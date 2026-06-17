拼多多買廁紙平香港逾倍？港人實測逐卷秤惹議 網民1點質疑：無得咁比

近年港人「北上消費」風氣盛行，加上內地電商平台紛紛落戶香港，不少市民都會選擇經網購平台帑購買內地商品。早前，有港人於網上社交平台發文，稱早前於內地網購平台購入卷紙，指出價錢比香港便宜一半，同時將卷紙放在磅上秤重，嘗試了解「同香港嘅有咩分別」。帖文惹來熱議，有網民以1點質疑樓主的比較不太公平，直言「無得咁比」。詳情即看下文！

拼多多買廁紙平香港逾1倍？

有港人早前於社交平台發文，指早前經內地網購平台購入的卷紙「到貨」，為了解「同香港嘅有咩分別」，除了比較價錢，又分別為卷紙量度重量。

據帖文圖片所見，網購的卷紙來自拼多多，「維達10卷160克4層衛生紙」售價為16.9元人民幣，另一款為「維達卷紙藍色經典1400克衛生紙」，售價為15.9元人民幣。

樓主將兩款網購的維達卷紙，與港版的維達卷紙逐卷放在磅上量度重量。結果發現，港版維達廁紙每卷重量為189.3克，至於「維達10卷160克4層衛生紙」則每卷重量為170.6克；「維達卷紙藍色經典1400克衛生紙」每卷重量為146克。即是說，「維達10卷160g 4層」平均每卷售價為1.69元人民幣（170.6克）；「維達卷紙藍色經典1400克衛生紙」平均每卷售價為1.59元人民幣（146克）。

翻查香港各大超市及網購平台網站，維達卷紙有分為10卷裝及12卷裝，售價由港幣34元至38元不等，平均每卷售價為港幣2.84元至3.8元，與拼多多推出的款式並不一致，惟若以每卷售價作比較，港版卷紙價錢比拼多多貴逾1倍。

網民1點質疑：無得咁比

帖文吸引不少網民留言熱議，有人認為拼多多的廁紙品質較差，「不（唔）好貪平，紙巾好爛」。有網民則指出樓主的比較方式不公平，「不同品牌都有不同重量，輕重構成不同價錢」、「最緊要秤埋中間個芯嘅廁紙筒」、「唔好拎一卷140既（嘅）去同160比」、「攞香港200g同大陸140、160g比較，用意何在？」；也有網民攏出比較長度或格數會較實際，「會唔會度吓一卷嘅長度？或數吓一卷嘅格數？」

消委會廁紙評測 全部樣本吸濕表現頗佳

消費者委員會早於2024年就25款在港發售的廁紙進行評測，比較吸濕性能、強韌度、容易沖散程度及柔軟度等。結果顯示，有4款樣本的容易沖散程度較低，如每次大量使用或較容易令廁所渠道淤塞，另外，又指不同型號每卷紙的總長度可相差1倍。而在消費者評測的廁紙中，全部樣本的吸濕表現都頗佳，平均吸液高度最小為60毫米，而最高則超過95毫米，均達到標準的相關要求。

文：TF

資料及圖片來源：拼多多開心share分享群@facebook、惠康、百佳、HKTVmall、消委會



