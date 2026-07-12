港漂列15大社交潛規則！不過問私事/不需要討好 讚港人邊界感強：冷漠與高效社交讓我適應

在跨文化的生活環境中，各地的社交習慣差異往往會成為熱門話題。近日，一名港漂在小紅書分享了在香港生活的經歷，並整理出15大香港人社交的「潛規則」，點出香港社會獨特的人際互動模式，引起不少網民欣賞這種保持適當距離、互不干涉的邊界感。

港漂眼中的15大社交潛規則 大讚港人邊界感強

15大社交潛規則 港漂大讚港人邊界感強：冷漠與高效社交讓我適應

這名港漂在小紅書上發文探討內地人來港後所面對的社交文化差異，並整理出15項她觀察到的社交潛規則，當中主要圍繞香港人的人際邊界感及價值觀。她認為在香港社交文化中最強烈的特徵是「對邊界感的信仰」，指出港人從不會過問私事，亦不需要請客或秒回訊息來維繫關係，是一種「不討好任何人的成年人社交法則」。

港漂認為的香港15大社交潛規則：

不會過問私事，即使突然潛水沒有人會追根究底，半夜發訊息也沒人覺得越界。 不需要請客或秒回訊息來維繫關係，是種不討好任何人的成年人社交法則。 不盤問就是尊重，保持應有的邊界感，簡單一句回應便可以結束不想繼續交流的對話。 習慣拼桌、與陌生人同坐，點頭之交剛剛好，「出去飲茶吹水可以，但嚟我屋企就唔方便」。 茶餐廳點餐要速戰速決，坐下前要提前想好吃什麼，不能猶豫。 聽不懂對方說話時，靠微笑和點頭應對。 即使語言不通，靠基本禮貌用語也能完成交流。 在室內冷氣極低溫的環境下，依然穿著短袖談笑風生。 留學、移民告別前都會認真約一頓飯，因為知道可能真的不會再見。 內地生在香港留學時會一起時瘋狂吐槽香港，分開了又開始懷念當時的生活。 借助AI輔助理解和回覆粵語語音。 習慣扶手電梯靠右站，潛意識遵守這個潛規則。 外傭假日在天橋和公園聚會的高效社交模式，「不用約餐廳、不用修圖發朋友圈」。 很多人其實都是「外冷內熱」，只是不想麻煩別人，歧視普通話的刻板印象並不是事實。 一起工作幾年的同事都不知道大家姓什麼，沒有人會主動問。

網民：看起來很冷漠，但心裏很溫暖

帖文發佈後，引來大批網民留言分享自身經歷與看法。部分網民認為香港的社會關係較為現實，形容為「純認錢的社會關係」，並指出當中「剝削和慷慨並存，歧視和大愛同在」。有網民直言，香港人對待外來人口有時會「完全閉上心門，客客氣氣」，甚至有人將這種強烈的邊界感形容為「從小就培育出來的冷漠」。

然而，亦有不少網民抱持不同觀點。有網民留言表示「雖然香港人看起來很冷漠，但心裏很溫暖，並且非常團結」，認為港人普遍屬於「外冷內熱」的性格。

資料來源：SOLUMA学生公寓-九宸＠小紅書