長者業主樓換樓計劃2026｜9月起接受申請！自置居屋、公屋住滿10年 免補地價換樓套現退休金

長者業主樓換樓計劃2026｜打算賣出居屋套現養老，又怕失去資助房屋的購買資格？房委會預計於2026年9月推出全新的「長者業主樓換樓計劃」，這項新政策專為年滿60歲的長者業主而設，允許合資格長者在免補地價的情況下，於居屋第二市場「大屋換細屋」或搬到較偏遠地區，從中賺取樓價差額作為退休儲備。《星島頭條》將為您全面整合計劃的申請資格、好處及真實情境實例，助您與家中長輩輕鬆掌握這項長者專屬的房屋優惠！

房委會「長者業主樓換樓計劃」9月起接受申請 自置居屋/公屋滿10年免補地價

房委會「長者業主樓換樓計劃」9月起接受申請 自置居屋/公屋滿10年免補地價

隨著年紀漸長，子女可能已經遷出，原本居住的單位不僅打理起來費時費力，亦可能綁死了不少可以用作養老的資產。以往如果未補地價出售居屋，便會用盡「綠表」資格，無法再在居屋第二市場買樓，為此房委會預計於9月推出「長者業主樓換樓計劃」，讓合資格的長者業主可以「大屋換細屋」或「市區換新界」，輕鬆套現作退休儲備。

計劃將以先導形式推出，為期兩年，名額共有3,000個。申請人必須持有房委會資助出售單位業權滿10年或以上，且單位內所有已登記的家庭成員均須年滿60歲或以上。符合資格的長者業主在繳付$500申請並獲發「交易許可證」後，可於第二市場，再次獲得免補地價優惠，購買實用面積較小或地區較偏遠的資助房屋單位。

申請「長者業主樓換樓計劃」需要符合哪些條件？

老友記若想要申請房委會的「長者業主樓換樓計劃」，必須符合以下條件：

業主年齡：必須年滿 60 歲或以上。

家庭成員：單位內所有已登記的家庭成員，均須年滿 60 歲或以上。

業權年期：持有房委會資助出售單位業權滿 10 年 或以上。

換樓規則：必須購買實用面積較小，或地區較偏遠的單位（按公屋四區劃分：市區、擴展市區、新界、離島）。

申請手續：必須申請及獲發「交易許可證」，申請費用為$500。

自置居屋/公屋大屋換細屋有甚麼好處？

「長者業主樓換樓計劃」旨在為長者、業主及白表租客創造多贏局面。對於長者業主而言，參與計劃主要有以下三大優勢：

靈活套現，支持退休生活：透過在第二市場出售原有較大或市區的單位，再購入面積較小或較偏遠的單位，長者業主可以從中賺取樓價差額。這筆額外資金可靈活調配，用作改善生活質素或醫療開支，安享晚年。 減輕打理負擔：年紀漸長，打理大單位難免吃力。換成較細的單位，日常清潔和維護會更輕鬆。 保留資助房屋資格（免補地價）：一般情況下，出售未補地價居屋後不能再購買資助房屋。但此計劃特別豁免此限制，讓長者在毋須補地價的情況下，仍能於第二市場購入合適的單位安居。

實例解說 陳伯伯的「換樓套現」退休大計

為了讓大家更容易理解，我們來看看假設人物——陳伯伯的例子：

背景：

陳伯（68歲）與太太（65歲）居於九龍市區（市區）一個約 500 呎的未補地價居屋單位超過15年。一對子女早已結婚並遷出。兩老覺得500呎單位太大，打理辛苦，而且退休後積蓄漸少，希望手頭能有更多流動資金。

參與計劃後的轉變：

申請許可：陳伯得知「長者業主樓換樓計劃」後，支付了$500申請「交易許可證」。 出售舊居：他以未補地價方式，在第二市場以450萬成功售出九龍的500呎舊單位。 購入新居：隨後，他利用許可證，同樣在第二市場以200萬買入位於新界區（地區較偏遠）、面積約300呎（面積較小）的合適單位。 最終結果：陳伯伯與太太順利搬入更易打理的新居，同時手中多出了250萬的現金差額。這筆錢讓兩老可以安心享受退休生活，時常去旅行飲茶，再無經濟煩惱。

資料來源：房委會