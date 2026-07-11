港漂IT女入職2個月宣告回流？細數中港職場3大代溝 上司愛挑毛病/被同事歧視 痛訴「給職業生涯開倒車」

近年不少內地人來港發展，期望能開拓更廣闊的職業生涯。然而，兩地職場文化的差異卻非人人能適應。一名自稱擁有內地互聯網大公司十多年經驗的「港漂」女子，於小紅書分享自己在來港工作僅兩個月後，因無法適應香港的職場環境而決定「逃回」內地。她直言「來香港是給職業生涯開倒車」，並細數中港職場3大代溝，控訴在港工作期間遭上司「雞蛋挑骨頭」，以及被本地同事歧視等情況，隨即引發網絡熱議。

港漂IT女入職2個月宣告回流？細數中港職場3大代溝：上司愛挑毛病/被同事歧視

港漂IT女入職2個月宣告回流？細數中港職場3大代溝：上司愛挑毛病/被同事歧視（來源：《金秘書為何那樣》劇照）

事緣，有一名自稱在內地互聯網大公司工作十餘年的女網民，日前在社交平台上分享自己短暫的「港漂」經歷。她透露，自己當初為了「逃避35歲危機」，於是透過「高才」計劃來到香港發展。她強調，寫下這些經歷純粹是個人主觀感受，目的是想給準備來香港發展的業界人士一個參考，並直言「這些都是香港中介絕對不會告訴你的事」。

事主指出，在香港工作「完全沒有 Landing（交接），來了就得直接工作」，形容自己彷彿是「萬用AI加插件」。她批評，領導給不出明確目標，卻要求員工按時交出有質素的結果。在這種情況下，若稍微詢問細節執行問題，「就會被同事告到上級」。

隨着工作展開，事主發現香港的職場管理模式令她難以適應。根據事主的描述，香港職場非常擅長「微操」（即微管理），連公司中高層都難逃上級的「micromanagement」，甚至到「連一個標點符號和小數點都會被挑毛病」。她認為，具備多年經驗的職場人理應擁有決策空間，但在香港「完全不行，甚至高層也被卡的非常死」。

除了管理問題，職場上的人際關係和文化隔閡更令事主感到受挫。她透露，在標榜英語工作環境且有外國僱員的公司內，本地同事總有一些不言自明的「區別對待」。她舉例，同事們對日本等國外的「手信笑納」，但「對來自內地的零食婉拒」，而且在午餐時會找藉口不帶她，甚至在交流工作核心信息時故意「說粵語」。總結在港兩個月的經歷，事主無奈表示，在香港從事互聯網行業，其體驗「無異於給職業生涯開倒車」。

網民有同感：兩地職場文化不同

帖文引起網民的熱烈討論，有同樣在香港工作的網民表示感同身受：「之前在港資工作過。 Micromanage（微管理）和Microaggression（微歧視）的程度大到無法想像。而且極度鐘意用所謂的「cultural difference」（文化差異）來對你進行各種不合理，甚至帶有discrimination（區別對待）的情感操控」、「博主說全部都是都經歷過一樣的」、「香港職場比較toxic」、「看來香港對內地不友善是全方位的，從旅遊到職場」

但亦有網民認為香港職場上抱嚴謹態度是正常不過：「你任何一個過錯都有可能影響你上司或公司的牌照審查。所以他們會很嚴格，特別是對文件方面」、「香港公司train（訓練）出來很多高效且專業的工作習慣，也是真的。兩地工作的文化都有好有不好。」

來源：小紅書