賽馬會照顧者中心免費登記！設長者暫託服務 享用咖啡室/健身空間 附地址+開放時間

隨著香港老年人口持續增長，照顧者在支援長者居家安老方面扮演重要角色，然而他們往往承受沉重壓力。香港賽馬會於2023年透過其慈善信託基金策劃「賽馬會護老導航照顧者支援計劃」，在全港設立10個照顧者中心，照顧者免費登記成為會員後，可以享用設有專屬休息空間，包括咖啡室、健身空間等，部分中心更設有長者暫託服務，全方位支援照顧者的身心健康，即看下文了解地址及開放時間！

賽馬會照顧者中心免費登記！設長者暫託服務 享用咖啡室/健身空間

「賽馬會護老導航照顧者支援計劃」自2023年開展以來，一直致力在社區建立支援網絡，讓照顧者能有一個「避風港」歇息，同時有機會結識同行者，在照顧歷程上互相扶持。現時，計劃在全港各區設有10個照顧者中心，照顧者在網站進行免費登記後，即可享用中心內的多元化設施與支援服務。

各區的照顧者中心均設有舒適的咖啡室或專屬休息空間，環境溫馨明亮，照顧者可以在這裡細嚐咖啡或花茶，暫時放下忙碌的照顧生活。部分中心亦提供健身空間與復康運動設施，鼓勵照顧者透過適量運動釋放壓力，伸展筋骨。

與此同時，指定照顧者中心提供長者暫託服務，由專業團隊暫代照顧長者，讓照顧者可以利用這段時間休息，或是處理其他事務。同時，中心也會定期舉辦各式各樣的工作坊和講座，同時涵蓋照顧者與被照顧者的需要，例如舞蹈體驗工作坊、情緒調適講座等，助其建立健康心態。提提大家，長者暫託服務及各類型興趣活動名額有限，建議照顧者前往或參與前，先致電所屬中心查詢及預約。

賽馬會照顧者中心地址/開放時間/設施與支援服務一覽！

賽馬會照顧者中心 （石硤尾）

地址：香港九龍深水埗石硤尾南山邨南樂樓203號舖

電話：2976 0888

開放時間：星期一至六 上午9:00 至下午6:00；每月最後星期日 上午9:00 至下午6:00；公眾假期休息

設施：專屬休息空間、按摩椅、咖啡自助區、震動治療機

支援服務：護理查詢熱線、定期舉辦不同類型活動、靈活暫顧服務

賽馬會照顧者中心（大角咀）

地址：香港九龍大角咀通州街135-137號明德中心6樓

電話：2815 7838

開放時間：星期一至六 上午9:00 至下午 5:30；星期日及公眾假期休息

設施：咖啡閣（供應咖啡和花茶）、面談室、資源閣、共學室、「打氣打卡區」

支援服務：照顧服務資訊、長者照顧技巧課程、職業治療服務、「樂齡時光」服務（暫託服務）

賽馬會照顧者中心（深水埗）

地址：香港九龍深水埗福榮街181-183號地下G08號舖

電話：3165 8199

開放時間：星期一、二、三、五 早上9:30 至 下午5:30（午休 下午1:00 至 下午2:00）；星期四 下午1:30 至 晚上 9:30（晚休 下午5:30 至 下午6:30）；星期六、日及公眾假期休息

設施：開放小廚房、手沖咖啡設備、健身室

支援服務：靈活暫顧服務

賽馬會照顧者中心（大圍）

地址：香港新界沙田大圍新翠商場二樓19號舖

電話：2123 1171

開放時間：星期一至五 上午9:30 至下午 5:30；星期六、日及公眾假期休息

設施：按摩椅、茶啡自主區、補眠區

支援服務：舉辦特定小組（如男士照顧者小組）、暫顧服務、認知訓練及運動

賽馬會照顧者中心 （馬鞍山）

地址：香港新界馬鞍山保泰街16號 We Go Mall 1樓103C舖

電話：2123 1933

開放時間：星期一至五 上午9:30 至下午 5:30；星期六、日及公眾假期休息

設施：吧檯及自主空間（提供書籍 、編織用品、禪繞及繪畫工具等）、怡情雅座

支援服務：暫顧服務、認知訓練及運動

賽馬會照顧者中心（粉嶺）

地址：香港新界粉嶺新運路33號粉嶺中心地下19A商舖

電話：2654 9828

開放時間：星期一 下午2:00 至 晚上6:00 及 晚上7:00 至 晚上10:00；星期二至五 早上9:00 至 下午1:00 及 下午2:00 至 晚上6:00；星期六、日及公眾假期休息

設施：專屬咖啡室

支援服務：靈活暫顧服務

賽馬會照顧者中心（青衣）

地址：香港新界青衣涌美老屋村118號地下

電話：2322 1038

開放時間：星期一至六 上午9:00至下午5:30；星期日及公眾假期休息

設施：咖啡室（提供小食及香薰精油）

支援服務：暫顧服務、興趣活動、簡單運動訓練、認知訓練

賽馬會照顧者中心（上水）

地址：香港新界上水龍琛路39號上水廣場7樓720-721室

電話：3460 3499

開放時間：星期一至五 上午9:00至下午5:30；星期六、日及公眾假期休息

設施：五感療癒區、按摩椅

支援服務：暫顧服務、五感寶盒認知訓練

賽馬會照顧者中心（葵芳）

地址：葵芳新都會廣場第一座21樓2115-2116室

電話：3595 1918

開放時間：星期一、二、四、六 上午9:00至下午6:00；星期三 下午2:00至下午6:00；星期五 上午9:00至下午1:00；星期日及公眾假期休息

設施：專屬休息空間（供應花茶）

支援服務：平行小組活動、暫顧服務

賽馬會照顧者中心（西灣河）

地址：西灣河鯉景灣觀暉閣地下GA19-20號地舖

電話：3464 0077

開放時間：星期一至六 上午9:00至下午5:30；星期日及公眾假期休息

設施：五感療癒區、專屬休息空間

支援服務：暫顧服務、興趣設計暫顧活動

圖片及資料來源：賽馬會護老導航照顧者支援計劃

文：Y