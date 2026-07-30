一田開設首間24小時便利店YATA go！開幕優惠猿田彥即磨咖啡低至$10 大賣日本零食飲品+米芝蓮級辣油燒賣+水果沙冰

連鎖便利店市場即將風起雲湧，7-Eleven及Circle K（OK便利店）長年「兩分天下」的局面，或將迎來新挑戰者。一田百貨宣佈，旗下首間24小時便利店「YATA go!」正式進駐啟德，選址天璽．天Mall，銳意將日本便利店的「尋寶」文化與「方便但不隨便」的講究精神帶到香港，以大量獨家日本直送商品及本地聯乘美食，為消費者提供一個既便利又具品質的全新選擇！

一田首間便利店市場進駐啟德 24小時大賣日本直送產品

一田百貨宣佈，開設旗下首間24小時便利店「YATA go!」。

首店選址啟德天璽．天Mall。

去日本旅行，「巡視」便利店搜羅限定飲品、人氣零食及熱食，已是不少港人的指定行程。YATA go! 正是看準此點，主打高比例的「日本直送」商品，務求將最道地的購物體驗重現眼前。

店內搜羅了全港最豐富的日本零食、急凍美食及特色選物，單是日本茶類飲品已超過70款。而啤酒陣容更是店內一大亮點，齊集麒麟（KIRIN）、朝日（Asahi）、三得利（SUNTORY）三大品牌的熱門酒款，以至坊間少見的日本農園果酒、輕井澤生啤等，種類堪稱全港最齊全，讓顧客隨時都能重溫旅行時的驚喜。

YATA go!食堂美食 獨家李輝記撈麵/米芝蓮級燒賣

除了琳瑯滿目的包裝食品，YATA go! 的「便利一田食堂」亦極具特色，引入多款獨家及聯乘的話題熟食，將便利店美食提升至新層次。當中最大亮點，是獨家引入來自東京惠比壽的人氣品牌「猿田彥咖啡」，打破便利店咖啡的平庸印象，讓顧客能以親民價錢品嚐精品級的即磨咖啡。

便利店的地道小食亦迎來升級，店內的珍寶燒賣獨家配搭「香料案內所」出品、榮獲「食品界米芝蓮」三星評級的手炒櫻花蝦辣油，以及層次豐富的濃厚焦糖醬油，為這款平民美食帶來星級享受。此外，YATA GO! 更首次與九龍城手切牛肉名店「李輝記」合作，推出全港獨家的「李輝記沙嗲醬撈麵」，讓顧客在便利店亦能一嚐老字號的港式風味。而在炎炎夏日，店內引入的日本大熱DIY鮮果沙冰機，顧客可自選一田獨家調配的「日本蜜瓜蜂蜜」或「士多啤梨香蕉橙」口味，隨時自製一杯冰涼消暑的天然飲品。

開幕優惠 猿田彥即磨咖啡買一送一

YATA go! 由即日起推出一系列開幕優惠，逢星期一至五購買猿田彥即磨咖啡熱飲可享買一送一，折實後平均每杯只需$10。

為慶祝新店開幕，YATA go! 由即日起推出一系列開幕優惠。最矚目的優惠，是逢星期一至五購買猿田彥即磨咖啡熱飲可享買一送一，折實後平均每杯只需$10。其他優惠還包括原價$38的李輝記撈麵惹味套餐減至$34；一田限定口味沙冰由原價$28至$35，減至$22至$32；而魚蓉燒賣或九記沙嗲魚蛋10粒，則由原價$18減至$12。



YATA go! 便利一田

地址：天璽•天Mall G06號舖

電話：3468 5883

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