順豐傳增聘外勞取代本地人？速遞小哥慘呻份工「有啲危險」 用家不捨好員工1招團結幫拖

速遞服務是市民日常生活中不可或缺的一環，前線員工的去留往往牽動大眾神經。近日，有網民在社交平台上披露一名「順豐速運」員工與他的私人對話，指順豐疑似計劃引入外勞取代本地速遞員，引發公眾對本地員工處境的擔憂。有網民更指要發起行動，「保護」本地順豐員工的「飯碗」。

順豐疑炒本地員工轉請外勞？ 員工憂慮「有啲危險」

本地速遞員的潛在就業危機，近日於網上引起討論。

有傳聞指「順豐速運」將聘請外勞以取代本地員工。 （官網圖片）

有網民在社交平台 Threads 上分享了一則對話截圖，揭示了本地速遞員目前面臨的潛在就業危機。從事主上載的截圖對話可見，有速遞員對前景感到擔憂，指目前的工作狀況「有啲危險，前排公司提過」，暗示公司內部曾提及人事變動或引入外勞的可能。根據事主的描述，這批本地員工平時提供貼心服務，若因政策改變而遭解僱將令人深感惋惜。事主在帖文標註了「順豐速運」，並強烈呼籲公司方「唔好炒班好員工啦」，以表達對相熟速遞員的不捨與支持。

網民力撐本地速遞員 呼籲用家留好評

事件曝光後，帖文未夠一日已獲得數千讚好，並引發大批網民熱烈迴響。大部分網民對本地速遞員的服務質素予以肯定，稱讚他們「好Nice 溝通零障礙」、「識得用香港人思維諗嘢」。為了協助本地員工保住職位，許多用家發起團結行動，呼籲大眾在應用程式內給予五星評價，有網民表示「即刻去畀返先」，皆因曾有前線員工透露「公司需要佢哋咁做」。雖然有極少數網民反映曾遇過部分員工「亂咁送件」，但整體輿論仍強烈傾向支持本地員工，甚至有極端意見揚言「見外勞即劣評」。

順豐正招聘收派員 「保障本地就業為優先」

香港「順豐速運」近日正招聘收派員。 （官網圖片）

翻查近期資料，香港「順豐速運」近日正發布招聘收派員的廣告，要求應徵者懂中、英文地址及簡體字。雖然招聘廣告並無註明國籍或居住地要求，但列明面試時需帶同「身份證明文件、簽證身份書或其他工作簽證（如適用）」，進一步令引入外勞的傳聞甚囂塵上。

《星島頭條》就此向「順豐速運」進行查詢。順豐回覆強調，因應本地勞動市場面臨的人手短缺挑戰，公司在適度引入不同地區勞動力的同時，從未停止招聘本地員工。發言人重申，公司一直以保障本地就業為優先，「絕無因引進非本地勞工而解僱任何現有本地員工」。

此外，順豐香港表示一向嚴格遵守本地法律及勞工政策，各項人力資源安排均合法合規。公司嚴格按照特區政府的「補充勞工優化計劃」要求引進人員，深知並完全支持計劃下對保障本地就業的嚴格監管，全力保障全體員工的合法權益。就客戶對服務的關注，順豐重申優質的服務體驗是其核心追求及堅守的承諾，高度重視並感謝客戶提出的寶貴建議，以維持一貫高標準的物流服務。

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