略，以免因成績失利，為入讀大學而「藥石亂投」。

嶺大及及教大有科目49人爭一席

申請人數最多的聯招課程 大學 課程名稱 學額 申請人數 理大 護理學（榮譽）理學士 193個 2248人 中大 理學 335個 2025人 都大 護理學榮譽學士（普通科） 410個 1753人 中大 工商管理學士綜合課程 212個 1571人 港大 護理學學士及

護理學學士菁英領袖培育專修組別 共210個 1243人及133人 浸大 工商管理學士（榮譽） 185個 1268人 教大 運動科學及教練榮譽理學士及體育教育榮譽學士 25個 1206人 競爭最激烈的聯招課程 大學 課程名稱 學額 每學額競爭人數 嶺大 社會科學（榮譽）學士-健康及社會服務管理 8個 49.38人 教大 心理學榮譽社會科學學士 20個 49.10人 教大 運動科學及教練榮譽理學士及體育教育榮譽學士 25個 48.24人 理大 工商管理組合學士課程 約17個 約42.65人 中大 教育學士（幼兒教育） 19個 37.79人 教大 文化傳承教育與藝術管理榮譽文學士及中國歷史教育榮譽學士 12個 36.67人 浸大 環球螢幕演技藝術學士（榮譽） 8個 36人 資料來源：各間大學

JUPAS首輪改選前晚截止，本報向八大及都會大學查詢改選後各科競爭情況，發現運動與航天相關科目備受應屆考生青睞。運動相關科目方面，中文大學健康與體育運動科學有27.81人爭一個學額。教育大學運動科學及教練榮譽理學士及體育教育榮譽學士更是48人爭一個學額，有多達1206人報讀，成為該校最多人報讀的科目。在近日港產太空人黎家盈隨神舟二十三號升空，帶動全城航天熱潮下，科技大學機械及航空航天工程學系有514人競逐77個學額，平均6.68人競逐一席，是科大第三多人報讀的課程，競爭則排第二高。

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至於競爭最激烈的科目，以嶺南大學社會科學（榮譽）學士（健康及社會服務管理）及教大心理學榮譽社會科學學士，兩者均錄得49人爭一席。人數計，最多人報讀是理工大學的護理學（榮譽）理學士，課程設193個學額，卻有2248人報讀。

對於運動與航天相關科目競爭激烈，吳寶城指運動本身屬熱門科目，近年隨着啟德體育園啟用，更多運動盛事來港主辦，相關學科的工作機遇增加，吸引更多學生報讀；近年國家航天發展的機遇、以至近日的航天熱潮，都吸引學生報讀，而科大機械及航空航天工程學系，課程名稱與定位較其他院校開辦課程更為明確，有助吸引學生選讀。

吳寶城︰選科秤成績 仍勿忽視自身興趣

今年文憑試將於7月15日放榜，考生可再作一次聯招改選。吳寶城指，學生選科應以興趣或就業方向為主，放榜後須按公開試及過往收生成績等因素作調整，建議考生確定有興趣的方向後，備選一些該範疇內其他院校的科目，「例如想讀工商管理的同學，在三大以外亦可選擇其他院校」，選科時不要只看文憑試成績而忽視自身興趣，「有些同學會忘記初衷而亂選科目，或為了入大學而選擇沒興趣的科目，提早確定方向就不用擔心到時亂改選擇。」

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近年學齡人口下降、幼稚園以至小學收生危機頻現，但中大教育學士（幼兒教育）仍有平均37.79人爭一個學額，為全校最高，港大文學士及教育學士（語文教育—英文教育）和教育學士（幼兒教育及特殊教育）亦分別為該校競爭第一和第四激烈的學科。吳寶城直言，不排除部分考生基於平日生活接觸的職業而選科，但幼兒教育一向都是受歡迎科目之一，加上院校名氣、港人日漸重視栽培幼兒等因素，即使幼稚園業界呈收生危機，仍有學前遊戲小組、學前教育中心等就業出路，故聯招報讀數字不會大跌。

記者 歐文瀚 高俊謙