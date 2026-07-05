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最不懂的事！香港廁所這一設計令內地客大呼「理解不能」網民反指：建議全國推廣 

生活百科
更新時間：10:01 2026-07-05 HKT
發佈時間：10:01 2026-07-05 HKT

旅客或來港人士面對文化及生活習慣差異時，往往需要時間觀察與適應。近日，一名來港生活一個月的內地網民，於「小紅書」上發文表示對香港廁所一獨特管理方式感到大惑不解，更直呼是「最不懂的事」。

來港一月遇文化差異 網民困惑「為啥廁所都要上鎖呀」

事主表示，來港一個月後，逐漸認為香港「是一個適合居住遠大於適合旅遊的地方」，她對本地洗手間的管理感到十分困惑，形容「有一件事真的理解不能」，那就是「為啥廁所都要上鎖呀」。根據事主的描述，不僅是部分商場或店舖，就連其所屬辦公室的洗手間亦設有門鎖。事主指出，其公司是「一個部門配幾把鑰匙，每個人帶著鑰匙去」使用洗手間，她因此青示香港普遍洗手間上鎖情況令人無法理解。

網民熱議拆解迷思：成本、衛生與安全為首要考量

帖文發佈後，引發不少網民留言回應，當中不少人向事主解釋此舉背後的管理及成本考量，道破箇中原因。有網民指出，將洗手間上鎖是為了「用最低的成本，來控制清潔度」，因為上鎖後「只供特定租戶使用」，清潔人員只需定時清潔，否則增加的清潔費最終會間接「轉介到客戶」。

亦有意見強調了設施的私人性質，指明「不是所有廁所都是公廁」，寫字樓及食肆的洗手間屬私人範圍，上鎖能防止「上下樓層的人來用你們的廁所」並引發在廁格內抽煙等衛生問題。此外，還有網民提及安全責任考量，指出若對外開放而導致有人跌倒，「廁所付責的人有機會會承擔責任賠償」。同時，部分網民亦以內地洗手間的衛生及設施情況作對比，指出上鎖的做法能避免出現衛生惡劣的情況，有效維持環境乾淨，甚至有人認為此安排應「建議全國推廣 」。

資料來源:小紅書

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