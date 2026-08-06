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屈臣氏全場無門檻88折！消費再送$100優惠券 護膚/美妝/健康產品/衛生巾折上折

生活百科
更新時間：12:26 2026-08-06 HKT
發佈時間：12:26 2026-08-06 HKT

踏入八月份，屈臣氏為大家帶來極具吸引力的週末限時驚喜！於8月8日（星期六），易賞錢會員只需於門市或網店消費，即可享全場無門檻88折的震撼優惠，任何消費更會額外獲贈高達$100的屈臣氏優惠券。無論是想補充日常必備品，還是為肌膚添置保養好物，這絕對是本週末不容錯過的掃貨好時機！

屈臣氏88折超值優惠 人氣護膚/健康好物折上折

現代人生活節奏繁忙，趁著這次「星期六限定」的大型推廣活動，正好一次過添置日常必備的個人護理用品。多款精選好物均享有超值折扣及延伸優惠。例如舒緩喉嚨不適及潤肺必備的「京都念慈菴蜜煉川貝枇杷膏（便利裝）」，以及養生調理的「農本方參杞白旋散」，均能以88折超低價入手，枇杷膏折實平均價只需$34.4/件。

此外，美容護膚產品同樣吸引，適合敏感肌膚使用的深層清潔好物「CUREL 豐盈泡沫潔面乳」及溫和卸妝的「BIODERMA SENSIBIO 醫學潔膚液」，能徹底清潔同時呵護脆弱肌膚。若想全方位照顧身體機能，更可選購精選的加拿大楓之寶骨骼關節產品，盡享買2送1的超值優惠，全面照顧您與家人的健康所需。

多重簽賬及類別優惠 賺取最高折扣回贈

使用指定支付方式可享額外折扣。
使用指定支付方式可享額外折扣。

除了基本的全場88折，精明的消費者更可疊加多重支付及指定類別優惠。若使用綁定之滙豐easy信用卡或白金Visa卡單一簽賬滿指定金額，即可享額外92折，最高獲贈$40折扣；而使用銀聯手機Pay或二維碼付款亦能享有即減折扣優惠。此外，購買特定類別產品如護膚美妝或健康保健品達到指定門檻，更會額外獲贈相關類別的現金優惠券，讓顧客於下次購物時能享受折上折的最高回贈。

屈臣氏週末限時88折優惠詳情

  • 優惠期限：只限2026年8月8日（星期六）

  • 核心優惠詳情

    • 易賞錢會員出示App即享全場無門檻88折（網店需輸入優惠碼 12OFF

    • 任何消費加送$100屈臣氏優惠券（內含$50優惠券兩張，只限門市，送完即止）

  • 指定類別額外獎賞

    • 購買任何護膚/美妝產品滿$150（男士護膚除外），送$50護膚/美妝產品優惠券。

    • 購買健康產品滿$488，送$60健康產品優惠券。

  • 電子支付專屬優惠

    • 憑已綁定滙豐easy信用卡/白金Visa卡單一簽賬滿HK$400可享額外92折（最高獲贈HK$40折扣）。

    • 8月14日或之前，使用銀聯手機Pay或二維碼單一簽賬淨額滿$500即減$30。

  • 條款及細則重點：優惠只適用於易賞錢會員；88折期間所有屈臣氏現金優惠券暫停使用；優惠不適用於初生嬰兒奶粉、無額外折扣貨品、禮券及指定專櫃服務等。如有任何爭議，屈臣氏保留最終之決定權。

 

同場加映：7-11突發8折優惠！7-Eleven限時3日 指定店舖購物滿$100即享全單折扣

 

 

 

 

 

 

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