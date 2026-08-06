萬寧全場無門檻88折 一日限定門市+網店同步勁減 1招賺額外yuu積分

萬寧88折｜作為香港大型的健康及美容產品連鎖店，萬寧為消費者提供多元化的生活百貨及健康護理選擇。踏入8月，萬寧將於本周六（8月8日）推出一日限定全場無門檻88折優惠活動，同步涵蓋實體分店及官方網上商店，消費者可藉此機會以折扣價選購各類日常所需。

萬寧一日限定88折優惠 門市網店全場無門檻勁減

萬寧一日限定88折 門市網店全場無門檻勁減

萬寧88折快閃優惠僅限於2026年8月8日當天舉行，消費者於指定的萬寧門市購物，即可享全場無門檻88折。此外，優惠亦同步於萬寧官方網店進行，由當日凌晨零時至晚上11時59分，只需挑選貨品滿$288，並於結賬時輸入指定優惠碼「26AUGHH」，同樣可獲全單88折。值得留意的是，是次優惠可與店內部分指定產品的原有推廣同時使用，享有折上折的超低價。

1招賺額外yuu積分

除了基本的88折，消費者亦可留意其他同期進行的獎賞活動以增加購物回贈。凡購買護膚產品滿$150，可獲贈價值$50的萬寧現金優惠券（不涵蓋嬰兒護膚及化妝棉產品）。另外，由即日起至2026年8月31日，顧客憑已登記之恒生信用卡於萬寧累積簽賬滿$1,000（單一簽賬淨值最少滿$500），逢星期五至日可賺取額外高達10,000 yuu積分或$50 +FUN Dollars。

若持有即將到期的yuu積分，消費者可於8月12日前參與限時兌換，以5,500積分換領$30電子現金券，或以21,000積分換領$120電子現金券。

萬寧88折優惠

資料來源：Mannings 萬寧