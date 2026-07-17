中銀長者客戶到滙豐、恒生ATM提款免收費 逾3000部機適用 料逾百萬客受惠

為響應《長者友善銀行服務指引》，中銀香港（2388）由即日起，凡該行年滿65歲長者客戶到滙豐、恒生自動櫃員機（ATM）提款，豁免每次收費15元。換句話，現時不論「銀通（JETCO）」或滙豐、恒生ATM網絡，一共3,000部ATM，該行長者客戶都可隨意免費提款。該行料有過百萬名長者客戶受惠。

中銀宣布，由即日起，持有中銀卡且年滿65歲或以上的長者客戶，除可繼續透過「銀通」網絡自動櫃員機提款外，亦可於全港貼有「銀聯（UnionPay）」標誌的自動櫃員機（即包括滙豐和恒生的ATM在內）使用中銀卡進行提款，無需繳付手續費，以提升長者客戶使用基本銀行服務的便利度。

中銀長者客「銀聯」ATM提款現豁免收15元

一直以來，銀通（滙豐、恒生以外銀行的ATM網絡）與滙豐、恒生的ATM網絡是互不相通，雙方陣營銀行的客戶無法在對方的ATM網絡免費提款，如要提款則需通過附有其他網絡（貼有銀聯等標誌）的ATM並繳付手續費。是次中銀率先向長者客戶豁免收取該項每次15元的手續費。滙豐現時有關收費亦為每次15元。據了解滙豐和恒生的ATM數目約有1,000多部。

中銀今日舉行了相關服務措施的啟動儀式，金管局副總裁阮國恒及金融界立法會議員陳振英，亦有出席。

中銀香港副總裁陳文表示，該行一直推動普惠金融，致力為不同客戶群體提供適切、便捷的銀行服務。儘管電子支付日益普及，長者客戶對提款服務仍有一定需求。為進一步提升服務的可及性，該行現豁免長者客戶使用「銀聯」網絡自動櫃員機提款的手續費，連同原有「銀通」網絡，持有中銀卡的長者客戶可於全港逾3,000部自動櫃員機提取現金，預料惠及該行逾百萬名客戶。

手機App大字體方便長者

此外，因應長者客戶使用銀行服務的習慣，該行持續推出多項友善措施，包括「中銀簡易卡」提款卡提供特定的自動櫃員機操作介面，手機銀行亦設有「長者友善手機銀行介面」，兩者均配備特大字體與清晰指示，方便使用。在數碼支援方面，指定分行設有數碼大使，協助客戶使用數碼及自助銀行服務。