親戚教「奸招」輪公屋！後生仔激憤「社會就係俾你哋害死」 網民無奈嘆：社會生存方法

香港樓價高企，租金昂貴，擁有一間公屋往往被部分人視為「人生勝利組」。為了符合申請資格，社會上甚至衍生出各種避開審查的手段。近日，有年輕網民在社交平台 Threads 大吐苦水，指與長輩聚餐時被教唆以1個「奸招」來瞞騙入息排公屋，事主對此大感氣憤，怒斥對方濫用資源，隨即引發網民熱烈討論。

長輩教路「出現金糧」避公屋審查 年輕人怒轟：垃圾廢老

有年輕網民近日在社交平台大吐苦水，指與長輩聚餐時被教唆以「出現金糧」來瞞騙入息排公屋。

事主在帖文中分享，日前與長輩食飯時被問到為何不申請公屋。事主如實回答，指公屋單身入息限額極低（僅 $13,230），不但要「輪候十多年」，更要面臨嚴格的戶口資金審查。沒想到該名長輩竟傳授「發達秘笈」，直指：「條數做出嚟㗎啫，平日出現金糧咪得囉！」更稱身邊大把人憑此方法成功入住公屋兼領取綜援，反嘲笑事主「咁都唔拎咁蠢」。

面對長輩的言論，事主雖然當下懶得反駁，但事後在網上發文怒轟：「我哋個社會就係俾你哋呢啲人害死囉！垃圾廢老！」事主其後補充，該長輩明明在內地持有物業，卻在香港「扮窮」騙取公屋資源。事主坦言，若知道對方的詳細地址，絕對會第一時間向房屋署投訴其濫用公屋。

拒絕「躺平」做寄生蟲 堅信靠努力向上游

針對網民的熱烈回應，事主進一步表明心跡。事主自小在公屋長大，深知公屋環境「又雜又嘈」，因此早已脫離原生家庭並在外租屋，目前財政獨立，生活並無問題。

事主強調，公屋和綜援本應留給真正有需要的弱勢社群，而非讓擁有資產的人「呃飲呃食」。最令事主反感的是，身為長輩竟然教唆正值事業搏殺期的年輕人選擇「躺平」攞公屋。事主感嘆：「如果 90後、00後個個出嚟社會都躺平攞公屋，This city is dying。」

網民反應兩極 「貧窮限制想像」

有大批網民指香港生活艱難，無奈表示長輩的說法是不折不扣的「社會生存方法」。(《一念無明》劇照)

帖文引發極大共鳴，網民留言呈現兩極化。一部分人大力支持事主的骨氣，認為不應與濫用資源者同流合污：「問得人點解唔排公屋，已經係睇小緊人」、「貧窮限制想像，貧窮衰三代」、「想一世成為社會底層嘅賤民，就跟隨佢哋嘅做法，人總要向優秀學習」。

然而，亦有大批網民點出香港生活艱難的無奈，認為長輩的說法雖不中聽，卻是不折不扣的「社會生存方法」。有網民無奈表示：「其實我咁多年嚟都係好似你咁諗，但睇見有人搵萬六七蚊，出去租屋生活真係好艱難。」更有人直言現今社會單靠勤力難以發圍：「換個角度諗，你唔咁做咪畀晒啲公屋大陸人同新移民囉，你仲交埋稅養佢哋添」、「唔係佢哋無品，而係個玩法係咁，正正經經做人就預咗難發圍」，直言在現行環境下「講理念太天真」。

房署嚴打濫用公屋 隱瞞內地物業同屬違法

儘管有人視瞞報為「生存之道」，但當局打擊濫用的力度正不斷加強。房屋署上年曾公布4宗隱瞞資產定罪個案，兩名公屋租戶因隱瞞本地物業及土地業權，被判緩刑及罰款最高3萬元，並遭收回單位。另兩名申請人則被揭發隱瞞紅磡及廣東省房產，同被判囚緩刑、罰款兼取消資格。房署警告，虛報資產最高可罰款5萬及監禁半年。所謂「奸招」隨時換來案底兼失去安居之所，市民切勿試法。



資料來源：Threads