拼多多「半夜送貨」惹熱議！派件員凌晨12點驚現家門前 行內人解構送貨員背後苦衷

隨着網購日益普及，物流派遞的服務質素及時間安排備受大眾關注。近日，接連有網民反映其內地網購平台「拼多多」的包裹於深夜甚至凌晨時分派送到香港住所，令不少住戶感到錯愕。

拼多多玩到「深夜派件」成常態? 用家：時間真繃不住

事緣，先後有網民在「小紅書」上分享個人經歷，指網購平台「拼多多」的物流派件時間過晚，甚至有送貨員在午夜時分依然在住宅區派送包裹。這些帖文迅速引發了其他網民的共鳴，並引申出對行業競爭現狀及送貨員辛酸的熱烈討論。

其中一名事主分享指出，其多次遭遇平台在深夜派件的情況。事主形容平台「越來越不正常了」，表示若在晚上九時送達尚能接受，但「每次都是快十一點這個時間真繃不住」。事主提出了實際的擔憂，指其居住的屋邨管理嚴格，「不可以在走廊堆放雜物」；同時強調「沒有說要投訴的意思，知道快遞員的辛苦」，發文只是希望「讓平台看看怎麼去改善，而不是針對員工！」。事主總結道，雖然「感恩他們這麼晚還在送貨」，但「還是希望能在正常一點時間收到包裹」。

網購熱潮派遞奇景 小紅書網民: 香港現在都卷成這樣了嗎

無獨有偶，另一名網民亦發文驚嘆「内卷的風，還是吹到了香港」。據該網民描述，指在「凌晨12點」突然聽到門口有聲音，開門赫然發現是快遞員將其妻子在「拼多多」購買的物品送上門。面對極端的深夜派件時間，該網民深感震驚，不禁質疑：「香港現在都卷成這樣了嗎」。

行內人拆解派件員苦況：只要他能派就在賺錢

對於拼多多深夜派件的現象，網民反應兩極。一部分網民對快遞員的辛勞表示同情，感嘆「他們23：34還在工作，很苦的感覺」，並直呼送貨員「也是夠拼 12點還在工作」。

針對快遞員深夜派件的動機，有疑似行內人從行內角度解構背後苦衷，指出這與薪酬機制息息相關，透露派件利潤微薄：「一件4蚊。只要他能派就在賺錢」。此外，也有人分析指這類晚間派送服務「我看很多都是pt（兼職）自己接的呀」，並指出派件工作就是多勞多得，也許就是深夜比較有空工作，背後揭示快遞員為口奔馳的無奈。

另一方面，亦有部分網民對深夜派件表示歡迎，認為「吃完飯有空才拉進屋拆件，送貨員也容易點停車，皆大歡喜」。同時，有網民提醒將包裹留在門外的風險，指出在某些屋苑，包裹若放置門外，「第二天就被保潔當垃圾收走了」。

資料來源：Emily、陈大大讲留学_己任教育＠小紅書

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