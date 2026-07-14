Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

賽馬會照顧者中心免費登記！設長者暫託服務 享用咖啡室/健身空間 附地址+開放時間

生活百科
更新時間：14:56 2026-07-14 HKT
發佈時間：14:56 2026-07-14 HKT

隨著香港老年人口持續增長，照顧者在支援長者居家安老方面扮演重要角色，然而他們往往承受沉重壓力。香港賽馬會於2023年透過其慈善信託基金策劃「賽馬會護老導航照顧者支援計劃」，在全港設立10個照顧者中心，照顧者免費登記成為會員後，可以享用設有專屬休息空間，包括咖啡室、健身空間等，部分中心更設有長者暫託服務，全方位支援照顧者的身心健康，即看下文了解地址及開放時間！

賽馬會照顧者中心免費登記！設長者暫託服務 享用咖啡室/健身空間

「賽馬會護老導航照顧者支援計劃」自2023年開展以來，一直致力在社區建立支援網絡，讓照顧者能有一個「避風港」歇息，同時有機會結識同行者，在照顧歷程上互相扶持。現時，計劃在全港各區設有10個照顧者中心，照顧者在網站進行免費登記後，即可享用中心內的多元化設施與支援服務。

各區的照顧者中心均設有舒適的咖啡室或專屬休息空間，環境溫馨明亮，照顧者可以在這裡細嚐咖啡或花茶，暫時放下忙碌的照顧生活。部分中心亦提供健身空間與復康運動設施，鼓勵照顧者透過適量運動釋放壓力，伸展筋骨。

與此同時，指定照顧者中心提供長者暫託服務，由專業團隊暫代照顧長者，讓照顧者可以利用這段時間休息，或是處理其他事務。同時，中心也會定期舉辦各式各樣的工作坊和講座，同時涵蓋照顧者與被照顧者的需要，例如舞蹈體驗工作坊、情緒調適講座等，助其建立健康心態。提提大家，長者暫託服務及各類型興趣活動名額有限，建議照顧者前往或參與前，先致電所屬中心查詢及預約。

賽馬會照顧者中心地址/開放時間/設施與支援服務一覽！

賽馬會照顧者中心 （石硤尾）

  • 地址：香港九龍深水埗石硤尾南山邨南樂樓203號舖
  • 電話：2976 0888
  • 開放時間：星期一至六 上午9:00 至下午6:00；每月最後星期日 上午9:00 至下午6:00；公眾假期休息
  • 設施：專屬休息空間、按摩椅、咖啡自助區、震動治療機
  • 支援服務：護理查詢熱線、定期舉辦不同類型活動、靈活暫顧服務

賽馬會照顧者中心（大角咀）

  • 地址：香港九龍大角咀通州街135-137號明德中心6樓
  • 電話：2815 7838
  • 開放時間：星期一至六 上午9:00 至下午 5:30；星期日及公眾假期休息
  • 設施：咖啡閣（供應咖啡和花茶）、面談室、資源閣、共學室、「打氣打卡區」
  • 支援服務：照顧服務資訊、長者照顧技巧課程、職業治療服務、「樂齡時光」服務（暫託服務）

賽馬會照顧者中心（深水埗）

  • 地址：香港九龍深水埗福榮街181-183號地下G08號舖
  • 電話：3165 8199
  • 開放時間：星期一、二、三、五 早上9:30 至 下午5:30（午休 下午1:00 至 下午2:00）；星期四 下午1:30 至 晚上 9:30（晚休 下午5:30 至 下午6:30）；星期六、日及公眾假期休息
  • 設施：開放小廚房、手沖咖啡設備、健身室
  • 支援服務：靈活暫顧服務

賽馬會照顧者中心（大圍）

  • 地址：香港新界沙田大圍新翠商場二樓19號舖
  • 電話：2123 1171
  • 開放時間：星期一至五  上午9:30 至下午 5:30；星期六、日及公眾假期休息
  • 設施：按摩椅、茶啡自主區、補眠區
  • 支援服務：舉辦特定小組（如男士照顧者小組）、暫顧服務、認知訓練及運動

賽馬會照顧者中心 （馬鞍山）

  • 地址：香港新界馬鞍山保泰街16號 We Go Mall 1樓103C舖
  • 電話：2123 1933
  • 開放時間：星期一至五 上午9:30 至下午 5:30；星期六、日及公眾假期休息 
  • 設施：吧檯及自主空間（提供書籍 、編織用品、禪繞及繪畫工具等）、怡情雅座
  • 支援服務：暫顧服務、認知訓練及運動

