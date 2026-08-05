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7-11突發8折優惠！7-Eleven限時3日 指定店舖購物滿$100即享全單折扣

飲食
更新時間：12:05 2026-08-05 HKT
發佈時間：12:05 2026-08-05 HKT

7仔8折回歸！作為香港人日常生活中不可或缺的連鎖便利店，7-Eleven一直以提供多元化商品及便捷服務深受消費者歡迎。今期更特別推出震撼全城的快閃限時優惠，由即日起至8月7日，只需於指定7-11分店單次消費滿$100，即可享有全單8折的超值折扣！連同本週精選的多款低價零食及飲品一同選購，絕對是消費者入貨及補充日用品的最佳時機！

7-Eleven限時3日優惠！ 零食/飲品/雪糕滿$100即享折上折

趁著這次難得的8折推廣活動，消費者可把握機會囤購各款心水零食及休閒食品。本週多款人氣商品均以超值特價發售，並加入了不少經典口味供大眾選擇。例如，深受上班族喜愛的易極薄荷珠（提供強勁薄荷、青提子、荔枝等多種口味）以及色彩繽紛的彩虹糖袋裝，現在只需$7即可入手一件，讓您隨時保持清新口氣。喜歡香脆口感的朋友，絕不能錯過樂事（Lay's）各款經典及人氣口味薯片，如大波浪特濃芝士味、黑松露及紫菜味等，同樣以$7一件的優惠價發售，絕對是週末留在家中享受電影時光的必備良伴。

飲品方面亦有多種豐富選擇，經典的維他檸檬茶、錫蘭檸檬茶及0糖檸檬茶系列只需$8.5一支；而雀巢茶品、美粒果蘆薈粒青提及水動樂電解質飲品更是$16便可任選兩支，為炎熱天氣迅速解渴。若想來杯冰涼飲品放鬆身心，500毫升大罐裝的朝日超爽啤酒僅售$8一罐，藍妹啤酒亦只需$33即可帶走三罐。消費者只要將上述特價貨品與其他心水用品一併結帳，輕鬆湊滿$100門檻，即可再額外獲得8折折扣，享受雙重著數！

7-11限時8折優惠詳情

  • 提供優惠之分店 >>指定店舖名單按此<<

  • 活動優惠期限：2026年8月5日早上7時起 至 2026年8月7日止（只限3天）

  • 獨家優惠詳情：顧客凡親臨香港指定分店購物，或透過7仔App使用「到店自取」服務，單次消費滿港幣$100，即享全單8折優惠。

  • 條款及細則

    • 所有折扣優惠均以單一發票計算。

    • 此項8折優惠不可與其他折扣優惠及優惠券（包括但不限於 yuu 會員折扣優惠）同時使用。

    • 優惠不涵蓋部分特定商品及服務，包括但不限於：預購貨品、報紙、雜誌、香煙、奶粉、尿片、旅行箱、明星周邊產品、現金券、網上遊戲點數、流動電話儲值卡、八達通產品、塑膠購物袋收費及各項繳費與服務項目（如電子錢包增值、取退件服務、自助洗衣等）。

    • 價格於香港店舖以港幣為單位。如有任何爭議，所有價格以個別店舖為準，7-Eleven將保留最終之決定權。

 

同場加映：百佳超市88折強勢回歸！連續兩日買滿$100即享 全單無上限折扣優惠

 

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