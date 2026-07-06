$2車費敬老定虐老？港人嘆親戚要求長者乘車買餸/取件「乜都質曬俾佢哋」 網民斥：唔關個制度事
更新時間：15:10 2026-07-06 HKT
發佈時間：15:10 2026-07-06 HKT
發佈時間：15:10 2026-07-06 HKT
政府為長者及合資格殘疾人士提供「2元乘車優惠」，60歲或以上香港居民可以「兩蚊兩折」，乘搭指定公共交通工具及服務。近日，有港人於網上發文，反思「$2優惠」究竟是「敬老」還是「虐老」，直指有親戚因而要求長者擔起家中需要乘車處理的庶務，如買餸及取快遞等，「乜都質曬俾佢哋」。網民紛紛留言評擊，「係個人虐老，唔關個制度事」。詳情即看下文！
港人嘆親戚用盡長者「兩蚊搭車」 嘆買餸/取件「乜都質曬俾佢哋」
有港人日前於Threads發文，直言：「其實$2係敬老定虐老？」慨嘆身邊有親戚利用長者的「2元乘車優惠」，將所有需要乘搭交通工具處理的家中庶務都交給家中長者處理，如買餸及取快遞件等，「好鍾意叫啲$2老人家落街買餸、拎sf（順豐）貨」，坦言「總之有咩要落街搭車都質曬比佢哋！」
「2元乘車優惠」是政府長者及合資格殘疾人士 公共交通票價優惠計劃，由2026年4月3日起，二元優惠計劃由每程劃一$2調整為「兩蚊兩折」。目的為讓長者及合資格殘疾人士可以優惠票價，使用指定公共交通工具及服務，60歲或以上香港居民，以及60歲以下合資格殘疾人士：殘疾程度達100%的綜合社會保障援助（綜援）計劃受助人，以及傷殘津貼受惠人均可使用此優惠。
網民怒斥：「唔關$2事係關屋企人虐老事」
樓主的帖文引來不少網民批評，直斥樓主的親戚做法過份，「問下你嘅親戚點解鐘意虐老好過」、「為左2蚊點老人家做野會唔會折墮左少少」。不少人指出，問題並不是出於制度，「咁係你d（啲）親戚XX姐（啫），唔關政府政策同個優惠事」、「唔關$2事，係關屋企人虐老事」。另外，有人認為讓長者外出走動並不為過，「行得走得當做下運動」、「精打細算」。
文：TF
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