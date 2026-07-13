啟德新商場「啟點 KEyPoint」料2027年開幕！佔地30萬呎 港鐵站5分鐘直達

啟德新商場KEyPoint｜隨著九龍東發展區日漸成熟，區內商業及民生配套需求與日俱增。香港房屋協會（房協）宣布，位於啟德的全新旗艦商場正式命名為「啟點 KEyPoint」，總面積達30萬平方呎，為房協歷來最大型的商場，預計將於2026年落成，並有望於2027年正式開幕，將成為區內全新的重點地標。

啟德30萬呎新商場「啟點 KEyPoint」料2027年開幕！

啟德30萬呎新商場「啟點 KEyPoint」料2027年開幕！

「啟點 KEyPoint」地理位置優越，距離港鐵啟德站B出口僅需約5分鐘步程

港鐵站5分鐘直達 毗鄰SOGO雙子匯/AIRSIDE

「啟點 KEyPoint」地理位置優越，距離港鐵啟德站B出口僅需約5分鐘步程，更毗鄰啟德SOGO雙子匯及AIRSIDE等大型商場，進一步完善啟德區內的零售及餐飲版圖。

資料顯示，「啟點 KEyPoint」預計將於2026年落成，並將於2027年正式開幕。商場營運定位跳出了傳統零售框架，主打以「凝聚世代」為主題，致力打造一個適合「長、中、青、幼」共融的綜合空間。除了設有購物、餐飲及消閒娛樂等區域外，房協特別在各樓層預留了部分舖位予社會創新企業。

在建築與空間設計上，建築師以「山‧石」作為設計起點，銳意將九龍東的山脈自然地貌和象徵香港的「獅子山精神」融入城市空間；並透過採用花崗岩豐富的層理特質及石英多彩的光芒意象，為啟德社區締造和諧活力。

啟點 KEyPoint

資料來源：KEyPoint