JUPAS改選2026︱中文大學CUHK 10個最多人申請/競爭最激烈課程 邊科38人爭1學額？附2026年預計收生分數
發佈時間：06:45 2026-06-02 HKT
中文大學JUPAS改選2026︱中學文憑試(DSE)將在7月15日放榜，相信同學現正搜集不同的升學資訊。就大學聯合招生辦法(JUPAS)首輪改選在5月27日結束，《星島教育》向8所教資會資助大學查詢，了解首輪改選後的課程競爭情況，方便同學部署放榜後的改選，今日先講香港中文大學(中大/CUHK)的情況。《星島教育》根據中大數據，介紹該校改選後5個最多人申請(以Band A計算)的課程，及5個學位競爭最激烈課程(以Band A申請人數對比學額計算)，並整理相關課程2026年預計收生分數（Expected Score）、計分方法、加權科目及2025年收生分數等資訊，助同學評估入讀機會。
中文大學JUPAS改選2026︱中大分數換算方法
絕大部分中大課程的分數轉換方式如下：
|級別
|分數
|5**
|8.5
|5*
|7
|5
|5.5
|4
|4
|3
|3
|2
|2
|1
|1
唯內外全科醫學士及內外全科醫學士環球醫學領袖培訓專修組別，採用5**=7；5*=6；5=5；4=4；3=3；2=2；1=1的換算方法。
中文大學JUPAS改選2026︱中大5個最多人申請課程
JUPAS首輪更新課程選擇結束後，中大統計5個最多人申請的課程（僅以Band A計算），依次為理學、工商管理學士綜合課程、護理學、社會科學及內外全科醫學士課程。
第5位：內外全科醫學士課程
- 課程編號：JS4501
- 課程簡介：內外全科醫學士課程是個為期6年的全日制課程，培育學生應對現代醫療保健的挑戰，並以卓越的臨床表現和熱情為社區服務。中大醫學院將於2026/27學年推出全新課程模式「中大醫學『加』」( CU Medicine Plus)，採用三層架構課程，以兩年為一個階段，協助學生培養專業知識、創科精神、領導能力及人文關懷。
2026年收生資料/數據：
- Band A申請人數：910
- 學額：300 (註：與內外全科醫學士課程環球醫學領袖培訓專修組別（JS 4502）合計。)
- 計分方法：6科（中文、英文、數學、最佳的生物/化學及最佳2科）
- 加權科目：無
- Expected Score：34-35（參考往年錄取學生的最低分數）
- 課程詳細資訊
2025年收生分數：
- 上四分位數：38
- 中位數：37
- 下四分位數：36
第4位：社會科學
- 課程編號：JS4801
- 課程簡介：社會科學涵蓋不同學科，研究社會運作模式及人與社會的關係。此課程為大類收生，學生可以在首年體驗不同學科，然後於第二年選擇主修專業，例如建築學、經濟學、政治與行政學等。
2026年收生資料/數據：
- Band A申請人數：911
- 學額：47
- 計分方法：最佳5科
- 加權科目：英文x 1.3
- Expected Score：24.5 – 25.5
- 課程詳細資訊
2025年收生分數：
- 上四分位數：28.7
- 中位數：27.65
- 下四分位數：26.5
第3位：護理學
- 課程編號：JS4513
- 課程簡介：課程內容主要涵蓋生物及行為科學、健康維持與促進、護理實務和理論、護理科研及資訊科技。課程亦會安排學生到醫院及社區實習，從中累積照顧病人的經驗。畢業生可申請成為香港護士管理局認可的普通科註冊護士。
2026年收生資料/數據：
- Band A申請人數：1178
- 學額：217
- 計分方法：最佳5科
- 加權科目：生物、化學、物理當中最高分的一科x1.2
- Expected Score：22 – 27（參考往年錄取學生的最低分數）
- 課程詳細資訊
2025年收生分數：
- 上四分位數：30.1
- 中位數：28.6
- 下四分位數：28.3
第2位：工商管理學士綜合課程
- 課程編號：JS4202
- 課程簡介：工商管理學士綜合課程是中大的旗艦課程之一，學生可從9個專修範圍中，包括商務分析、金融學、創業學、市場學及人力資源管理等等，自由選擇最多兩個專修，不設名額限制。
2026年收生資料/數據：
- Band A申請人數：1571
- 學額：212
- 計分方法：最佳5科
- 加權科目：無
- Expected Score：23 – 24
- 課程詳細資訊
2025年收生分數：
- 上四分位數：27.5
- 中位數：26
- 下四分位數：26
第1位：理學
- 課程編號： JS4601
- 課程簡介：理學為大類收生課程，學生可先了解自己的興趣和能力，再作適當的選擇。理學課程包括多個主修課程，包括生物化學、生物學、細胞及分子生物學、化學、地球與環境科學、分子生物技術學等等。
2026年收生資料/數據：
