海外擺酒人情俾幾多？ 港媽代女拆人情嫌少「好多人封得$800」 圍爐失敗反捱轟：咁計較唔好邀請人

近年不少新人流行舉辦海外婚禮，邀請摯親好友飛往外地見證浪漫時刻。然而，海外婚禮的人情金額往往引發不少爭議。近日，有港媽在社交平台上發文「公審」，指女兒日前在印尼爪哇島（Java）舉辦海外婚禮，特意邀請大批朋友出席。怎料婚禮過後，幫女兒拆人情時卻發現「好多人封得$800」，抱怨人情太少直言「有冇搞錯？」帖文一出，網民反而一面倒炮轟港媽，直斥「咁計較唔好邀請人！」即看下文了解詳情。

海外擺酒人情俾幾多？ 港媽代女拆人情嫌少「好多人封得$800」

海外擺酒人情封多少才合理？近日，有港媽在Threads上發文，指女兒早前在印尼爪哇島舉辦婚禮，邀請了親朋好友到場觀禮，「我個女都係想送一次旅遊機會俾朋友，一齊享受呢個經歷。」惟在婚禮結束後，港媽幫忙清點及拆人情時，卻發現人情金額與預期落差極大，「又話係好朋友，我幫佢拆完人情見到好多人封得$800，有個人仲只封$500。」遂抱怨發文公審：「有冇搞錯？話曬都係海外婚禮，合理嗎？」

圍爐失敗反捱轟：咁計較唔好邀請人

帖文引起網民熱議，有網民追問港媽是否有包辦賓客的機票及酒店費用，她則回覆指：「包了兩晚酒店，都唔少錢啦」、「機票咁貴點包呀？」對此，不少網民反斥港媽小氣，「去海外婚禮仲俾人情算係咁啦，機票自費都幾千啦，你有錢人家就唔好計較咁多，無錢人就唔好學人海外結婚大搞，就咁海外簽紙咪算」、「包兩晚酒店咁大方啊？咁機票、3日假唔係錢？」、「你一廂情願，咁計較就別邀請人，下次結婚記得同人講明點收費，無錢就唔好去」、「無錢就唔好叫人去參加婚禮」、「下次記得提人地最低消費，等大家考慮清楚去唔去。」

圖片及資料來源：Threads

文：Y