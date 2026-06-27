人氣麵包店「地獄招聘」！$14000身兼3職 高壓要求不歡迎「Work-life balance」 1特別福利獲網民支持？

近日一間麵包店「地獄級」的招聘廣告，成為了香港飲食界的最新熱話！由烘焙達人 KC 創辦、曾接受多間媒體採訪的超人氣天然酵母麵包店「Levain Bakery」，被發現在網上平台刊登了一則千字文招聘廣告，開出 $14,000 月薪，要求應徵者「身兼三職」，更明言不歡迎「Work-life balance（工作生活平衡）」。這篇用詞極度坦白、毫不客氣的招聘文，瞬間震驚一眾網民！

Levain Bakery $14,000聘烘焙員兼咖啡師 詳列三大「地獄樣貌」

自設工廠及擁有3間分店的「 Levain Bakery」，一向以高品質天然酵母麵包聞名。根據網上流傳的招聘文，該店正聘請身兼多職的「麵包初級/中級烘焙員兼咖啡師及店舖員」，月薪由 $14,000 起，每星期需上班 5 至 6 天。老闆 KC 在文中「先小人後君子」，直言「這裡不是庇護工場」，若應徵者追求高薪厚祿或像「打卡文青」般優雅地收工，請立刻關閉頁面。

廣告中更毫不掩飾地列出三大「醜陋真相」以作勸退。首先是重體力勞動與大打雜，員工每天需搬動 25kg 麵粉、洗廁所及刮水清理地面；文中直指，連廁所和貨倉都執拾不乾淨的人，是不可能「對細菌發酵產生敬畏之心的」。其次是極度高壓與嚴厲管治，店方強調追求絕對精準，漏噴脫模油等皆為不可原諒的疏忽，管理層在極限狀態下會十分嚴厲，甚至會「講粗口」，明言玻璃心者撐不過一個星期。最後是恐怖的流失率，店方直指新入職的員工，十個人裡只有不到一個能留下來。

舊式師徒制？ 主打科學烘焙「傾囊相授」

雖然條件看似極度苛刻，但老闆承諾會向留下來的「1/10 有心人」毫無保留地傳授一生絕學。揚言這並非普通的流水線工作，而是結合科學的「技術殿堂」。當中包括「物理科學製作包學」（利用酵素分解麵筋）、「生物力學發力學」（教導以骨骼架構承重，讓 52kg 體重也能輕鬆舉起重物），以及自家烘焙咖啡豆的「極致咖啡熱力學」。老闆強調尋找的是有求知慾、帶腦上班的人，寧願炒掉一半拖後腿的員工，也絕不向平庸低頭。

網民反應兩極：刻薄搵笨 VS 老實難得

這則破格的招聘廣告在社交平台瘋傳，網民反應相當兩極。反對派網民大多聚焦於薪酬與工作量不成正比，直斥「乜X都要做得14000元人工」、「得14k都冇work life balance CLS」。有人質疑職位要求過於繁雜，認為要一個做麵包的員工全能到沖咖啡同收錢，倒不如直接請個不用做麵包的咖啡師。也有人恍然大悟，留言指「原來依間公司咁癲，唔怪得入去買嘢個店員對客面口咁差」。

支持派網民則大讚老闆夠真誠，沒有「畫大餅」。他們認為老闆肯一開始就講清講楚，總好過哄人入局之後才發現貨不對辦，優點是「沒有浪費時間去見工」。更有一名自稱「N年前員工」的網民現身說法，證實老闆「係有料嘅」，會詳細解釋科學原理，但坦言以前每人要做 1.5 倍工作量，人工低且無 OT 補水，流失率高屬正常。

一項「特別福利」意外獲撐 學藝者趨之若鶩

儘管招聘文充滿「地獄」色彩，但同時也列出了具體晉升目標。若員工能捱過九至十二個月的培訓並通過考核，月薪將調整至 $18,000。對於老闆聲言會把手藝傾囊相授，不少有心入行的網民更趨之若鶩。有網民感性留言，表示今時今日肯有人真正把他所識的毫無保留教給你，是非常難得的事；如果老闆寫的是真，過得了他的考驗，自己會想入去做。亦有人附和，認為老闆似會有心機教導和栽培，直言「手藝係無價寶」。

資料來源：Threads、招聘網站

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