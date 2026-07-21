長者銀行優惠2026｜60歲以上專享福利！12大銀行免年費/免手續費跨行提款/簡易提款卡

長者銀行福利2026｜為積極響應「長者友善」理念，中國銀行、恒生銀行、滙豐銀行等全港多間銀行均推出了一系列專為老友記而設的服務與福利，從豁免實體月結單收費、免除提款卡年費，到提供專屬的長者理財賬戶、安排專人協助，以及免手續費跨行櫃員機提款等，務求全方位照顧長者的理財需要。

60歲以上長者專享銀行福利 免年費/免手續費跨行提款/簡易提款卡

60歲以上長者專享銀行福利 免年費/免手續費跨行提款/簡易提款卡

《星島頭條》為長者們整理了全港12間銀行的長者專屬福利清單，包括中國銀行（香港）為長者提供的「跨網絡免費提款」服務；東亞銀行設立了無最低結餘要求的基本戶口；招商永隆銀行專屬證券賬戶買賣港股佣金低至五折等，建議善用這些貼心服務，讓退休理財變得更加安心與便捷。

1. 中國銀行（香港） 全港3000部ATM跨行免費提款

為方便長者隨時提款，年滿65歲的長者只需憑中銀卡，即可於全港3000部銀通（JETCO）及銀聯，包括滙豐及恒生在內的自動櫃員機提款，過程完全無須繳付手續費。此外，該行亦提供安老按揭計劃，協助長者抵押自住物業向銀行申請貸款以換取每月年金，讓他們能在原有物業安享豐裕的晚年。

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2. 恒生銀行 簡易提款卡 自由調整提款限額

恒生銀行為年長客戶提供「逸齡銀行」的優質體驗，透過優化多項設施以方便長者。在自助理財方面，該行推出「簡易提款卡」服務，櫃員機介面提供更大的字體、更多視覺輔助及更簡易的操作步驟；客戶亦可自行調整提款限額，範圍由$1000至$80,000不等。

在實體服務方面，恒生在分行內設立了社區關愛櫃位，並安排流動分行駛至指定地點，為長者提供方便快捷的現金提存及支票存入等櫃檯服務。

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3. 滙豐銀行 分行提供長者專屬櫃位

滙豐銀行於分行內特別加強了社區關愛服務，設有額外櫃位、附有椅子的專屬櫃位或小房間來協助長者辦理業務；而每間分行均駐有受過專業訓練的「智醒老友記」及社區關愛大使提供即時支援。此外，滙豐亦提供字體較大、多圖案的提款易自動櫃員機，並設有流動銀行車將服務網絡伸延至全港各區。

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4. 渣打銀行 長者可調整提款限額

渣打銀行致力提供簡易版介面的自動櫃員機，協助長者更輕鬆地處理現金提款、海外交易設定及更改密碼等基本功能。同時，客戶亦可按個人需要靈活調整提款限額；分行職員更會主動協助長者使用數碼銀行，並為需要登記授權書的客戶提供適當及專業的協助。

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5. 東亞銀行 不設最低存款餘額要求

東亞銀行特別針對樂齡人士推出專屬的理財方案，為患有認知障礙症之客戶提供港元儲蓄的「基本賬戶」，此賬戶不設最低存款或最低餘額要求，大大減輕了長者的理財壓力。

同時，樂齡基本賬戶提供實體存摺讓理財一目了然，並可由信任的獲授權第三方看管財務，同時備有ATM卡及網上銀行服務以應付日常開支。

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6. 中信銀行（國際） 長者永久免年費+簡易提款服務

為了減輕長者的理財負擔，中信銀行提供多項收費豁免，包括永久豁免提款卡年費、豁免本地銀通或銀聯網絡自動櫃員機現金提款費用，以及提供免費郵寄實體月結單服務。同時，為需要協助的長者設立簡易提款服務。長者亦可到分行要求調低每日自動櫃員機的提款上限，有效管理開支並避免因重複提款而導致財務損失。

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7. 大眾銀行 豁免多項雜費 保管箱租金8折

大眾銀行無論在分行設施還是各項收費上，均為長者提供全面支援。各分行特別設立社區關愛服務專區並提供座位，更備有放大鏡及輔聽系統供有需要人士使用；同時，職員亦接受過專門培訓以識別可疑交易，有效防止長者受騙。

在戶口及收費上，大眾銀行為符合相關要求的認知障礙症患者提供基本戶口，並豁免多項雜費，當中包括免除自動櫃員機卡年費及補發費、無最低開戶費及存款要求、免櫃檯服務費，更豁免遺失存摺、補印月結單及本票或禮券的手續費。此外，長者租用保管箱亦可享八折年度租金優惠。

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8. 中國建設銀行（亞洲） 60歲以上長者專享「樂年理財」綜合服務

中國建設銀行（亞洲）推出了本港首個專為六十歲或以上長者而設的「樂年理財」綜合銀行服務，涵蓋了豐富的投資理財優惠，長者客戶不僅可以尊享優惠的證券交易佣金，更可獲得高達百分之二的基金認購費用減免。除了理財投資，投保指定一般保險產品的長者亦可享保費折扣，同時還能享有一系列日常銀行服務的費用豁免及折扣。

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9. 大新銀行 65歲以上長者豁免雜費

大新銀行為年滿 65 歲或以上的長者客戶提供實用的雜費豁免：

免提款卡費用：豁免大新港幣卡、人民幣卡、易理財卡等多款提款卡的年費及補發費用

免郵寄月結單費：65 歲或以上客戶可獲豁免每年兩次（每次$20）的郵寄月結單收費

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10. 中國工商銀行（亞洲） 長者卡專屬優惠

合資格的長者只需攜同「長者卡」親臨本港任何一間工銀亞洲分行，即可享有專屬的存款優惠。此外，長者在辦理其他銀行服務時，例如購買銀行本票、禮券及匯票等，同樣可以獲得折扣與專屬優惠待遇。

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11. 招商永隆銀行 「樂安年」長者特惠證券戶口

對於喜歡持股收息的退休一族，招商永隆銀行特別推出「樂安年」證券賬戶服務，提供多項大幅度的手續費減免，包括買賣港股佣金專享5折優惠，佣金率低至0.125%。同時，託管股票代收股息的手續費亦降低了4成2，最低僅收$18。若長者選擇參加月供股票計劃，其買入交易費用更可享6折優惠，每月每份計劃只收$30，有效協助長者減輕各項投資成本。

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12. 華僑銀行（香港） 豁免月結單收費

凡年滿65歲或以上的華僑銀行長者客戶，均可獲豁免郵寄實體月結單的費用。這項收費豁免適用於各類存款戶口、CASH 卡以及 e-Money 貸款卡，讓習慣閱讀實體信件及單據的長者能夠免費且安心地查閱每月的財務狀況。

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