中環富豪潮州菜「好酒好蔡」結業！名廚蔡昊創立 發哥、梁朝偉、碧咸曾為座上客 網民嘆：後生嗰輩不喜歡中菜

曾被譽為「神級私房菜」、位於中環的高級中菜館「好酒好蔡」突傳結業消息。餐廳早前透過訊息向食客公告，已於5月30日圓滿結束其11年的使命。公告感謝顧客多年厚愛，並預告「這並非終點」，麗新餐飲集團將於原址開設全新品牌，「延續對極致味覺的追求」。這間備受政商界及演藝圈名人追捧的「富豪飯堂」，昔日曾締造訂座需排期近一個月的神話，如今黯然落幕，令人不勝唏噓。

國際名廚蔡昊創立 11年富豪飯堂「好酒好蔡」結業

「好酒好蔡」由原籍汕頭、人稱「蔡老師」的蔡昊一手創立。身兼國際美食評委及威士忌專家的他，主打破格的新派中菜，目標明確地服務「金字塔尖」客群。2015年底，蔡獲麗新集團主席林建岳力邀落戶中環，成功將品牌打造成飲食界的奢華象徵。雖然定價進取——午膳人均逾千元，晚市未計酒水更動輒兩千元以上，但無阻名人雅士慕名而來。周潤發、梁朝偉、杜琪峯，以至澳門前特首何厚鏵之母皆曾為蔡昊的座上客；劉嘉玲更曾欽點蔡昊主理其半百壽宴，連國際球星碧咸（David Beckham）的家宴亦由他親自操刀，星光熠熠。

連續9年奪「黑珍珠」三鑽 主打名貴食材

憑藉蔡昊對火候的極致掌控，餐廳曾連續九年勇奪《黑珍珠餐廳指南》三鑽最高殊榮。蔡昊主張「不過度加工、食材優先」，更以化學觸覺精準拿捏溫度變化。其招牌菜式如「脆皮婆參」，擺盤極簡卻口感豐富，將粵菜精髓發揮得淋漓盡致；其餘名菜如「現磨薑蔥汁龍蝦」及多款潮州夏季佳餚，亦一直為老饕津津樂道，加上樓底高挑的高雅裝潢，成功營造出頂尖的用餐體驗。

曾陷食安風波 8食客食物中毒

然而，這間頂尖食府的聲譽並非毫無瑕疵。翻查紀錄，餐廳於2025年5月曾捲入食安風波。當時八名食客品嚐「潮州醃沙白」後，先後出現腹瀉及嘔吐等徵狀，部分人更驗出諾如病毒。食環署調查後證實涉事海產未徹底煮熟。縱使餐廳當時強調僅一枱客受影響，並已即時停售該菜品及進行大清洗，但事件無疑為品牌蒙上一層陰影。

「好酒好蔡」結業消息一出，旋即在中港兩地社交平台掀起熱烈討論。有食客惋惜其「天花板級」的氛圍，憶述其茶香「驚為天人」，慨嘆「11年半的心血結業太可惜」；但亦有網民不留情面重提食安風波，直言「食物中毒終於倒閉了」、「食物安全都做不到還敢開店？」。有網民點出傳統飲食業面臨的世代困境，無奈道出：「後生嗰輩都不喜歡食中菜了。」



圖片來源：Howard's Gourmet 好酒好蔡

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