JUPAS改選2026︱中文大學CUHK 10個最多人申請/競爭最激烈課程 邊科38人爭1學額？附2026年預計收生分數

中文大學JUPAS改選2026︱中學文憑試(DSE)將在7月15日放榜，相信同學現正搜集不同的升學資訊。就大學聯合招生辦法(JUPAS)首輪改選在5月27日結束，《星島教育》向8所教資會資助大學查詢，了解首輪改選後的課程競爭情況，方便同學部署放榜後的改選，今日先講香港中文大學(中大/CUHK)的情況。《星島教育》根據中大數據，介紹該校改選後5個最多人申請(以Band A計算)的課程，及5個學位競爭最激烈課程(以Band A申請人數對比學額計算)，並整理相關課程2026年預計收生分數（Expected Score）、計分方法、加權科目及2025年收生分數等資訊，助同學評估入讀機會。

中文大學JUPAS改選2026︱中大分數換算方法

絕大部分中大課程的分數轉換方式如下：

級別 分數 5** 8.5 5* 7 5 5.5 4 4 3 3 2 2 1 1

唯內外全科醫學士及內外全科醫學士環球醫學領袖培訓專修組別，採用5**=7；5*=6；5=5；4=4；3=3；2=2；1=1的換算方法。

中文大學JUPAS改選2026︱中大5個最多人申請課程

JUPAS首輪更新課程選擇結束後，中大統計5個最多人申請的課程（僅以Band A計算），依次為理學、工商管理學士綜合課程、護理學、社會科學及內外全科醫學士課程。

第5位：內外全科醫學士課程

課程編號：JS4501

課程簡介：內外全科醫學士課程是個為期6年的全日制課程，培育學生應對現代醫療保健的挑戰，並以卓越的臨床表現和熱情為社區服務。中大醫學院將於2026/27學年推出全新課程模式「中大醫學『加』」( CU Medicine Plus)，採用三層架構課程，以兩年為一個階段，協助學生培養專業知識、創科精神、領導能力及人文關懷。

2026年收生資料/數據：

Band A申請人數：910

學額：300 (註：與內外全科醫學士課程環球醫學領袖培訓專修組別（JS 4502）合計。)

計分方法：6科（中文、英文、數學、最佳的生物/化學及最佳2科）

加權科目：無

Expected Score：34-35（參考往年錄取學生的最低分數）

課程詳細資訊

2025年收生分數：

上四分位數：38

中位數：37

下四分位數：36

第4位：社會科學

2026年收生資料/數據：

Band A申請人數：911

學額：47

計分方法：最佳5科

加權科目：英文x 1.3

Expected Score：24.5 – 25.5

課程詳細資訊

2025年收生分數：

上四分位數：28.7

中位數：27.65

下四分位數：26.5

第3位：護理學

2026年收生資料/數據：

Band A申請人數：1178

學額：217

計分方法：最佳5科

加權科目：生物、化學、物理當中最高分的一科x1.2

Expected Score：22 – 27（參考往年錄取學生的最低分數）

課程詳細資訊

2025年收生分數：

上四分位數：30.1

中位數：28.6

下四分位數：28.3

第2位：工商管理學士綜合課程

2026年收生資料/數據：

Band A申請人數：1571

學額：212

計分方法：最佳5科

加權科目：無

Expected Score：23 – 24

課程詳細資訊

2025年收生分數：

上四分位數：27.5

中位數：26

下四分位數：26

第1位：理學

2026年收生資料/數據：

Band A申請人數：2025

學額：335

計分方法：最佳5科

加權科目：英文/數學x1.5；M1/M2 x 2；生物、化學、物理 x 2；經濟、地理、資訊及通訊科技、科技與生活（食品科學與科技）x1.5 (註：最佳5科中，最多只計3個加權科目。)

Expected Score：33

課程詳細資訊

2025年收生分數：

上四分位數：40.5

中位數：37.75

下四分位數：36

延伸閱讀：JUPAS收分2026｜盤點「8大」語文課程 中文/英文/語言學入學資訊 邊科收分達42分？

中文大學JUPAS改選2026︱中大5個競爭最激烈的課程

如以學額競爭情況計算，中大5個競爭最激烈的課程（以Band A申請人數對比學額），排名榜首的是教育學士（幼兒教育），其次為健康與體育運動科學，第3為中醫學，第4為社會科學，排名第5的是城市研究。

第5位：城市研究：約19人爭1個學位

2026年收生資料/數據：

Band A申請人數：371

學額：20

申請人對比學額比例：18.55

計分方法：最佳5科

加權科目：無

Expected Score：23.5 – 24.5

課程詳細資訊

2025年收生分數：

上四分位數：26

中位數：26

下四分位數：24.5

第4位：社會科學：約19人爭1個學位

2026年收生資料/數據：

Band A申請人數：911

學額：47

申請人對比學額比例：19.38

計分方法：最佳5科

加權科目：英文x1.3

Expected Score：24.5 – 25.5

課程詳細資訊

2025年收生分數：

上四分位數：28.7

中位數：27.65

下四分位數：26.6

第3位：中醫學：約21人爭1個學位

2026年收生資料/數據：

Band A申請人數：482

學額：23

申請人對比學額比例：20.96

計分方法：最佳5科

加權科目：無

Expected Score：27.5 – 28.5

課程詳細資訊

2025年收生分數：

上四分位數：30.5

中位數：30.5

下四分位數：29

第2位：健康與體育運動科學教育學士課程：約28人爭1個學位

2026年收生資料/數據：

Band A申請人數：445

學額：16

申請人對比學額比例：27.81

計分方法：最佳5科

加權科目：無

DSE Expected Score：25 – 26

課程詳細資訊

2025年收生分數：

上四分位數：29

中位數：27.5

下四分位數：26

第1位：教育學士（幼兒教育）：約38人爭1個學位

2026年收生資料/數據：

Band A申請人數：718

學額：19

申請人對比學額比例：37.79

計分方法：最佳5科

加權科目：無

DSE Expected Score：20.5 – 21.5

課程詳細資訊

2025年收生分數：

上四分位數：23

中位數：22

下四分位數：21.5

延伸閱讀：JUPAS收分2026︱一文看清「8大」BBA商科相關課程 即睇會計/經濟/管理收生分數

註：各課程的收生資訊，以院校公布為準。

資料來源：院校提供、JUPAS及中大網頁

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