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九龍灣淘大行人天橋開通 接駁港鐵站/東九文化中心 街坊告別日曬雨淋：幾十年夢想終於實現

生活百科
更新時間：10:35 2026-07-14 HKT
發佈時間：10:35 2026-07-14 HKT

完善的社區行人配套對提升居民生活質素至關重要。連接九龍灣淘大商場與東九文化中心的全天候行人天橋於昨日（7月13日）正式開放使用，標誌著區內街坊多年的期盼得以落實，大幅提升了出行的便利度，有街坊更形容這是實現了多年的夢想。

九龍灣淘大行人天橋開通 接駁港鐵站/東九文化中心

過去，市民若由九龍灣港鐵站步行至淘大花園一帶，必須先經過行人天橋，再下行至地面橫過馬路，路線相對轉折，與同區直接連接港鐵站的商場相比，步程較為繁複。為改善行人的步行體驗，全新天橋啟用後，市民往返兩地便無需再回到地面，使整體路程更為順暢直接。

前觀塘區議員葉興國於社交平台發文指出，該天橋從初步構思、提出建議到最終落成，過程耗時將近十年。這條全天候有蓋的行人天橋由淘大花園的大業主恒隆地產出資建造，並承擔後續的日常管理及維修營運責任。他期望日後能徹底解決市民要日曬雨淋，才可以往返九龍灣地鐵站的苦況；同時解決大部份淘大區多年來行人擠塞，人車爭路的老問題。

街坊：過淘大唔淋雨終於不是夢

對於行人天橋的開通，網民反應熱烈且普遍給予高度評價，不少街坊感嘆「終於等到」、「過淘大唔淋雨終於不是夢」。此外，有網民特別指出過去在地面橫過馬路存在一定的危險性。新建的全天候行人天橋不僅令步行過程更加舒適，讓行人免受酷熱天氣影響，亦顯著提升了整體的道路安全系數，「咁樣好行好多囉，又唔使咁熱」。

資料來源：Yip Hing Kwokviann_ckcheng@Threads、tom_chui@Threads

 

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