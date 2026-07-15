沒收公屋戶護照禁旅行？網民倡議限公屋戶享受引千人舌戰 「納稅人資助唔係俾你去玩」

香港公屋資源緊絀，向來是網絡上的熱門爭議話題。近日，有網民在社交平台 Threads 上發起討論，拋出一個極具爭議性的「非主流意見」（Unpopular opinion），建議「住公屋應該沒收護照禁止旅行」，直指公屋戶不應拿著納稅人的資助去玩樂。帖文一出，瞬間觸發數千網民熱烈迴響，正反兩派展開激烈舌戰！

網民倡議限制公屋住戶？ 「納稅人資助唔係俾你去玩」

有網民在社交平台上發起討論，建議「住公屋應該沒收護照禁止旅行」。 (《幻愛》劇照)

該名發帖網民認為，公屋住戶作為社會基層，接受了納稅人的資助，其「最大任務」理應是累積財富。他指出，公屋戶應該努力儲錢，透過綠表抽居屋以改善生活環境，同時將公屋單位騰出，讓給更有需要的露宿者。樓主在文中直斥：「納稅人資助唔係俾你去日本玩，係要俾你儲錢離開公屋」，更呼籲公屋戶要「Get real and be grateful（看清現實並學懂感恩）」。

帖文獲得部分網民力撐，有人質疑：「如果有閒錢成日去旅行，係咪代表佢哋根本負擔得起出面租屋？」更有和議者提出極端限制，認為公屋戶出境時該年度需補交市價租金，甚至建議「禁埋回鄉證」。

同時，也有不少人以反諷方式「支持」樓主，諷刺地提出公屋戶應該「禁坐的士、禁食自助餐、禁入戲院」，甚至「只准飲水，飲咖啡即係浪費公帑」，藉此突顯限制窮人消費權利的荒謬。

「神理由」反擊獲千人狂讚：公屋是政策非施捨

有網民一針見血地指出，樓主的邏輯是將公屋當成「施捨」而非「公共政策」。(《幻愛》劇照）

面對針對公屋戶的批評，有一位網民的留言憑藉清晰邏輯獲逾千人讚好。該網民一針見血地指出，樓主的邏輯是將公屋當成「施捨」而非「公共政策」。他強調，公屋旨在保障市民基本居住需要，絕不代表住戶必須放棄正常生活；符合資格且正常交租的居民，同樣擁有旅行、娛樂和享受生活的權利。

他更舉出反例神回覆：「如果接受『用了納稅人資源就不能有非必要消費』這套邏輯，那麼讀官立學校的學生是否不能玩樂？用公立醫療的人，生活方式是否也要被審查？」直指真正需要監管的是濫用公屋的富戶，而非剝奪基層作為普通人生活的權利。

慨嘆「仇窮」風氣：公屋戶同樣是納稅人

除了上述神級回應，大批反對聲音也隨之湧現。有人以政府資助的大學生（UGC）作類比，笑指按照樓主邏輯，大學生也應被沒收護照，直到順利畢業。亦有網民從社會心理學角度分析，認為這是一種「替代性攻擊」，當人們無力改變高昂樓價或社會現狀時，便將怒火發洩在更沒有反擊能力的弱勢群體身上，感嘆現今社會「唔仇富走去仇窮」。

此外，不少人提醒樓主，公屋住戶中亦有很多人需要繳納薪俸稅，「佢哋同時又係納稅人」。網民重申，居住權利與人身自由同等重要，公屋是社會共同編織的安全網，一年花幾千元窮遊可能是基層勞動人口僅有的喘息空間，絕不應用作剝奪市民基本人權的枷鎖。

資料來源：Threads

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