賽馬會照顧者中心（粉嶺）

  • 地址：香港新界粉嶺新運路33號粉嶺中心地下19A商舖
  • 電話：2654 9828
  • 開放時間：星期一 下午2:00 至 晚上6:00 及 晚上7:00 至 晚上10:00；星期二至五 早上9:00 至 下午1:00 及 下午2:00 至 晚上6:00；星期六、日及公眾假期休息
  • 設施：專屬咖啡室
  • 支援服務：靈活暫顧服務

賽馬會照顧者中心（青衣）

  • 地址：香港新界青衣涌美老屋村118號地下
  • 電話：2322 1038
  • 開放時間：星期一至六 上午9:00至下午5:30；星期日及公眾假期休息
  • 設施：咖啡室（提供小食及香薰精油）
  • 支援服務：暫顧服務、興趣活動、簡單運動訓練、認知訓練

賽馬會照顧者中心（上水）

  • 地址：香港新界上水龍琛路39號上水廣場7樓720-721室
  • 電話：3460 3499
  • 開放時間：星期一至五 上午9:00至下午5:30；星期六、日及公眾假期休息
  • 設施：五感療癒區、按摩椅
  • 支援服務：暫顧服務、五感寶盒認知訓練

賽馬會照顧者中心（葵芳）

  • 地址：葵芳新都會廣場第一座21樓2115-2116室
  • 電話：3595 1918
  • 開放時間：星期一、二、四、六 上午9:00至下午6:00；星期三 下午2:00至下午6:00；星期五 上午9:00至下午1:00；星期日及公眾假期休息
  • 設施：專屬休息空間（供應花茶）
  • 支援服務：平行小組活動、暫顧服務

賽馬會照顧者中心（西灣河）

  • 地址：西灣河鯉景灣觀暉閣地下GA19-20號地舖
  • 電話：3464 0077
  • 開放時間：星期一至六 上午9:00至下午5:30；星期日及公眾假期休息
  • 設施：五感療癒區、專屬休息空間
  • 支援服務：暫顧服務、興趣設計暫顧活動

圖片及資料來源：賽馬會護老導航照顧者支援計劃

文：Y

延伸閱讀：$2車費敬老定虐老？港人嘆親戚要求長者乘車買餸/取件「乜都質曬俾佢哋」 網民斥：唔關個制度事

最Hit
01:44
「日本城」再見？7.15起改名為「真好城JHC」 母公司：單一產地標籤不再反映經營模式
社會
5小時前
港男$3500低成本DIY翻新浴室 「免拆磚」5步升級輕奢風 附新手注意事項
港男$3500低成本DIY翻新浴室 「免拆磚」5步升級輕奢風 附新手注意事項
家居裝修
10小時前
DSE明放榜「當年讀書好勁嘅人過成點？」引熱議 網民起底昔日學霸現況 揭人生真相｜Juicy叮
DSE明放榜「當年讀書好勁嘅人過成點？」引熱議 網民起底昔日學霸現況 揭人生真相｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
香港逐漸「內地化」？網民熱議3大最似「小深圳」地區 新界這區擊敗上水奪冠：一出站好似去咗異世界
香港逐漸「內地化」？網民熱議3大最似「小深圳」地區 新界這區擊敗上水奪冠：一出站好似去咗異世界
生活百科
5小時前
施南生離世丨林青霞貼黑白照念閨密：不捨還是得放手 相交逾40年視生命中貴人 女兒當施南生為第二個媽媽
施南生離世丨林青霞貼黑白照念閨密：不捨還是得放手 相交逾40年視生命中貴人 女兒當施南生為第二個媽媽
影視圈
6小時前
DSE放榜2026︱6科5**狀元共24位 包括14男及10女 當中11人成超級狀元
社會
2小時前
北上常客留港消費嘆很不習慣！商場食肆欠一「免費服務」 網民反指：有常識都知道唔好立亂用
北上常客留港消費嘆很不習慣！商場食肆欠一「免費服務」 網民反指：有常識都知道唔好立亂用
生活百科
2026-07-13 12:57 HKT
顧修全博士遺作書展慈善義賣 全數收益撥捐慈善基金推動本地義工項目發展及獎學金。
顧修全博士遺作書展慈善義賣 全數收益撥捐慈善基金推動本地義工項目發展及獎學金
影視圈
18小時前
施南生離世｜與徐克曾是影壇神鵰俠侶 2014年突然離婚傳有第三者 被前夫封「最好的女人」
施南生離世｜與徐克曾是影壇神鵰俠侶 2014年突然離婚傳有第三者 被前夫封「最好的女人」
影視圈
17小時前
狗隻入食肆︱食環署：約十多間食肆退出申請 收到意見涉及狗帶、狗隻「唔覺意碰到枱面」等
02:39
狗隻入食肆︱食環署：約十多間食肆退出申請 收到意見涉及狗帶、狗隻「唔覺意碰到枱面」等
社會
5小時前