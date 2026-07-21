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長者私家診所「講價」失敗 發脾氣大鬧姑娘「點解咁黑心？」 網民不忿：冇錢就去排街症

生活百科
更新時間：15:50 2026-07-21 HKT
發佈時間：15:50 2026-07-21 HKT

私家診所都可以「講價」？近日，有私家診所護士在社交平台分享工作日常，表示曾有長者就診金收費「講價」，失敗後更向不滿叫囂：「點解咁黑心？」、「唔識體諒老人家？」帖文引起網民熱議，有人不忿表示，「冇錢就去排街症」、「嫌貴就唔好睇。」即看下文了解詳情。

長者私家診所「講價」失敗 發脾氣大鬧「點解咁黑心？」

近日，有私家診所的姑娘在Threads發文，指日前診所有長者為診金收費「講價」。據帖文描述，醫生為該長者處方5天藥物（一般為3天），當中包括抗生素藥物，收取長者優惠診金合共$550。惟長者當時表示：「長者有冇優惠？」、「仲有冇得再平啲？」對此，姑娘嘗試提出折衷方案：「一係淨係開3日藥先，如果再需要覆診再返嚟？」但長者仍然不依不饒：「收我$200得唔得？」姑娘無奈只能拒絕並耐心解釋，表示長者優惠診金為$380，加上抗生素額外收費，「醫生冇特別收多你5日藥嘅錢，淨係收咗抗生素嘅錢……」

「講價」失敗後，該名長者隨即在櫃檯前大聲指責：「點解你地咁黑心，一啲都唔識體諒老人家？到你老咗你都會有呢一日㗎。（俾）醫療劵啦！」說罷更將手中的身份證用力甩在櫃檯上，態度極不友善。

網民不忿：冇錢就去排街症

帖文引起網民熱議，不少人批評長者無禮行為，「冇錢就去排街症啦，喺度情緒勒索人，人哋姑娘都係打工㗎咋。」、「見過有人去診所，標示$180三日藥，竟然問可否俾兩日藥$120」、「唔係老人變壞；只係壞人變老」、「喜歡講價唔緊要，但係，唔應該咁冇禮貌。正一係為老不尊！」、「吓，醫務所明碼實價，無價講。」

圖片及資料來源：Threads@sadwork_happywork

文：Y

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