拼多多失件退款騙局！假客服聲稱賠$100 誘騙登入釣魚網站 買家1招成功甩身

拼多多騙局｜網上購物日益普及，相關的詐騙手法亦層出不窮。近日，有港人於網購平台「拼多多」購物時遇到包裹遺失的情況。隨後，他接獲自稱「快遞理賠通道」的來電，險些被引導至釣魚網站，幸好最終及時識破騙局，並未蒙受金錢損失。

拼多多退款騙局！失件聲稱賠$100 假客服誘騙登入釣魚網站

上周一（20日），事主發現拼多多派遞的包裹缺少了一件，於是透過應用程式向物流客服查詢，獲回覆指稍後將有人跟進聯絡，未料在向客服查詢約半小時後，便接獲一個「+86」字頭的來電，對方自稱是「快遞理賠通道」。

騙徒聲稱由於該件遺失的快遞買了保險，除了退回貨款外，還會額外賠償$100，並要求將訂單截圖發送到指定的WhatsApp號碼，事主當下認為「好似都合理」便不虞有詐照辦。隨後，對方再次致電並不允許事主掛線，更提供了一個「專案編號」，聲稱退款將透過FPS（轉數快）秒到帳。

買家1招驚覺：即刻聞到浸伏味

事主確實迅速收到原本拼多多的貨款，但未見該$100額外賠償。電話中的騙徒聲稱$100被退回，指示事主打開Google並將「專案編號加上.cc」以進入網站登記，惟Google顯示該網址為釣魚網站。騙徒見狀即威嚇事主需登入網站關閉理賠通道，否則會「喺戶口不停扣錢」並影響日後購物。事主以戶口無錢及已收到退款為由果斷掛線並封鎖該號碼。

網民提點所有程序必須在App內進行

事後，經查證確認涉事對象「真係詐騙嚟㗎」，事主奉勸大眾切勿貪心，「唔好聽到有賠償就失去理智」。帖文引來大批網民熱烈討論，不少人表示曾遭遇極度相似的情況。有網民分享類似經歷，指在應用程式內反映遺失包裹後，隨即收到聲稱怕被投訴的快遞公司來電，要求透過WhatsApp處理退款。

眾多網民一致呼籲，所有網購問題必須堅持「在App內溝通，離開咗就係詐騙」，並建議遇事時直接在平台上點擊申請退款即可，「使搵咩客服」，切勿輕信來歷不明的來電及外部連結。

資料來源：imsorgor@Threads