港人大讚政府牙科服務！長者免費檢查／$50洗牙 需符合3條件 附服務範圍/費用/參加方法

在香港看牙醫，動輒花費上千元，對不少長者而言是一筆沉重的負擔。不過，最近有港人在社交平台大讚政府推行的「社區牙科支援計劃」，形容體驗「真係not bad」，並強烈建議大眾可帶家中的長者參與。「社區牙科支援計劃」由衞生署於去年5月推出，旨在為經濟困難的弱勢社群提供獲政府資助的牙科服務，合資格人士需符合3條件，即可免費進行口腔檢查，洗牙最平更只需$50，即看下文了解釋服務範圍、費用以及參加方法！

港人大讚政府牙科服務！長者免費檢查/$50洗牙

過去市民如欲前往公營牙科診所求醫，往往需要大排長龍、通宵排隊取籌輪候。為應對大眾對公營牙科服務的殷切需求，衞生署自去年5月起推出「社區牙科支援計劃」，聯同非政府組織為弱勢社群提供獲政府資助的牙科服務。近日，有港人在Threads上發文，指最近正式透過此計劃帶家中長者去看牙科，大讚體驗「真係not bad」，並強烈建議「如果thread友家中有長者不妨帶佢地去睇牙！」

社區牙科支援計劃｜服務對象

「社區牙科支援計劃」現時有32間非政府組織參與，服務點超過80個，遍布全港18區，其中申請人必須符合下列3條件：

持有香港身份證或《豁免登記證明書》 已登記加入「醫健通」 下列任何一項的受惠人或受助者：

社會福利署（社署）轄下的長者生活津貼；

社署轄下長者社區照顧服務券計劃（第二級共同付款級別）；

社署轄下綜合家居照顧服務（體弱個案）；改善家居及社區照顧服務或家居支援服務（第一或第二級別收費、第一或第二級共同付款級別）；

醫院管理局（醫管局）的病人並已獲得醫療費用減免機制減免醫療服務收費資格（包括全數和部分減免）

註：合資格「無家者」須屬於以下社會福利署主要針對露宿者的服務的使用者，並透過認可的非政府組織社工安排及協助參加支援計劃，包括：臨時收容中心、市區單身人士宿舍、露宿者綜合服務隊，或邊緣社群支援服務（僅限露宿者）。

社區牙科支援計劃｜服務範圍

每名參加者每180天可在計劃下申請接受資助牙科服務一次，如主診註冊牙醫評估後認為情況合適，參加者可獲得指定的資助牙科服務，包括：

口腔檢查

緩解牙齒疼痛的藥物（如需要）

X光檢查

補牙或拔牙，以每一顆牙齒計算為一個「補牙或拔牙配額」（最多可獲三個「補牙或拔牙配額」）

移除牙橋和牙冠（一條牙橋或兩個牙冠）

其餘牙科服務包括：

洗牙：每名參加者每365日一次

根管治療（杜牙根）：每名參加者每365日一顆牙齒

鑲配活動假牙：剩餘少於20顆牙齒，並獲牙醫評定有進食或咀嚼困難，且能透過鑲配活動假牙而有效修復進食或咀嚼功能之人士，才會獲提供此項資助服務。每名參加者可接受最多兩次服務（於關愛基金「長者牙科服務資助」項目下接受鑲配活動假牙服務亦計算在內），每次須相隔5年或以上。

社區牙科支援計劃｜費用+減免資格

參加者須就已使用的服務向非政府組織直接支付行政費，鑲配活動假牙則須繳付共付額。長者可使用長者醫療券繳付相關費用，收費如下：

口腔檢查：免費

緩解牙齒疼痛的藥物：免費

X光檢查：免費

補牙或拔牙：$50/一顆牙齒

移除牙橋：$100/一條牙橋

移除牙冠：$50/一個牙冠

洗牙：$50

根管治療：$50/一顆牙齒

鑲配活動假牙：每副活動假牙（指上顎或下顎）的共付額為$1,000，同時鑲配上顎和下顎活動假牙會視為接受一次服務，相關費用以兩副假牙計算。

註：牙醫可依其專業判斷，提供資助服務範圍以外的牙科服務，會被視為參加者與診所之間的私人安排，故參加者須自費承擔有關服務的全數費用。

符合以下任一資格的參加者，行政費由政府全數資助：

「體弱長者家居照顧服務」／「家居支援服務」（第一級別收費／共同付款級別）的服務使用者

醫管局「醫療費用減免」合資格人士（全數）（包括75歲或以上「長者生活津貼」的受惠人）

無家者

註：如計劃參加者符合上述資格，鑲配活動假牙仍需支付共付額$500，同時鑲配上顎和下顎活動假牙會視為接受一次服務，相關費用以兩副假牙計算。

社區牙科支援計劃｜參加方法

合資格人士可選擇一間已參與計劃的非政府組織牙科診所，自行聯絡該牙科診所或透過註冊社工安排，相關非政府組織牙科診所名單可以在「社區牙科支援計劃」網站上查閲。參加者可透過醫健通流動應用程式，查閱有關就診紀錄，包括就診日期及治療項目。

圖片及資料來源：[email protected]、衞生署

文：Y