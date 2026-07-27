新型詐騙！Email收「Klook迪士尼門票」確認信？大量網民險中招 靠1招即分真假

近年騙徒手法層出不窮，而且包裝得越來越逼真！最近有不少網民表示，在個人電子郵箱收到疑似由旅遊平台Klook發出的「香港迪士尼樂園門票確認信」，有網民一度以為是他人誤填電郵地址。然而，經過一眾眼利網民拆解，才驚覺這是最新的釣魚詐騙手法，意圖盜取市民的信用卡資料，令不少人驚呼：「原來依家啲騙局咁高超！」

電郵收「確認信」好心尋人 意外揭發新型騙局

有網民表示收到一封「Klook的訂單確認電郵」，以為有買家填錯資料，於是發文尋人。

隨即引發不少網民分享類似經歷，意外揭發新型騙局。

近日有網民在社交平台Threads上發文，表示收到一封Klook的訂單確認電郵，以為有買家填錯資料，於是發文尋人：「有冇姓潘嘅仁兄今日下午2:08經klook買咗七張香港迪士尼門票？大佬你填錯咗電郵，send咗去我email度。」

此帖文一出，隨即引來大量網民熱烈討論，並意外揭發這其實是新型騙局。不少網民紛紛留言表示自己亦收到同樣的電郵，甚至有人收到假冒「攜程（Ctrip）」的預訂確認信，直言看到時「R晒頭（百思不得其解）」。

「釣魚信」引人點擊 誘騙信用卡資料

有曾中伏或具防騙意識的網民指出，這類詐騙電郵的最終目的只有一個——引人點擊。電郵內附的連結極可能是帶有病毒的「毒link」，或者會將用戶重新導向至偽造的登入頁面，誘騙受害人輸入信用卡資料。有網民感慨：「依家有冇嘢係冇scam（詐騙）的？」、「之前都一堆扮3台、扮豐澤積分換領到期，同出一轍。」

網民盤點4大破綻 靠1招即分真假！

假電郵的網域為「klookagh.com」，明顯是偽冒的釣魚網站。

收到任何要求點擊連結的電郵，第一時間必須檢查寄件人地址。

面對如此逼真的電郵，市民應該如何防範？眼利的網民總結了「靠1招分真假」的最有效方法，以及騙徒留下的多個低級錯漏：

1. 看清寄件人網域（最重要1招）：

收到任何要求點擊連結的電郵，第一時間必須檢查寄件人地址。網民指出，假電郵的網域為「klookagh.com」，明顯是偽冒的釣魚網站。網民強調：「收到要每次撳入去睇佢個寄件人email，嗰啲水蛇春咁長嘅名肯定毒link嚟」、「係醒嘅連撳都唔好撳」。

2. 算術錯漏百出：

假電郵內的門票總數與金額根本不符，網民指出金額加總出現錯誤（例如：1647+878+878=3403），與信件中顯示的總額有出入，直斥：「可唔可以認真少少？」。

3. 門票定價過時：

騙徒顯然未有做足資料搜集，有網民一眼看穿：「假的，7至8月成人門票成700幾蚊，549都唔知幾耐之前！」

4. 訂單編號不合邏輯：

假信件的訂單編號竟直接使用當日日期，網民嘲笑破綻百出：「一日咁多人買飛，咪勁多人同一個編號？」

最佳處理手法：立即刪除

對於這類新型電郵詐騙，網民一致建議最佳的處理方法就是「Delete and block（刪除並封鎖）」。如不慎點擊了可疑連結，切勿輸入任何個人或銀行資料，並最好為手機或電腦掃毒。在網絡陷阱處處的今天，大家務必提高警覺，切勿因一時好奇或好心而墮入騙徒圈套！



圖片及資料來源：Threads

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