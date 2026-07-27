60歲以上長者可參與！流動牙科診所優惠 $30起洗牙/補牙/檢查 8月每星期4日可預約
更新時間：11:27 2026-07-27 HKT
發佈時間：11:27 2026-07-27 HKT
發佈時間：11:27 2026-07-27 HKT
長者牙科優惠｜本港長者及基層市民對牙齒護理需求殷切，惟坊間牙科診所收費普遍高昂。為減輕基層市民的醫療負擔，葵青安健協會於8月繼續在區內提供流動牙科診所服務，為合資格長者及低收入人士提供每項僅需$30的洗牙及補牙等基本牙科服務。
流動牙科診所8月時間表！長者、基層市民$30起洗牙/補牙/檢查
葵青安健協會轄下之安健醫療（KTSHA Medical）自2024年起設立了流動牙科診所，為基層市民及長者提供具質素且可負擔的牙齒護理服務，從而幫助他們及早識別並預防口腔疾病。流動牙科診所內配備專業醫療儀器，並會定期走訪葵青區內多個指定地點，為合資格人士提供口腔檢查、洗牙、簡單補牙服務，以及口腔健康及護理指導，而每項服務的收費僅為$30。
本計劃的服務對象主要為區內60歲或以上之長者，以及符合低收入資格的市民，當中涵蓋綜合社會保障援助受助人，以及正領取在職家庭津貼、鼓勵就業交通津貼、全額或半額學生書簿津貼的人士。為了讓有限的公共資源能夠妥善分配予更多有需要的街坊，每位合資格人士只可參與本計劃一次，而每次最多可選擇兩項牙科服務。有意參加的市民可透過填寫網上表格預先辦理報名手續。
「賽馬會葵青社區牙科服務計劃」8月停泊地點及時間表
|星期
|8月份日期
|開放時間
|停泊地點
|星期二
|4/8、11/8、18/8、25/8
|上午9時至下午5時
|長康邨康泰樓地下
|星期三
|5/8、12/8、19/8、26/8
|上午9時至下午5時
|葵芳邨葵喜樓地下
|星期四
|6/8、13/8、20/8、27/8
|上午9時至下午5時
|青衣城二期小巴站
|星期五
|7/8、14/8、21/8、28/8
|上午9時至下午5時
|大窩口邨富國樓地下
資料來源：安健醫療 KTSHA Medical
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