「蜆」與「花甲」在外觀上頗為相似，有時實在難以分辨。最近，有網民光顧一間位於九龍灣商場內的餐廳，質疑店方以價格較便宜的沙蜆冒充價格較昂貴的花甲，直斥其經營手法「都好暴利吓」，引起網民熱議。

九龍灣餐廳遭指控$58花甲粉「沙蜆扮花甲」 食客怒斥：深圳街邊檔都唔會咁

最近有網民於九龍灣一間餐廳用餐時，質疑店方以價格較便宜的沙蜆冒充花甲，直斥店方手法「暴利」，引起網民熱議。（圖片來源：Threads）

有網民最近於Threads發文，指早前光顧九龍灣一間花甲粉專門店時，發現店方的出品竟是使用沙蜆，而非官方社交平台宣稱的日本花甲。事主指出，「街市沙蜆25蚊一斤」，而「花甲最近平咗都先係40蚊斤」，又稱店方一碗花甲粉售價最平為$58，直斥店方「依家咁樣呃客？你都好暴利下（吓）」。

事主認為，該店作為一間花甲粉專門店，「並唔係串燒店搭單賣花甲粉一日先賣幾碗」，理應注重出品品質，更直言「就算深圳街邊檔都唔會拎蜆冒充花甲」。事主翻查該店的社交媒體資料，發現其「Facebook page都係將蜆同花甲兩樣嘢分開」，不滿店方現今混為一談。帖文引來網民留言：「呢啲一睇就知係雪藏蜆」事主無奈回覆：「蜆已經平，仲要雪藏。」

《星島頭條》記者就事件向該餐廳查詢，惟截稿前未獲回覆。

蜆與花甲如何分辨？

一般而言，花甲與沙蜆在外觀與口感上有明顯分別。花甲的外殼較為修長、呈橢圓形，表面相對光滑，最明顯特徵是外殼帶有黃褐色、黑褐色相間的花紋，花紋多變如大理石般，肉質較為鮮甜嫩滑。沙蜆的外殼則相對圓厚，殼面紋理較粗糙，體型普遍較小，兩者在市場上的價格與級數亦有不同。

資料來源：Threads