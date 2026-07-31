百佳自家品牌新升級！廚紙/雞蛋/虎蝦$6.5起 超市增設免費試食 1招換$20優惠券
更新時間：09:30 2026-07-31 HKT
發佈時間：09:30 2026-07-31 HKT
發佈時間：09:30 2026-07-31 HKT
百佳超級市場旗下自家品牌「SELECT 佳之選」迎來全面大升級！即日起，品牌強勢推出多個優惠活動回饋顧客，不僅可於指定門市免費試食，易賞錢會員更可參與一連7日的限時搶購，以低至64折掃走廚紙、雞蛋、虎蝦；購物滿指定金額更可儲印花免費換領$20電子優惠券，全方位幫消費者精明慳家！
百佳「佳之選」新升級 超市設免費試食 廚紙/雞蛋/虎蝦一連七日$6.5起
為了讓大眾親身體驗「SELECT 佳之選」的高性價比品質，百佳超級市場精選多款自家品牌食品，如鹹蛋黃方塊酥、香蔥薄脆、無花果核桃酸種吐司等，於7月31日、8月1及2日、8月7至9日、8月14至16日，在全港20間指定分店舉辦週末免費試食活動。
百佳一連7日低至64折 廚紙/雞蛋/虎蝦$6.5起
於7月31日至8月6日期間，百佳超級市場更為易賞錢會員帶來一連7日的「日日驚喜價」限時搶購，優惠低至64折，當中焦點必搶$9吞拿魚、$21泰國新鮮啡蛋、$24急凍去殼虎蝦、$13/2排廚房萬用紙等，絕對是以最平民價錢掃盡優質好物的時機。
儲電子印花換$20百佳優惠券
推廣期間的超級市場優惠可謂一浪接一浪，易賞錢會員還可參與電子印花獎賞計劃。顧客只需購買指定自家品牌產品滿$50，即可輕鬆賺取一個電子印花，儲齊5個便能免費換領$20門市電子優惠券，幫補日常開支。此外，買滿$100的顧客更能以$1極速加購限量版夏日環保袋，鼓勵綠色生活。
資料來源：香港百佳超級市場 PARKnSHOP Supermarket HK
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