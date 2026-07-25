台女來港突遭陌生人搶走演唱會飛？慘呻職員冷處理終無法入場 網民怒轟：根本係當眾搶劫

不少歌迷粉絲為了一睹偶像風采，會特地飛往其他地方觀看演唱會。近日，有台灣網民在社交平台發文控訴，指友人日前特意前往香港觀看韓國人氣男團小分隊演唱會，惟在場外持實體門票拍照打卡時，竟遭陌生男子強行搶走門票。及後立即報警及求助工作人員，形容當下被職員冷處理，雖然持有購票證明，惟最終仍無法入場。帖文引起網民熱議，有人怒轟「根本係當眾搶劫」，即看下文了解詳情。

台女來港遭陌生人搶走演唱會門票？慘呻職員冷處理終無法入場

近年K-POP演唱會一票難求，黃牛問題更是屢見不鮮，但好不容易買到的票，竟然會在入場前被陌生人搶走？近日，有台灣網民在Threads上發文，指自己幫友人成功買到韓國男團SEVENTEEN旗下小分隊V8的演唱會門票。然而，友人當天在會場外拿出實體門票準備拍照留念時，一名男子突然從旁衝出並將門票搶走。當時，現場其他熱心粉絲協助圍堵該名男子，「和男子對峙請工作人員搜身時」，該男子只從口袋掏出一張並非當天場次的門票，並且矢口否認偷竊，「說他沒偷我朋友的票。」

友人隨後報警求助，惟警方以不受理為由未作處理，工作人員隨後更將該男子驅離現場，「報警警察也說不受理，工作人員也冷處理。」樓主表示，就算友人能提供信用卡付款紀錄及電子票證證明其購買身分，但工作人員仍堅持持實體票才能入場，並表示該張門票已被他人使用，因此拒絕讓友人入場，「這場演唱會也沒有實名制，是以實體票入場，工作人員也說了我朋友的票有人入場了，所以朋友最後也無法入場觀看。」

網民怒轟：根本係當眾搶劫

樓主形容「從來沒有遇過這麼荒謬的事」，並提醒其他即將看演唱會的粉絲們，「不管是自己去看演唱會或是跟朋友一起，請一定要好好守護好演唱會票。」帖文引起網民熱議，不少網民驚訝直呼，「根本係當眾搶劫」、「太離譜了吧，有人搶嘢警察同埋工作人員都唔理？」、「以後大家都係入咗場先打卡，咁猖狂。」

也有網民建議樓主友人，「呢個分明係打劫喎，touchwood遇到真係要報警，佢夠膽入場你有買飛record有座位一定拉到， check曬所有出入場嘅人嘅飛已經拉到」、「建議把整件事情，最好包括時間地點都整理好，寫電郵發給亞博主辦及政府部門投訴，也可以放上網，收集附近粉絲拍到的影片當證據，畢竟當下都抓到人，不可能沒有人拍到。」

圖片及資料來源：Threads@nyc_ianghih、小紅書@蛙田里的瓜、小紅書@cosually

文：Y