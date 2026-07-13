公屋戶搬遷街坊見1物震驚：「公屋富戶」 網民不以為然：想睇你點舉報佢

房署對於「公屋富戶」向來有明文定義。近日，有網民於社交平台發文，指目撃一公屋戶搬遷，在對方的傢俬中發現1物，隨即形容對方為「公屋富戶」！不過，一眾網民似乎都不以為然：「想睇你點舉報佢」。詳情即看下文！

公屋戶搬遷傢俬中有1物震驚街坊？

有網民日前於Threads發文，指遇到一公屋戶正在搬遷。根據樓主上載的相片，看到搬遷戶正將傢俬放在電梯旁，其中有1個巨型夾萬，表面頗為簇新，並封上半透明膠袋，樓主對此形容：「有公屋富戶」。

不少網民在帖文留言，惟反應顯得不以為然，「我想睇下你點去舉報佢，等緊食花生」。有人則表示，要視乎夾萬內藏什麼，「如果我話我屋企個保險箱係用黎（嚟）鎖IPad、遊戲機、電話，防止小朋友偷玩，會唔會比（俾）人笑」、「有冇可能其實入邊得幾萬以下？」亦有網民認為樓主做法多餘，「人家都般（搬）啦」。

房委會明文定義公屋富戶 租戶資產達1條件需遷出

香港房委會向來就公屋富戶都有明文定義，自2018年9月1日起實施「富戶政策」，租戶須於其所屬申報周期內申報家庭入息、資產及在香港是否擁有住宅物業。

若租戶在港並無擁有住宅物業，而家庭入息和資產淨值未超逾現行的入息及資產

淨值水平，則可居於其單位，並繳交按家庭入息水平相應的租金另加差餉。如家庭入息不超逾現行房協申請出租屋邨入息限額2倍的租戶，可繳交單位的

原本租金；家庭入息超逾現行房協申請出租屋邨入息限額2倍但不高於3倍的租戶，須繳交倍半租金；家庭入息超逾現行房協申請出租屋邨入息限額3倍但不高於5倍的租戶，須繳交雙倍租金。

若租戶的家庭總入息超逾現行申請房協出租屋邨入息限額的5倍，或家庭總資產淨值超逾現行申請房協出租屋邨入息限額的100倍，便須遷離其出租單位。

文：TF

資料及圖片來源：Threads、香港房委會



