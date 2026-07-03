特快公屋編配計劃2026｜想租想買都有！重售油塘／九龍灣／馬鞍山3大綠置居單位 售價、申請資格一文睇

香港房屋委員會（房委會）最新公布，新一期的「特快公屋編配計劃」（下稱「特快計劃」）連同資助房屋出售項目，將於即日起至7月16日期間接受申請。這個計劃能讓合資格的街坊提早獲配公屋，或以實惠的價錢買樓，早日改善居住環境，加快「上樓」或「上車」的步伐。 《星島頭條》為大家整理了是次「特快計劃」的綠置居、租置單位售價與申請資格，讓各位正在輪候公屋的讀者作為參考。

甚麼是特快公屋編配計劃2026？兼具「置業」或「租住公屋」

「特快公屋編配計劃」是香港房屋委員會（房委會）為合資格公屋申請者提供的一項特別安排，其實是房委會為了幫大家盡快「上樓」或置業而設的特別安排。

「特快公屋編配計劃」是香港房屋委員會（房委會）為合資格公屋申請者提供的一項特別安排，其實是房委會為了幫大家盡快「上樓」或置業而設的特別安排。簡單來說，參加這個計劃，大家有機會提早獲派公屋，當中大部分是相對較少人選擇的單位。

而2026年的計劃更加豐富，同時加入了「重售綠置居及租置計劃回收單位」。這代表大家只要填交一份表格，就可以靈活選擇提早租住公屋，或者用經濟實惠的價錢買樓，讓基層家庭多一個安居樂業的好選擇。

甚麼人符合「特快計劃」申請資格？

甚麼人符合「特快計劃」申請資格？ 大家不妨核對一下，只要符合以下三個條件便可參加。

大家不妨核對一下，只要符合以下三個條件便可參加：

手持有效的公屋申請，而且登記日期（或相應登記日期）是在2025年3月31日或之前。

家庭成員之中，至少有一半人在香港已經居住滿七年。

仍然持有有效的公屋編配機會。

為方便大家理解，我們準備了幾個日常生活的例子：

條件一：手持有效的公屋申請，而且登記日期（或相應登記日期）是在2025年3月31日或之前。 符合資格例子：陳伯伯在2024年8月已經遞交公屋申請並獲得登記。因為日子在2025年3月31日或之前，所以他符合這個條件。

條件二：家庭成員之中，至少有一半人在香港已經居住滿七年。 符合資格例子： 張生、張太（兩老在香港住了幾十年）與剛來香港定居一年的新抱，一家三口齊齊申請公屋。三人當中有兩人（張生、張太）住滿七年，佔了一半以上，所以這家人符合資格。

條件三：仍然持有有效的公屋編配機會。 符合資格例子： 何婆婆一直耐心等候，之前從未獲派過任何公屋，或者只拒絕過一次編配，代表她手上仍有編配機會，所以她符合資格。



合資格人士如何免費申請參與特快公屋編配計劃？一表兩用！

房屋署在7月初已經陸續把邀請信寄到合資格人士的家中。申請手續十分簡單，並且完全免費。大家只需要遞交一份申請表，到今年第三季獲安排選樓時，便可以靈活選擇租住公屋，或是購買「綠置居」或「租置計劃」的回收單位。

注意！「特快計劃」與「重售項目」不可兼得

若申請者同時報名參與「特快計劃」及「重售項目」（即重售綠置居或租置單位），必須特別留意：無論在任何情況下，只要在其中一個計劃中確認揀選了單位，另一計劃的申請資格便會被即時取消。 即使日後決定放棄特快計劃的公屋單位，或撤銷重售單位的買賣合約，另一項目的申請亦絕對無法恢復。

網上辦理、紙本填表均可

申請方法很方便，大家可以在網上「公屋申請電子服務」平台辦理，或者把邀請信內的紙本表格填妥後，郵寄或親自交回房屋署。

紙本表格：

申請表格 (揀選「特快公屋編配計劃」＞「下載」＞輸入公屋申請編號)

唔租揀置業？重售3大「綠置居」屋苑及「租置計劃」回收公屋

如果有興趣與家人置業安居，今次計劃有三個「綠置居」屋苑可供選擇，包括高宏苑、錦柏苑及宏緻苑，合共89個小型單位（實用面積約184至223平方呎）。

首期、供款立即幫你計一計！最平1.2萬元可「上車」

大家最關心的買樓開支方面，綜合上面三個「綠置居」屋苑，單位的售價介乎93萬至136萬元之間。以綠表資格買樓的好處是首期只需付樓價的5%。大家算一算，即是最低只需要準備約46,500元作為首期。

