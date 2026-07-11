深水埗西九龍中心獲封「全港最接近日本的商場」？壽司郎開新店 集齊4大迴轉壽司龍頭 網民驚嘆：不愧為明將聖地

近年積極擴張的日本過江龍迴轉壽司店「壽司郎（Sushiro）」，繼7月份將軍澳康城店開幕後，再度為食客帶來好消息！壽司郎近日正式宣佈，將進駐深水埗西九龍中心，目前該舖位現正圍板進行內部裝修。消息一出，隨即在網上掀起熱話，皆因該商場即將史無前例地集齊四大迴轉壽司品牌，被網民笑指是「全港最接近日本的商場」！

西九龍中心集齊四大迴轉壽司 壽司郎/元氣/爭鮮/HAMA大混戰

壽司郎近日正式宣佈，將進駐深水埗西九龍中心。

位於深水埗欽州街的西九龍中心，本身已有兩大壽司品牌坐鎮，分別是位於3樓、於2021年開幕、來自台灣的迴轉壽司品牌「爭鮮」，以及位於6樓、在香港擁有近70間分店、源於日本的連鎖店「元氣壽司」。如今再加上即將進駐4樓新美食廣場、目前全港僅有佐敦及坑口兩店的「はま寿司（HAMA SUSHI）」（現正裝修中），以及最新確認落戶的壽司郎，西九龍中心將匯聚四大迴轉壽司龍頭，競爭勢必十分激烈。

網民封「最接近日本嘅商場」 促引入Donki

有網民打趣形容，西九龍中心已徹底「日本化」。

商場瘋狂引入壽司店的舉動，在Facebook群組「深水埗街坊會」引發熱烈討論。有網民發文驚嘆：「西九龍中心將會有齊壽司郎、はま壽司、元氣壽司、爭鮮迴轉壽司，不愧為曾經擁(有)過明將嘅壽司聖地！」更有網民打趣形容商場已徹底「日本化」：「估唔到有一日西九龍中心會係全香港最接近日本既商場，仲要有間日本城。正式宣佈，改名做西九ドラゴンセンター（西九Dragon Centre），幾X型。」

對於這股壽司熱潮，街坊反應正面，有人指「Hama幾好，算平靚正」、「仲多過V Walk壽司店」，也有人預測「睇嚟最後生存到都係壽司郎&爭鮮」。同時，不少網民憧憬商場能引入更多日本品牌：「有埋Donki就一流」，更提議年初結業的先施百貨舊舖位非常適合接手。

懷念「傳說級」明將軍艦 網民：係一種鯨落

明將壽司的特色「創作軍艦」，成為無數港人的回憶。 (網上圖片)

談起西九龍中心的壽司史，絕對不能不提被譽為「壽司界傳說」的明將壽司。這間已結業廉價壽司放題連鎖店曾於西九龍中心開設旗艦店。全盛時期，明將以約$50的極平價任食作招徠，加上將可樂糖、鹹魚、梅菜扣肉等港式食物融入壽司，創作出「紅豆軍艦」等傳奇大佬級食品，成為無數中小學生的回憶。

如今四大品牌齊集，勾起網民對明將的無限懷念：「當年明將，係我呢啲窮人食堂」、「梗係可樂糖軍艦啦」、「明將會唔會復出？」。當中最引人共鳴的，莫過於一位網民的神比喻：「明將嘅毀滅，化成咗咁多壽司舖頭嘅養分，算唔算係一種鯨落？」這份獨特的本土情懷，似乎已成為西九龍中心不可磨滅的美食印記。





圖片及資料來源：深水埗街坊會、Sushiro HK 香港壽司郎



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