- Band A申請人數：2025
- 學額：335
- 計分方法：最佳5科
- 加權科目：英文/數學x1.5；M1/M2 x 2；生物、化學、物理 x 2；經濟、地理、資訊及通訊科技、科技與生活（食品科學與科技）x1.5 (註：最佳5科中，最多只計3個加權科目。)
- Expected Score：33
- 課程詳細資訊
2025年收生分數：
- 上四分位數：40.5
- 中位數：37.75
- 下四分位數：36
延伸閱讀：JUPAS收分2026｜盤點「8大」語文課程 中文/英文/語言學入學資訊 邊科收分達42分？
中文大學JUPAS改選2026︱中大5個競爭最激烈的課程
如以學額競爭情況計算，中大5個競爭最激烈的課程（以Band A申請人數對比學額），排名榜首的是教育學士（幼兒教育），其次為健康與體育運動科學，第3為中醫學，第4為社會科學，排名第5的是城市研究。
第5位：城市研究：約19人爭1個學位
- 課程編號：JS4838
- 課程簡介：課程屬跨學科整合課程，結合各社會科學院及文學院內不同學系的強項，讓學生建立紮實的的本科學習基礎、了解如何塑造都市空間、掌握城市及環境規劃與設計、城市政策的制訂與管治等技巧。
2026年收生資料/數據：
- Band A申請人數：371
- 學額：20
- 申請人對比學額比例：18.55
- 計分方法：最佳5科
- 加權科目：無
- Expected Score：23.5 – 24.5
- 課程詳細資訊
2025年收生分數：
- 上四分位數：26
- 中位數：26
- 下四分位數：24.5
第4位：社會科學：約19人爭1個學位
- 課程編號：JS4801
- 課程簡介：社會科學涵蓋不同學科，研究社會運作模式及人與社會的關係。此課程為大類收生，學生可以在首年體驗不同學科，然後於第二年選擇主修專業，例如建築學、經濟學、政治與行政學等。
2026年收生資料/數據：
- Band A申請人數：911
- 學額：47
- 申請人對比學額比例：19.38
- 計分方法：最佳5科
- 加權科目：英文x1.3
- Expected Score：24.5 – 25.5
- 課程詳細資訊
2025年收生分數：
- 上四分位數：28.7
- 中位數：27.65
- 下四分位數：26.6
第3位：中醫學：約21人爭1個學位
- 課程編號：JS4542
- 課程簡介：課程簡介：課程為6年制，包括4年半的臨牀前期課程，及1年半的臨牀實習課程。中大中醫學課程獲香港中醫藥管理委員會認可，畢業生符合資格參加由該委員會主辦的中醫執業資格試，通過考試後可申請成為香港的註冊中醫（RCMP）。
2026年收生資料/數據：
- Band A申請人數：482
- 學額：23
- 申請人對比學額比例：20.96
- 計分方法：最佳5科
- 加權科目：無
- Expected Score：27.5 – 28.5
- 課程詳細資訊
2025年收生分數：
- 上四分位數：30.5
- 中位數：30.5
- 下四分位數：29
第2位：健康與體育運動科學教育學士課程：約28人爭1個學位
- 課程編號：JS4329
- 課程簡介：課程為5年制，隸屬教育學院體育運動科學系，課程包含三個必修範疇，分別是體育、運動科學和健康；課程亦着重專業術科教學，包括隊際運動、個人運動、拍類運動及對搏運動等。
2026年收生資料/數據：
- Band A申請人數：445
- 學額：16
- 申請人對比學額比例：27.81
- 計分方法：最佳5科
- 加權科目：無
- DSE Expected Score：25 – 26
- 課程詳細資訊
2025年收生分數：
- 上四分位數：29
- 中位數：27.5
- 下四分位數：26
第1位：教育學士（幼兒教育）：約38人爭1個學位
- 課程編號：JS4372
- 課程簡介：課程為5年全日制，為有志投身幼兒教育界的學生而設。課程理論與實踐並重，採用跨學科教學模式，致力培育出兼具專業知識、創新思維及恪守社會道德價值的幼兒教育工作者。
2026年收生資料/數據：
- Band A申請人數：718
- 學額：19
- 申請人對比學額比例：37.79
- 計分方法：最佳5科
- 加權科目：無
- DSE Expected Score：20.5 – 21.5
- 課程詳細資訊
2025年收生分數：
- 上四分位數：23
- 中位數：22
- 下四分位數：21.5
延伸閱讀：JUPAS收分2026︱一文看清「8大」BBA商科相關課程 即睇會計/經濟/管理收生分數
註：各課程的收生資訊，以院校公布為準。
資料來源：院校提供、JUPAS及中大網頁
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