以按揭分30年攤還，利率3.5%來計算，每個月的供樓還款額大約只需4,900元。這個供款額相信很多合資格的公屋申請者都能夠負擔。

油塘高宏苑、九龍灣宏緻苑、馬鞍山錦柏苑特點即睇

這次計劃為大家帶來了三個「綠置居」屋苑的單位，面積適合小家庭，大家可以看看哪個地區最合心水：

1. 高宏苑（油塘）

高宏苑坐落於九龍油塘欣榮街，位置十分方便。

高宏苑坐落於九龍油塘欣榮街131號，位置十分方便。屋苑就近油塘中心及鯉魚門邨，附近商場、街市及食肆林立，日常買餸或出入飲茶都非常便捷。

實用面積（約數）： 17.2 - 20.7平方米（185 - 223平方呎）

推售單位數目： 31個

售價幅度（約）： 99萬元 - 124萬元

（高宏苑售樓說明書 ＞＞按此<＜）

2. 錦柏苑（馬鞍山）

如果喜歡新界區比較寧靜的環境，不妨考慮位於馬鞍的錦柏苑。

如果喜歡新界區比較寧靜的環境，可以考慮位於馬鞍山恆泰路2號的錦柏苑。屋苑鄰近欣安邨，不但附設地庫停車場，當中的柏歡閣設有一所基督教中英文幼稚園。

實用面積（約數）： 17.1 - 17.2平方米（184 - 185平方呎）

推售單位數目： 20個

售價幅度（約）： 93萬元 - 114萬元

（錦柏苑售樓說明書 ＞＞按此<＜）

3. 宏緻苑（九龍灣）

宏緻苑位於九龍灣宏照道，社區發展成熟，各項民生設施一應俱全，不論是搭車出入還是購買日用品都十分就腳。

宏緻苑位於九龍灣宏照道7號，旁邊就是大家非常熟悉的啟業邨及麗晶花園。由於位處發展成熟的社區，各項民生設施一應俱全，不論是搭車出入還是購買日用品都十分就腳。

實用面積（約數）： 17.9 - 18.0平方米（193 - 194平方呎）

推售單位數目： 38個

售價幅度（約）： 115萬元 - 136萬元

（宏緻苑售樓說明書 ＞＞按此<＜）

另設「租置計劃」賣剩公屋單位

除此之外，這次計劃還會重售一些「租置計劃」的回收公屋單位。雖然房屋署暫時未公布這批單位具體數目，但房委會指出售價只介乎24萬元至45萬元！如果同樣以付5%首期來計算，街坊們最低只需要拿出約12,000千元首期，就能夠實現置業安居的願望。

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想快啲上樓租住公屋？特快單位特點要知清楚

計劃提供的特快編配公屋單位遍佈港九新界各區。（資料圖片）

這次計劃提供的公屋單位遍佈港九新界各區。當中有不少單位的配套其實十分完善，無論是日常搭車、去街市買餸，甚至是看醫生和使用社區服務都非常方便理想。

不過，大家在揀樓時也要有心理準備，部分名單上的單位可能曾經發生過「不愉快事件」。另外，有些單位可能因為樓層不高、坐向欠佳，或者本身的設計間隔未如理想而被納入計劃。

設租金減半優惠：空置超過一年單位專享

為了鼓勵街坊入住，房屋署提供了特別的租金優惠。如果您願意選擇入住「有效空置期」達到12個月或以上的單位，便可以享有「租金減半」的著數優惠！至於可以交半租的時間有多長，就要視乎該單位實際空置了多久而定（注意：房屋署計算的「有效空置期」可能與實際丟空的時間有少許不同）。

領取租金優惠的兩大注意事項：

不可雙重受惠： 在您享受半價交租的期間，是不可以同時申請房屋署的「租金援助計劃」的。 綜援戶請留意： 如果街坊目前正在領取社會福利署的「綜合社會保障援助」（即是綜援），當您享有這項減租優惠時，社署將不會發放全額的租金津貼，而只會發放您扣減優惠後實際需要繳交的租金金額（當然依然不會超出原本的租津上限）。

查詢詳情知多啲！

如果各位想了解更多，可以瀏覽房委會網站（按此查閱）了解「申請須知」。由7月3日開始，大家亦可以在辦公時間內，親自到樂富房委會客戶服務中心索取單張慢慢閱讀。

若有任何疑問，歡迎隨時致電房委會的24小時熱線 2712 2712，或銷售熱線 2712 8000 查詢，會有專人為您解答！