移英港人見盡「同鄉」百態？2度伸援手反遭冷待 慨嘆好心無好報：原來好多人真係冇家教…

移居海外遇到同路人，守望相助是否必然？近日，有移居英國的港人於社交平台發文，慨嘆離開香港後才真正見盡「同鄉」百態，直言「原來好多人真係冇家教」，並分享兩個經歷深感「好人無好報」。帖文公開後，引來不少移英「同路人」的共鳴，詳情即看下文！

移英港人見盡「同鄉」人生百態？慨嘆：「原來好多人真係冇家教」

早前，有移英港人於Threads發文，坦言移居外地後始發現原來不少「同鄉」都「唔識做人」，「以前喺香港都唔覺，呢幾年喺英國先真係見識到」，並分享兩個關於與移居港人相處的經歷，慨嘆「原來好多人真係好冇家教。」

樓主表示，一次偶然得知兩位不太熟絡的移英港人在旅行期間家中慘遭爆竊，出於同為港人守望相助的心態，即使當時已為晚上11時，氣溫僅得零度，仍答應前往對方家中幫忙跟進事件，「去到之後仲幫手同警察交接，又幫佢哋Call埋整鎖師傅換鎖」，直至凌晨3時才回家。惟事後對方「講咗句thank you話會之後請食飯」，及後都未有再主動聯絡，令樓主深感「唔識做人係無分年齡層」。

另有一次，因一名女性朋友與伴侶分手而需另覓住處，樓主本著「都算係朋友」而出手幫忙，除了幫忙搬家，「特登由西倫敦揸車過東倫敦接佢，再幫佢搬返去西倫敦」，亦有關顧對方的情緒，「今年生日冇咗條仔同佢慶祝，咁我哋又Book埋餐廳，同佢食生日飯」，更為對方介紹新伴侶。及後，樓主舉行婚禮時邀請這位女性朋友出席及其伴侶出席，惟二人「人情冇，連張心意卡都冇」。

樓主重申，幫助別人並非希望得到物質上的回報，「其實唔係好恨食嗰餐飯」，認為「做人最基本嘅唔係有來有往，而係識得感恩同尊重人」，即使是手寫心意卡或一句「多謝」已經足夠，慨嘆「可惜有啲人，連呢啲最基本都做唔到。」

同路人共鳴：「唔係唔識做人，只係會揀人做人。」

樓主的帖文惹來不少移居海外的港人共鳴，「有啲人其實唔係唔識做人，只係會揀人做人。對有利益關係嘅人特別識做」、「講真打完齋唔要和尚呢d（啲）唔係有冇家教嘅問題而係人性」、「香港人做咩都只講利益，利益用完咪當你垃圾」。

有網民則指出人在外地容易結識到來自不同圈子及性格的人，比起在香港遇到的人和事自然也會有分別，「以前大家有各自嘅圈子，近朱者赤近墨者黑冇家教嘅會自己圍埋一齊。去到英國呢啲圈子打散晒，所以你會認識到原本喺香港唔會有交流嘅人」；也有人坦言與近年移居英國的門檻降低有關，「無門檻嘅移民，乜人都會見到」、「因為bno visa成本太低，吸引左（咗）好多本身冇條件移民嘅人都移民」。

文：TF

資料及圖片來源：Threads@feedmyhungrybelly