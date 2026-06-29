反向打工? 北漂香港KOL體驗做美團騎手 時薪¥12「皮包鐵」公路飛馳送外賣

近年不少香港人選擇北上尋求新體驗，除了吃喝玩樂，竟然有人嘗試跨境體驗基層勞工生活。居於大灣區的香港知名KOL David大衛近日親身化身美團外賣騎手，實測內地外賣員的真實工作情況。更把穿梭街頭送餐的過程拍成影片。片中，他體會到雖然工作薪水低下，又要日曬雨淋，不過，他卻從中發掘出這份工作的3大令人做上癮的好處。

北漂香港KOL David大衛 「包到冚」體驗做美團騎手

完整影片：灣區打工求生記 香港人返大陸送外賣

今日(29日)，北漂網紅David大衛決定暫時放下KOL的身份，於內地體驗外賣員的日常，向大眾揭示這份「皮包鐵」高危行業的實況。影片開首，David大衛為開工做足準備，已完成登陸美團眾包平台，並繳納押金成為共兼職騎手，隨時可以「接單」開工。為了應對外賣路上，日曬雨淋的情況，他更添置多項「專業」裝備：例如用於防曬的手袖、面巾、護目鏡，另外當然少不了美團招牌的黃色背心、黃色頭盔。

他坦言，拍攝當日天氣，其實並沒有那麼曬，不用配備全套裝備，然而擔任美團外賣騎手工作在內地是「深受鄙視」，所以仍堅持全身「包到冚」出外接單。

導航點人行逆線！「皮包鐵」狂飆送外賣

他在首日接單時實際送餐過程充滿了挑戰，例如發現導航路線出現不理實際路況，出現要求騎手逆線走小路的情況。同時，他更要面臨不少時間壓力，訂單往往要求在30分鐘內送達。而在配送過程中，他曾因為找不到具體門牌號碼，需要多次致電顧客確認位置，甚至有顧客要求他將食物送到桌球室的指定檯面上，過程中出現不少誤會。

騎在電單車上，他需要烈日當空下與時間賽跑，穿梭於公路之間，且充滿「皮包鐵」的危機感。送外賣時，則體力消耗極大，因為穿著全身裝備要跑上跑落，形容自己當刻「熱到隻狗咁」。

拆解真實收入！新手時薪僅12元

David大衛也在影片中也透露了兼職騎手的收入細節，以他第一次跑單的經驗為例，每單薪金約人民幣4元，折合時薪有人民幣12元，他在片尾總結提到，新手一小時內大概可完成４單外送不成問題。而他也提到對於熟練的騎手，他認為可以同時間接收4張訂單，一小時做到40元應該不是問題，甚至在晚上10點之後的「高價」時段，短程訂單（5-8公里）單價可達4-7元，收入可翻倍或增加50%。

辛苦卻上癮？實測總結做騎手2大好處

雖然騎手工作薪水不高，又相當辛苦，但他卻在實測中總結出這份工作的2大好處：

第一，工作具備挑戰性與趣味。他形容送餐過程猶如解鎖任務，表示「每一張單都有挑戰性」，讓他覺得過程十分「好玩」。

第二，高度的時間自由與彈性。他指出這份工作不受傳統工時限制，「想跑就跑」，即使身體不適也能隨時休息，非常適合「無聊又不知去幹什麼」的人。

網民感嘆兩地薪酬差距

影片發佈後，迅速引起網民的熱烈討論。對於大衛的決定，有網民大讚「有料，我鐘意」，認為他勇於進行「反向打工」，嘗試只有內地人會做的事。同時，也有不少網民對「皮包鐵」的工作環境表示擔憂，指出「天天這樣揸住架電雞在行人路和道路車輛之間穿插……無形壓力好大，感覺好Ｘ危險」，並好心提醒他「放低左外賣之後記得一定要影相做記錄」以保障自己。此外，針對影片中提及的收入，亦有人感嘆兩地薪酬差距，留言指「在香港揸的士五天，等於大陸送外賣1個月」。

資料來源: David 大衛 2.0 ＠ YouTube

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