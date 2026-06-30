小紅書女驚訝港鐵車廂「清一色」白波鞋？網民揭背後反映中港1點大不同：內地基本不敢穿

每個人都有其獨特的穿搭風格，早前有內地網民來港時乘搭港鐵東鐵綫列車，驚訝發現車廂內的乘客幾乎「清一色」穿上白色波鞋，「特意看了好幾站，還是一樣。」帖文引起兩地網民熱議，不少人認為白色波鞋舒適又百搭，方便出行，「其實就是好搭配，運動鞋穿著走路會舒服很多」；也有網民指出穿白鞋背後其實反映中港1點大不同，即看下文了解詳情。

港鐵車廂「清一色」白鞋！ 小紅書女驚訝：看了好幾站還是一樣

早前，有內地網民在小紅書發文，指今年3月來港旅遊乘搭港鐵時，突然發現乘客們幾乎「清一色」穿著白色波鞋，「一整節車廂看過去，幾乎都是白色運動鞋。」樓主還特意觀察了好幾個車站，結果發現「大部分人腳上都是白色。」又形容人們穿的都是「很日常的白鞋」，並非刻意打扮，大讚「乾淨、簡單、很好搭。」

樓主續指，她的女兒原本也有各式各樣的運動鞋，「灰的、藍的、拼色的都有」，但來到香港生活後也自動切換成「低調模式」，穿上白色運動鞋，對此感嘆：「時尚真的很奇妙，有時候不是你刻意追流行，而是環境會慢慢影響你。」

網民揭背後反映中港1點大不同？

帖文引起網民熱議，不少人認同白色運動鞋舒適百搭，「白運動鞋是最容易配搭的休閒配搭，配甚麼褲子都可以，而且看著簡單潔白」、「跟時尚也沒太大關係吧，只是出行穿運動鞋確實比較舒服吧」、「因為香港斜坡多，運動鞋最舒服」、「我有其他顏色運動鞋，但是白色真的最百搭。」

也有網民表示，港人喜歡穿白鞋背後其實反映中港兩地1個差異，「反映香港的街道都算清潔」、「香港的街道太乾淨了真心適合穿白鞋，大陸除了上海、杭州、深圳等少數城市的少數區外，穿白鞋簡直能殺死強迫症患者」、「白鞋顯得人年輕，加上香港街道乾淨，穿白鞋不容易弄髒」、「地面基本都是水泥地，不是黃泥土那些，確實是乾淨。我也是常常去香港基本沒試過被人踩鞋跟，在內地又踩鞋，又行李箱壓鞋子，基本不敢穿小白鞋」、「街上沒有垃圾沒有口痰，車灰塵不大，基本上不帶什麼灰。」

圖片及資料來源：小紅書

文：Y